Abenteuer Wald

Naturns

Sommer im Wald – für Kindergartenkinder

Der Verein für Spielplätze und Erholung (VKE), Sektion Naturns organisierte heuer zum vierten Mal vom 27.6. bis 29.7.2016 eine Sommerbetreuung für Kindergartenkinder, die wochenweise angeboten wurde.

Rund 35 Naturnser Kinder zwischen 3 und 6 Jahren nahmen daran teil und konnten das von der Separatverwaltung Naturns zur Verfügung gestellte Areal neben dem Gasthaus Waldschenke nutzen, auf dem sich während dem Schuljahr die Kinder der geschlossenen Spielgruppe aufhalten. Die Kinder verbrachten die Zeit zwischen 8.30 und 14 Uhr in der freien Natur, unternahmen kleinere Ausflüge in die nähere Umgebung, spielten und bastelten mit Naturmaterialien, schnitzten, sangen Lieder oder lauschten den Geschichten, die ihnen von den Betreuerinnen erzählt wurden. Außerdem wurden täglich Sprachspiele in italienischer Sprache angeboten.

Abenteuer Wald – für Grundschulkinder

Erstmals fand hingegen das VKE-Sommer-Projekt „Abenteuer Wald“ in der letzten Juliwoche und in der ersten Augustwoche ebenfalls im Waldstück oberhalb der Waldschenke statt. Neben Gruppenspielen, die die Wahrnehmung, die Wachsamkeit und die Sinne fördern, lernten die Grundschulkinder schnitzen, bauten Hütten und konnten sich an den letzten beiden Tagen das Essen selbst an der Feuerstelle zubereiten. Ein besonderes Highlight war der Besuch des Försters Laurin Mayer, der den Kindern auf spielerische Weise die Tiere und Pflanzen des Waldes näherbrachte.

Beide Projekte wurden mit finanzieller Unterstützung der Autonomen Provinz Bozen/Amt für Schulfürsorge und der Stiftung Südtiroler Sparkasse durchgeführt.

Claudia Tapfer