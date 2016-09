Neuer Spielplatz beim nordischen Skizentrum

Schlinig - Das Bergdorf Schlinig scheint vom allgegenwärtigen Abwanderungstrend aus ländlichen Gebieten noch weitgehend verschont zu bleiben. Private Bautätigkeit und öffentliche Strukturen für Einheimische und Gäste wurden in den letzten Jahren errichtet und machen Schlinig als Ausflugsziel attraktiv.

Mit einer Parkplatzmaut und Sonderbussen will man den dadurch aufkommenden Privatverkehr einschränken. Aber auch für Familien und Kinder gibt es Neues. Am Nordischen Skizentrum wurden verschiedene Spielgelegenheiten für Kinder angebracht. Mit naturnahen Materialien wurden sie in Zusammenarbeit von Fraktionsverwaltung Schlinig und der Malser Gemeindeverwaltung kürzlich fertiggestellt. Die Instandhaltung und Pflege wird von der Fraktionsverwaltung durchgeführt, wobei mobile Elemente dafür sorgen, dass der Schliniger Winter den Geräten nichts anhaben kann und eine entsprechende Haltedauer gewährleistet ist. Offiziell eingeweiht wurde der Spielplatz im Rahmen des Schliniger Dorffestes, welches vom ASV Sesvenna Volksbank organisiert wurde. (lu)