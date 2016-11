Mädchenchor des Gymme begeistert Publikum

Meran/Vinschgau - Vierhundert Jahre Musikgeschichte werden in der Pfarrkirche Naturns von jungen Mädchen zum Leben erweckt. Über zweihundert Besucher lassen sich von den Klängen der Musik junger Menschen begeistern und quittieren die Darbietung mit Gänsehaut und schließlich tosendem Applaus.



Die Schülerinnen der Gymnasien Meran haben am Sonntag, dem 13. November in der Pfarrkirche St. Zeno von Naturns gemeinsam ein geistliches Konzert der Sonderklasse gegeben. Auf dem Programm des Abends standen Werke für Chor und Sologesang sowie Orgel, Querflöte, Geige und Cello. Erstaunlich für viele auch die Tatsache, dass unter den jungen Musizierenden gleich fünf Organisten, davon drei Organistinnen, ihr Können zeigten.

Durch den Konzertabend geleitete der langjährige Chorleiter von Naturns, Josef Pircher. Ihm gelang es, die Konzertbesucher durch sein fundiertes musikalisches Wissen und die kurzweilige Darbietung für das gefällige Konzertprogramm zu begeistern. Der stimmgewaltige Mädchenchor trug das Seine dazu. Der Chor brachte Werke aus vier Jahrhunderten zur Aufführung, darunter Meister des Barocks und der Klassik. Den Abschluss bildeten schließlich zwei bekannte Spirituals und das Lied „I am his child“ von Moses Hogan. Der tosende Beifall hat die Chorleiterin Michela Virgadaula, Musiklehrerin am Gymme Meran, davon überzeugt, den gelungenen Konzertabend mit einem „Ave Maria“ ausklingen zu lassen. Die jungen Darbietenden haben sich sehr darüber gefreut, dass so ein zahlreiches Publikum ihrer Einladung Folge leistete.

Ein Dank gilt allen, die mitgewirkt haben, der Pfarrei und der Musikschule für die Gastfreundschaft und der Naturnser Kultur und Freizeit GmbH für die freundliche Unterstützung bei der Planung und Organisation des Konzertes.

Sabine Kuppelwieser