JuZe Naturns goes Escape Room

Escape Room?? Was ist denn das? Um es ganz einfach zu beschreiben: es ist ein Detektivspiel für Jugendliche und Erwachsene. Das Ziel: innerhalb von 60 Minuten muss das Team es schaffen, die Aufgaben und Rätsel zu lösen, um aus dem „Escape Room“ zu entkommen.



In Südtirol gibt es zwei solcher Escape Rooms. Einen in St. Valentin a.d. Haide und seit letztem Jahr nun auch in Meran. Da Meran bedeutend näher an Naturns ist, entschieden wir uns für einen Ausflug in die Passerstadt. Vor den Toren der Herz-Jesu-Kirche am Sandplatz erwartete uns bereits Kathrin vom Exit-Games-Team. Wir wurden durch die Kirche in den oberen Stock geführt, wo früher die Räume des Congregatio Jesu Klosters waren. Kathrin gab uns eine kurze Einführung in die Geschichte des rätselhaften Voiynich-Manuskriptes, das bis heute nicht entschlüsselt werden konnte. Unser Auftrag war es nun, das Versteck mit den Codes zur Entschlüsselung zu finden. Kaum hatte sich die Tür hinter uns geschlossen, war der „Zeitzünder“ aktiviert. Ticktack, ticktack… wir standen in einem kleinen Raum mit klösterlicher Einrichtung und mussten uns nun auf die Suche nach gut versteckten Hinweisen, Codes und Aufgaben machen, um den jeweils richtigen Schlüssel für das nächste Schloss zu finden. Ticktack, ticktack… die Zeit lief unbarmherzig weiter. Bald schon hatten wir den ersten Raum bewältigt und wähnten uns schon als Rekordsieger. Doch weit gefehlt… ein zweiter Raum wartete auf uns. Also alles wieder auf Anfang: alle Gegenstände untersuchen, mögliche Rätsel aufdecken und richtig zuordnen um die Schlüssel zu finden. Kreativität, Kombinationsgabe und vor allem gutes Teamwork waren gefragt. Ticktack, ticktack schon war die Zeit um. In letzter Sekunde schafften wir das letzte Schloss zu öffnen und konnten mit dem Entschlüsselungscode fliehen. Ticktack, ticktack… die Zeit verging wie im Flug und war ein kurzweiliger und unterhaltsamer Nachmittag. Der nächste Escape Room wartet schon.