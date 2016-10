„Ein Blick hinter die Kulisse: Die OJA vor deiner Tür“

Der Tag der Offenen Jugendarbeit im Vinschgau

Am 7. Oktober 2016 fand, heuer zum fünften Mal, der „Tag der Offenen Jugendarbeit“ in Südtirol statt. Das heurige Motto „EinBlick hinter die Kulisse“ lud dazu ein, den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu bieten, einen Blick auf das Angebot der Offenen Jugendarbeit zu werfen, das leider allzuoft nicht gesehen wird, da es sich im Kleinen und alltäglichen abspielt.

Auch zahlreiche Vinschger Jugendtreffs und –zentren haben ihre Türen geöffnet und waren mit zahlreichen tollen Aktionen mit dabei um allen Interessierten Einblick in die Arbeit der Jugendtreffs und –zentren zu geben. In ganz Südtirol fanden 27 Veranstaltungen statt, allein 9 bei uns im Vinschgau.

Was bedeutet Offene Jugendarbeit?

Unter Offener Jugendarbeit (OJA) versteht man die Angebote von Jugendtreffs, Jugendzentren und mobiler Jugendarbeit, die für alle jungen Menschen aus der Umgebung zur Verfügung stehen. So gingen bei uns im Vinschgau im Jahr 2015 etwa „26.381“ junge Menschen ein und aus, nahmen an unseren Angeboten und Veranstaltungen teil oder nutzen die Jugendzentren – und Treffs im Tal einfach als Treffpunkt.

Wieso ein „Tag der Offenen Jugendarbeit“?

Der „Tag der OJA“ bietet einen Anlass, die Südtiroler Jugendtreffs und -zentren wieder einmal ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken und heraus zu stellen, welche Leistungspalette von ihnen angeboten wird: vom offenen Treffpunkt über Kultur-, Freizeit-, Bildungs- bis hin zu gezielten Unterstützungsangeboten.

Koordiniert wird der Tag der Offenen Jugendarbeit vom Netzwerk der Jugendtreffs und –zentren Südtirols (n.e.t.z.).

7. Oktober: „EinBlick hinter die Kulisse: Die OJA vor deiner Tür“

Was an dem Tag geboten wurde, war in jedem Ort unterschiedlich. Gemeinsam haben jedoch alle daran fest gehalten, alle interessierten Bürger einzuladen, durch einen Blick hinter die Kulissen, das Besondere und Unsichtbare der unterschiedlichen Zentren und Treffs zu endtecken und mit den Jugendlichen vor Ort und den ehrenamtlichen wie hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen.

Unsere Vinschger Aktionen zum Tag der Offenen Jugendarbeit.

Unsere Aktionen und Angebote waren breit gefächert, sie reichten vom „Tag der offenen Tür“ bis hin zu „Treffrunden für Erstklässler“, „Vorstell – und Diskussionsrunden“ zum „Tag der OJA mit Kastanienbraten“ oder „Cake Pops und Pizza Pazza“, „Spielenachmittage“ und tollen Nachmittagen unter dem Motto „Wir verlegen unseren Treffalltag vor die Tür und lassen euch daran teilhaben“. Und da Bilder mehr sprechen als 1000 Worte sprechen, hier einen „EinBick“ in unsren „Tag der OJA 2016“.