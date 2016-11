Resistenza Vol. III

JuZe Naturns - Resistenza hieß es für das Konzert im Oktober. Und es gab sie, die Besucher, die widerstanden hatten ein Livekonzert gegen einen Discobesuch oder anderes einzutauschen.

Knapp fünfzig Besucher fanden zu Beginn des Abends den Weg ins JuZe und machten Stimmung für die Jungs von Gassenstroiner. Die Punks aus dem Vinschgau boten einen energiegeladenen Auftritt und stimmten mit ihren Songs auf den Abend ein. Die zweite Band des Abends war aus Innsbruck angereist und sind bei uns auch keine Unbekannten mehr. Oi!Factory bot dreisprachigen Streetpunk vom Feinsten. Last but not least betraten die Dienstältesten des Punks die Bühne. Missbrauch gibt es mittlerweile seit über 20 Jahren und die „Jungs“ sind noch kein bisschen leiser geworden. Trotz der wegfallenden Konzertbesucher boten sie eine gute Show und hatten trotzdem sichtlich Spaß. Das ist Punkrock wie er sein soll.