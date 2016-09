Auch dieses Jahr gab es im Juli mit dem JuZe Naturns wieder eine Woche voll Action, Adrenalin & Spaß.

Hier der Bericht:

Tag 1 - Watles: Wir sind mir den Juzebetreuern Luk und Eve zu Fuß zur Bergstation Watles gewandert. Als wir angekommen sind schauten wir uns alles kurz an und der Spaß konnte schon gleich beginnen. Wir machten Parkure, hüpften auf dem Trampolin, zogen uns an Hand von einem Seil auf einem Floss ans andere Ufer des Sees und wir konnten jeweils zu zweit in die Funballz gehen.

Am Schluss wurde es am tollsten… wir durften mit den Watles Rider runter fahren. Das war einer von vielen tollen Tagen… Danke nochmal (Emma)

Tag 2 - Caneva: Am 2ten Tag der Actionwoche fuhren wir nach Caneva an den Gardasee. Wir waren schon sehr neugierig auf die vielen Rutschen. Emma, Lena, Julian und Gaib waren sehr mutig, weil sie den freien Fall ausprobierten. Wir hatten alle sehr viel Spaß und uns hat der Ausflug sehr gut gefallen. Danke. (Marie)

Tag 3 - Ötzirope-Hochseilgarten: Am dritten Tag der Actionwoche ging es für uns ins Schnalstal in den Hochseilgarten. Dort verbrachten wir den Tag indem wir verschiedene Parcours meisterten. Einige von uns probierten sehr schwere Parcours oder trauten sich auf die Riesenschaukel. Nach dem spannenden Nachmittag fuhren wir alle gemeinsam ins JuZe und spielten dort noch einige Spiele. Mir hat dieser Tag und die ganze restliche Woche sehr gut gefallen. Danke für die aufregende Woche! (Lena)

Tag 4 - Canyoning: Das tollste Erlebnis der heurigen Actionwoche war das Canyoning in der Passerschlucht, da es das Einzige war, das ich noch nie getan hatte. Am Anfang war das Wasser noch etwas kalt, aber nach einer Weile hatte man sich daran gewöhnt. Leider konnten sich nicht alle dazu überwinden und so blieben 2 zurück. Der Rest von uns sprang von unterschiedlichen Höhen in den Fluss. Danach seilten wir uns ab und überquerten die Passer unter einem kleinen Wasserfall vorbei. Das Highlight dieses Tages war für mich, als wir zum Schluss noch die Möglichkeit hatten von einem ca. 12 Meter hohen Felsvorsprung ins Wasser zu springen. Am Ende dieses tollen Tages spielten wir noch Beachvolleyball und bekamen ein Eis spendiert. (Amira)

Tag 5 - Radausflug nach Göflan: Am fünften und letzten Tag unserer Actionwoche machten wir eine Radtour nach Göflan. Wir trafen uns um 9 Uhr im JuZe und fuhren dann gemeinsam los. Nach ca. 2h radfahren waren wir in Göflan angekommen. Danach machten wir uns einen schönen Tag im Grünen. Wir haben gegrillt und uns gut unterhalten. Es war ein toller Tag und ein schöner Abschluss der Actionwoche. (Simone)