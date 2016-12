Koatlacker Tuifl sorgen für Gänsehaut

Prad - Langsam und ehrfurchtsvoll schritt der Koatlacker Nikolaus am Sonntag, den 4. Dezember in Begleitung einer großen Schar weißer Engel vom Prader Ortsteil Koatlack kommend in Richtung Hauptplatz.

Der „heilige Mann“ grüßte bedächtig, schüttelte Hände, brachte Kinderaugen zum Leuchten. Hinter dem Nikolaus tauchte im Schein der Feuerspucker ein langer Zug mit großen und kleinen Tuifl auf, zu Fuß, in Käfigen, auf höllischen Fahrzeugen. Die bizarren Masken sorgten für Gänsehaut. Manch einer der Tuifl schaute sich immer wieder nach bekannten Gesichtern im Publikum um. Er holte sich die eine oder andere Person heraus, rüttelte und schüttelte sie und legte manchmal sogar auf´s Kreuz. Jedoch bei all ihrem Gezerre gingen die schaurigen Gesellen recht behutsam mit den Zuschauerinnen und Zuschauern um. Der Koatlacker Nikolausumzug hat auch heuer wiederum viele hundert Schaulustige nach Prad gelockt. Der Prader Umzug zählt längst zu den spektakulärsten im Lande. Die Organisatoren vom „Koatlacker Nikolauskomitee“ hatten alles bestens im Griff. Höhepunkt für die Kleinen war die anschließende Bescherung. Der Reihe nach nahmen sie freudig die roten Säckchen in Empfang. Die Großen pflegten die Geselligkeit am Glühweinstandl. (mds)