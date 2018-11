Es geht wieder rund im Jugendtreff „All In“ und das auch erstmals für 4. + 5. Klasse

Nachdem der Treff nun längere Zeit verkürzte Öffnungszeiten hatte, ist Magdalena nun wieder einsatzbereit. Bis Ende des Jahres sind die gewohnten Öffnungszeiten in den Jugendtreffs und ab dem neuen Jahr wird es zeitweise eine Öffnungszeit nur für 4.+5. Klasse Grundschüler geben.

Jeden Dienstag von 16.00 – 19.00 Uhr können Grundschüler in den Jugendtreff Tschars hineinschnuppern. Es gibt kein fixes Programm, denn das Programm gestalten wir flexibel vor Ort, je nach Lust und Laune. Auch die Mittelschüler dürfen sich an den Tagen blicken lassen, vorausgesetzt sie helfen fleißig mit.

Genaue Öffnungszeiten und Programm sind jeweils bei den Jugendtreffs, in der Mittelschule Latsch sowie den Anschlagstafeln vor Ort aufgehängt.

Wenn ihr das genaue Programm wöchentlich auf Whats app bekommen wollt, schickt einfach ne Nachricht an 327 92 25 285

Ich freu mich auf Euer Kommen, Eure Leni