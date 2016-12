„Miar hoobm schun a bsunders Marktl“

Glurns - Wenn Anfang Dezember in der mittelalterlichen Stadt Glurns heimelige Lichter brennen, wenn der Duft von Glühwein, Krauttaschen, gebackenen Mehlspeisen...

in die Nase steigt, wenn adventliche Klänge die Herzen berühren, dann ist Weihnachten nicht mehr weit. Heuer verzauberte der „Glurnser Advent“ unzählige Besucherinnen und Besucher aus nah und fern an vier Tagen und zwar vom Feiertag „Maria Empfängnis“ am Donnerstag, den 8. Dezember bis zum Sonntag, den 11. Dezember.

Die mittelalterlichen Mauern, die Laubengasse, die Plätze und Hinterhöfe bieten die passende Kulisse für die Marktstände und für die Musikgruppen, die abwechlungsweise einmal da und einmal dort mit ihren vorweihnachtlichen Weisen für eine einzigartige Atmosphäre sorgen. Die Glurnserinnen und Glurnser sind stolz auf ihren Adventmarkt, den sie immer wieder neu beleben. Klein und Groß sind auf den Beinen. „Miar hoobm schun a bsunders Marktl“, schwärmt ein Stadtbewohner.

Der „Glurnser Advent“ unter der Regie von Elmar Prieth (Präsident des Organisationskomitees), und künstlerisch geleitet von Karl Heinz Steiner überzeugte auch heuer mit seinem hochkarätigen Rahmenprogramm, mit weltlichen und kirchlichen Chorkonzerten, mit Kasperletheater, Bastelstunden und vieles mehr. (mds)