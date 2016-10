Grafittiworkshop Teil 1, ein voller Erfolg

Schon seit langen war es geplant mit den Jugendlichen ein Grafittiworkshop zu veranstalten. Nach einer langen Vorbereitungsphase kam es dann endlich zum Ersten Teil des Workshops. Dieser fand im Jugendraum All In in Kastelbell statt. Mit neun Teilnehmern und Teilnehmerinnen war er auch sehr gut besucht.

Mit Hilfe zweier Referenten die das Handwerk bis zur Perfektion beherrschen durften wir uns zunächst Gedanken machen welche Motive uns denn gefallen würden und wie wir die Wände im Außenbereich gestalten möchten. Nach einer ergiebigen Zeichenphase ging es endlich an die Spraydosen. Immer unter dem wachsamen Auge der Profis konnten wir nun unser künstlerisches Talent unter Beweis stellen. Natürlich erhielten wir immer und überall die Hilfe der Referenten um auch letztendlich ein super Ergebnis zu erhalten. Nun erstrahlt der gesamte Außenbereich des Jugendraumes in einem neuen und lässigen Bild. Jeder ist eingeladen sich diese Kunstwerke einmal anzuschauen und vielleicht findet sich auch der ein oder andere interessierte der am zweiten Teil des Workshops mitmachen möchte.

An dieser Stelle möchte ich (Simon) auch die Gelegenheit nutzen mich vom All In zu verabschieden. Da ich mich für ein Studium angemeldet habe geht sich leider nicht mehr alles aus. Mir hat die Zeit im All In sehr gut gefallen und vor allem viel Freude bereitet. Ich durfte viele neue Menschen kennenlernen und viele neue Erfahrungen sammeln. Ein danke auch an jeden einzelnen Treffbesucher. Wir hatten eine tolle Zeit.

Danke und bis bald.

All In Jugendzentrum und Simon