„Ein Genossenschafter durch und durch“

Schlanders - Ehrung Karl Dietl -Für seine Verdienste um das Südtiroler Genossenschaftswesen wurde Karl Dietl bei der Jahresvollversammlung der VI.P. mit der Raiffeisen-Ehrennadel in Gold, der höchsten Auszeichnung des Raiffeisenverbandes, geehrt. Ein besonderer Dank kam vom Obmann und dem Direktor VI.P.



Höhepunkt der Jahresvollversammlung der VI.P war die Ehrung von Karl Dietl, der über Jahrzehnte die Vinschgauer Obstwirtschaft und das Genossenschaftswesen entscheidend mitgeprägt hat. „Du bist ein Pionier im Apfelanbau und hast besonders als Obmann der GEOS und vor allem als VI.P.-Obmann wesentlich zur Weiterentwicklung unseres Systems beigetragen. Mit deiner ruhigen und bedachten sowie kompetenten und konsequenten Art hast du viel für uns geleistet“, sagte Obmann Thomas Oberhofer, der Karl Dietl persönlich und im Namen der VI.P-Genossenschaften Dank und Anerkennung aussprach. Als Zeichen der Wertschätzung überreichte Thomas Oberhofer ein Werk des Künstlers Manfred Alois Mayr. Das Werk symbolisiert einen „Lebensbaum“, der aus einem Apfel hervorwächst und dessen Verzweigungen sämtliche genossenschaftliche Stationen Karl Dietls charakterisieren.

Persönliche Worte des Dankes fand auch Direktor Josef Wielander, der Dietl schon seit jungen Jahren kennt. „Dein Ausscheiden sehe ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, meinte Wielander. Ein weinendes Auge, weil die Vinschgauer Obstwirtschaft mit Dietl eine wertvolle Persönlichkeit verliert, die stets sachlich, umsichtig und zukunftsorientiert gehandelt hat, über alle Entwicklungen immer top informiert war und über ein enormes Wissen verfügte. Ein lachendes Auge, weil Karl Dietl trotz seines großen Engagements fit und gesund nun etwas kürzer treten kann.“

„Was Karl Dietl für das Genossenschaftswesen geleistet hat, muss ihm erst einmal jemand nachmachen“, sagte Herbert Von Leon, Obmann des Raiffeisenverbandes. Er sprach in seiner Laudatio von einer erfolgreichen genossenschaftlichen Ära und skizzierte die wichtigsten Stationen, die Karl Dietl in 38 Jahren durchlaufen hat.

Am 1. Oktober 1978 wurde Karl Dietl in den Verwaltungsrat der GEOS gewählt. Nach einem Jahr im Verwaltungsrat und 14 Jahren im Aufsichtsrat wurde er 1993 deren Obmann und blieb es bis zum 23. November 2016 23 Jahre ohne Unterbrechung. „Die GEOS hat sich unter deiner Obmannschaft enorm entwickelt und ist heute die fünftgrößte Südtiroler Obstgenossenschaft“, sagte Von Leon. Seit 1993 gehörte Dietl auch dem Verwaltungsrat der VI.P an, bereits seit 1992 leitete er die Gruppe Produktion, die später zur Keimzelle der Abteilung Produktionskontrolle wurde. Ab 1996 war Dietl zuerst neun Jahre Obmannstellvertreter und ab 2005 bis 2014 wiederum neun Jahre Obmann der VI.P. Während seiner Obmannschaft wurden für die Vinschgauer Obstwirtschaft einschneidende Entscheidungen getroffen, beispielsweise wurde 2007 das VI.P-3-Konzept für eine einheitliche Vermarktungsstrategie angenommen. „Karl Dietl hat dazu beigetragen, die VI.P zu einem der führenden Anbieter von Obst und Gemüse in Europa zu machen“, sagte Von Leon.

Über die GEOS und die VI.P hinaus hat sich Karl Dietl noch in sehr vielen anderen genossenschaftlichen Bereichen engagiert. So war er zwei Jahrzehnte in der Arbeitsgruppe für integrierten Obstbau AGRIOS tätig: ab 1996 zuerst zwei Jahre im Vorstand und von 1998 bis heuer als Obmannstellvertreter. Im Raiffeisenverband war Karl Dietl von 2000 bis 2014 Verwaltungsrat und hat sich besonders auch im Raiffeisen-Koordinierungsausschuss der landwirtschaftlichen Genossenschaften eingebracht. „Karl Dietl ist ein Genossenschafter durch und durch. Er ist eine Führungspersönlichkeit mit einem respektvollen Umgang, diplomatischem Geschick und Durchsetzungsvermögen“. Von 2000 bis 2015 war Dietl auch Obmannstellvertreter im Südtiroler Apfelkonsortium, von 2002 bis 2015 Obmannstellvertreter im Sortenerneuerungskonsortium Südtirol, von 2009 bis 2014 Verwaltungsrat in der Vermarktungsgenossenschaft FROM und 2013/14 war er Verwaltungsrat des Obstverarbeitungsbetriebs VOG Products.

„Karl Dietl hat sich durch sein jahrzehntelanges Engagement um das Genossenschaftswesen in Südtirol bleibende Verdienste erworben“, sagte Herbert Von Leon abschließend und überreichte im Namen der Südtiroler Raiffeisenorganisation die Raiffeisen-Ehrennadel in Gold. Mit stehenden Ovationen bekundete die Vollversammlung der VI.P die große Wertschätzung für ihren langjährigen Obmann.

MIchael Grasser