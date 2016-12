Benefizkonzert für eine „Schönere Welt“

Schluderns - Die Gruppe „Einklang“ lädt auch heuer wieder zum Benefizkonzert „Schönere Welt“ in Memoriam Martina Sapelza – Matschgi ins Schludernser Kulturhaus. Es findet am Freitag, 30. Dezember mit Beginn um 20.00 Uhr statt, also am Tag vor Silvester. Die Sängerinnen, Sänger und Instrumentalisten setzen in altbekannter Weise alles daran, ihrem Publikum in der Nachweihnachtszeit einen stimmungsvollen musikalischen Abend zu bescheren.



Mit dem Reinerlös unterstützen sie heuer den VinziBus, der den Obdachlosen in Bozen Tag für Tag ein warmes Essen bringt. Obdachlosigkeit kann viele Ursachen haben und trifft Menschen aus allen Gesellschaftschichten. In Bozen stranden viele Flüchtlinge, die Hunger haben. Auch denen wird eine Suppe gereicht. Betreut wird die Initiative VinziBus von vielen Freiwilligen unter der Schirmherrschaft des ehrenamtlich tätigen Vinzenzvereins.

Treibende Kraft für das erste Benefizkonzert im Dezember 2014 war Martina Sapelza. Damals sang sie noch voller Begeisterung und mit großer Ausstrahlung mit. Der Reinerlös ging damals an die Südtiroler Kinderkrebshilfe Regenbogen. Martina starb Monate später an Krebs und das Benefizkonzert im Dezember 2015 stand ganz im Zeichen der Erinnerung an sie. Das Geld ging an den Vinzenzverein und an Menschen in Not im Vinschgau.

Für eine „Schönere Welt“ (eine Eigenkomposition von Martina Sapelza) wollen sich alle Mitwirkenden einsetzen und mit dem Konzert einen aktiven Beitrag leisten.

Getragen wird die Veranstaltung von der Heimatbühne Schluderns. Unterstützt wird sie von der Gemeinde Schluderns, von WeinPlus Prad, von der Raiffeisenkasse Prad-Taufers und von Blumen Ivancha, Schluderns. (mds)