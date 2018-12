3D und Jump & Run

Citytreff Glurns - Mit dem Citytreff Glurns konnten 13 Jugendliche zusammen einen Tag ganz nach ihren Vorstellungen gestalten.

Nach dem die Jugendlichen in Eigenregie ein Plakat entworfen hatten und genügend Teilnehmer/innen gefunden waren, fuhren wir mit dem Zug vom wilden Westen in den südlicheren Teil Südtirols, nach Neumarkt. Hier ging es in der Trampolinhalle EasyJump hoch hinauf, über Hindernisse oder nach einem Frontflip ins Luftkissen. Anschließend stiegen wir wieder in den Zug und um nach Bozen zu kommen. Dort besuchten wir noch kurz den Weihnachtsmarkt bevor es ins Cineplexx ging um dort in die Welt des 3D Kinos einzutauchen. Nach dem die Prinzessin und der Nussknacker ihre Abenteuer mit Erfolg gemeistert hatten, war es auch an uns die Heimreise anzutreten. So ging ein eindrucksreicher und lustiger Tag zu Ende und freuen uns auf weitere Unternehmungen im kommenden Jahr.