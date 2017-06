Wirtschaft-spezial - Laas

Laas lebt vom Marmor. Ohne Zweifel. Doch abseits davon hat sich in Laas über die Jahrzehnte hinweg ein spannender Branchenmix entwickelt. Und: Hier sind Menschen am Werk, die kreativ, innovativ, fleißig und ehrgeizig sind.

von Angelika Ploner

Auch weltweit operierende Unternehmen sind in Laas Zuhause. Die Lasa Marmo, die den weltbekannten Laaser Marmor verarbeitet, ist – wie könnte es anders sein - eine Institution im Marmordorf.

Sie ist nicht nur namensgebend, sondern gleichzeitig auch eines der ältesten Unternehmen, das in Laas beheimatet ist. Seit dem 19. Jahrhundert wird in Laas Marmor abgebaut. Marmor prägte und prägt Laas, ist auf Schritt und Tritt anzutreffen und ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Die Fachschule für Steinbearbeitung steht hier, Bildhauer- und Steinmetzbetriebe von denen die Firma Mayr Josef die traditionsreichste ist. Die Lasa Marmo – und das erfüllt die Laaser mit besonderem Stolz – gehört seit November 2008 zu 100 Prozent der Lechner Marmor AG. Bis ins Werk bringt die Schrägbahn die Blöcke vom Berg, das Rohmaterial wird in Laas verarbeitet, das schafft natürlich zusätzlich Arbeitsplätze.

Zu den weltweit agierenden Unternehmen zählt natürlich auch die HOPPE. Jeder dürfte ein Produkt des deutschen Beschlagunternehmens schon einmal in seiner Hand gehalten haben. 1987 baute HOPPE das Werk in Laas, heute nimmt dieses eine Produktionsfläche von über 2 Hektar ein und beschäftigt über 250 Menschen. HOPPE, Lasa Marmo – als Arbeitgeber reiht sich die Alpe dahinter ein, doch auch bekannte Namen wie der Sauerkrauthersteller Lechner prägen die Unternehmenslandschaft in Laas.

Abseits davon bilden die Unternehmen - vor allem Handwerksunternehmen - einen ausgewogenen und gesunden Mix. Das Handwerk ist geprägt durch aktive Betriebe im Baugewerbe, Holz- oder Metallbereich, mechanische Werkstätten, in der Logistik. Klein- und Mittelbetriebe bilden zusammen eine ausgewogene Branchenvielfalt, vom Ein-Mann-Handwerksbetrie, Handels- und Dienstleistungsbetrieben bis hin zum Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern ist in Laas alles anzutreffen. Vieles sind Familienbetriebe, die vom Zusammenhalt und Einsatz aller Familienmitglieder leben. Viele Produzenten – auch landwirtschaftliche – haben Mut bewiesen, Kreativität und Innovationswillen und haben mit ihren Produkten Erfolg. Fleißige und ehrgeizige Menschen stecken hier in Laas hinter und in den Unternehmen.

1 Wallnöfer Günther und Rudolf OHG - verlässlicher Partner

Vor 37 Jahren gründeten die Brüder Günther und Rudolf Wallnöfer ihren Elektrofachbetrieb. Viel Einsatz, treue Kunden und langjährige, loyale Mitarbeiter sind die Säulen des Meisterbetriebes. Mit 25 motivierten Mitarbeitern, darunter auch eine Tochter und zwei Söhne, bauen Günther und Rudolf heute Elektroinstallationen für Private und Industrie, Heizungs- und Lüftungsregelungen, Hausleitsysteme, programmieren kundenorientierte Automatisierungsanlagen und Steuerungen für Fernheizwerke, Photovoltaikanlagen und Ansteuerungen für Wasserbecken oder Beregnungsanlagen. Mit geprüften Heizkesselwärtern bietet die Firma südtirolweit den Dienst des Heizkesselwartes an. Besonderes Augenmerk wird auf den Kundendienst und die fachgerechte Wartung der Anlagen gelegt. Ebenso wichtig ist die laufende Fort- und Weiterbildung im und außerhalb des Betriebes. Seit vielen Jahren ist die Firma Wallnöfer Günther und Rudolf OHG im Nationalen Album der SOA eingetragen und nun auch im internationalen Register der E -Markenbetriebe. Wachsam und offen für Neues ist man bei Wallnöfer Günther und Rudolf OHG und bestrebt den Kunden auch in Zukunft Zuverlässigkeit und Qualität zu garantieren.

2 Telser Peter - gewachsene Tradition

Es ist leichter das aufzuzählen, was bei Telser Peter nicht zu finden ist. Werkzeug für Profis, den Hobby-Handwerker und Landwirte, Anhängerverleih- und Verkauf, Farben und Zubehör für innen und außen, Geräte für den Garten und die Landwirtschaft und nicht zuletzt zählen die Pneumatik und Hydraulik zum Sortiment. Laufend gibt es Top-Angebote und Neuheiten bei Telser Peter, die von den Kunden mit Aufmerksamkeit verfolgt werden. Die Geschichte der Geschäftstätigkeit der Familie Telser geht bis in das Jahr 1954 zurück. Erst Schmiede, später „KVW“ Bar und schließlich Geschäft: So lässt sich der Werdegang zusammenfassen. Seit fast 40 Jahren präsentiert sich Telser als gut ausgestattetes und übersichtlich eingerichtetes Fachgeschäft seinen Kunden. Seit 1991 sind Sohn Peter und Frau Doris mit Kompetenz und Fachwissen am Werk. Zur vorbildlichen Kundenbetreuung zählen auch Reparaturen und Wartungsarbeiten, die unkompliziert und prompt abgewickelt werden.

3 Metzgerei Muther - 40 Jahre Qualität

Die Qualitätsansprüche in der Metzgerei Muther sind hoch, soweit, dass der Name Muther Garant für kompromisslose Qualität ist. Darauf ist man auch stolz. Die Metzgerei ist einer der wenigen Betriebe im Vinschgau, die selbst einen EU-zertifizierten Schlachtbetrieb unterhalten und somit bis zum fertigen Produkt die Qualität hinter der Theke garantieren kann. Auch die Wurstspezialitäten werden hier selbst produziert und nach überlieferter Rezeptur hergestellt. Heuer feiert die Metzgerei Muther ihr 40jähriges Bestehen: Seit vier Jahrzehnten steht man als Familien- und Traditionsbetrieb in Laas für seine Kundinnen und Kunden ein. 1977 hat Oskar Muther den gleichnamigen Betrieb gegründet, im Metzgereihandwerk engagiert sich mittlerweile bereits die zweite Generation: Sohn Ralf führt seit Dezember 2015 den ausgezeichneten Ruf, den man sich als Adresse für Feinschmecker und Qualitätsbewusste erarbeitet hat, weiter.

4 Color & more - Jung und motiviert

Egon Pescollderungg und Gerd Telser stehen hinter dem Namen. Color - Malen -ist das Hauptgeschäftsfeld. And more - und mehr - heißt nicht anderes, als dass sämtliche mit Malerarbeiten in Zusammenhang stehende Arbeiten ausgeführt werden. Doch einfach Malen wäre zu wenig. Egon und Gerd beherrschen nicht nur die ganze Palette des Malerns, sondern gestalten Räume, schaffen Neues, lassen Farben ihre gesamte Wirkung entfalten. Kreativ ist man bei Color& more, handwerklich geschickt, flink und verlässlich, damit erfüllt man sämtliche Voraussetzungen ein kompetenten Partner für Malerarbeiten zu sein. Mit Sauberkeit, Genauigkeit und Fleiß werden sämtliche Aufträge ausgeführt, preislich fair und verlässlich. Gestalterisch und fachtechnisch bewegt sich das Team auf hohem Niveau. Deshalb kann man bereits auf einen zufriedenen Kundenstock bauen. Mit einem siebenjährigen Erfahrungsschatz ist man auch für die Zukunft bestens gerüstet.

5 Renner Bau - geballte Baukompetenz

Renner Bau – geballte Baukompetenz. Was vor über 20 Jahren als kleiner Maurerbetrieb begann, ist heute ein solides Bauunternehmen. Schritt für Schritt ist der Betrieb gewachsen und hat sich jene Baukompetenz angeeignet, die viele Kunden zu schätzen wissen. Seit 1992 ist die Baufirma in der Industriezone Laas zu finden. Mit sieben Mitarbeitern baut, renoviert, erweitert und saniert man sämtliche Bauten. Mit Renner-Bau bauen heißt: Auf eine 20jährige Erfahrung vertrauen und sich auf traditionelles, solides Handwerk verlassen zu können. Qualitätsbewusstsein und Verlässlichkeit sind das Markenzeichen, ob das nun Aushub- oder Maurerarbeiten oder Isolierungs- und Verputzarbeiten sind. Um flexibel zu sein und auch kleine Kranarbeiten übernehmen zu können, verfügt das Unternehmen noch zusätzlich über einen Autokran.

6 Die Lasa Marmo - Großauftrag abgeschlossen

Seit dem Jahr 1928 zeigt sich die Laaser Marmorindustrie (kurz Lasa Marmo genannt) für den Abbau des qualitativ hochwertigen Laaser Marmor im Weißwasserbruch auf 1.567 Metern Meereshöhe verantwortlich. Ziel ist es den Standort Laas als herausragendes „Marmorzentrum“ zu erhalten, den Laaser Marmor – den Lasa Bianco und den Lasa Venato -als international bekannte Marke weiter zu festigen und die bestehenden Arbeitsplätze zu sichern.

Der größte Auftrag in der Firmengeschichte war die Belieferung von Laaser Marmor für die U Bahn Station WTC in New York und konnte dieses Jahr abgeschlossen werden. 4 Jahre lang lieferte der Laaser Industriebetrieb über 80.000 verschiedenster Teile (Bodenplatten, Wandplatten, massive Treppenstufen, Wandabdeckungen, Hohlkehlsockel und andere Sonderformteile) der Sorte Lasa Bianco Nuvolato nach Amerika. Die Projektabwicklung, die Arbeit mit dem Kunden, die Fabrikation äußerst komplexer Teile durch die Hand der werkseigenen CNC-Fräsen wurde in beispielloser Teamarbeit gestemmt.

Aber auch andere namhafte Projekte kann die Lasa Marmo auf ihrer Referenzliste gutschreiben. So z.B. die Lieferung von Bodenplatten für den Bau des Torre Isozaki in Mailand, dem höchsten Wolkenkratzer Italiens. Oder die Anfertigung von Boden- und Fassadenplatten sowie massiven Treppenstufen für die Kantonalbank in Zug (Schweiz) oder der sog. „Weiße Würfel“ in Vaduz (Liechtenstein). Für die Fassade des Würfels, der als Ausstellungsgebäude dient, wurde der Marmor gemahlen, mit Zement, Wasser und Zusatzstoffen versetzt und so als flüssiger Beton in die Schalung gefüllt. So entstand die glänzend weiße, monolithische Fassade.

Diese vielfältigen Referenzprodukte zeigen, dass sich die Lasa Marmo den neuen Herausforderungen, die der Bausektor Jahr für Jahr bereithält, durchaus zu stellen vermag.

7 Platter Iveco - den Servicegedanken im Blick

Seit dem Jahr 1948 – seit fast 70 Jahren - ist die mechanische Werkstätte Platter eine bekannte Adresse in Laas und darüber hinaus. Ihr Gründer Alois Platter war als Tüftler und Bastler in Laas bekannt und geschätzt.

Vor 20 Jahren trat Sohn Gernot in die Fußstapfen seines Vaters, baute die heutige Werkstatt in der Industriezone in den Jahren 1998 und 1999 um und verlagerte den Schwerpunkt in Richtung Nutzfahrzeuge. Von der Kooperation mit der Firma Gasser und den Marken Iveco und Astra profitieren die lokalen Unternehmen, die nicht mehr unnötig nach Bozen fahren müssen und viel Zeit verlieren. Seit fast fünf Jahren nimmt man sich auch dem Eichen von digitalen Tachografen bei Iveco Platter an. Auch der Kollaudo für LKWs wird hier vor Ort abgenommen. Eine Kompetenz, die man sich angeeignet hat, weil man den Service- und Qualitätsgedanken lebt.

8 Bauhandel Schönthaler - ALLES für den Bau

Vergleichbares Unternehmen gibt es keines im Vinschgau. Alles für den Bau – damit wirbt der Baustoff-Fachhandel Schönthaler in Eyrs direkt an der Vinschgauer Staatsstraße. Alles wird nicht ohne Grund großgeschrieben, denn es gibt kaum etwas, was nicht im Angebot steht - Schönthaler beliefert Baustellen im Tal mit allem, was bei einem Hausbau gebraucht wird. Vieles aus Beton wird selbst produziert und tritt in hochwertigen Produkten auf: Betonpflastersteine, Hochbeete, Betonpfähle für den Obstbau, Betonfertigteile, Regalsysteme um nur einen kleinen Auszug aus dem Portfolio wiederzugeben. Eigenproduktion, Vielfalt und die Entwicklung immer wieder neuer Produkte sind seit jeher der rote Faden. Wie alles angefangen hat? Eine Schaufel und einen Schubkarren hatten Alois und Josef Schönthaler, als sie das 1964 Unternehmen gründeten, zum Telefonieren mussten sie nach Laas in die Post-Bar laufen, und Arbeiter hatten sie keine, nur die eigenen vier Hände. Die waren es auch, die das Unternehmen aufgebaut haben und zu dem machten, was es heute ist: Ein verlässlicher Ansprechpartner, wenn es um Baustoffe und Betonprodukte geht. Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen an die 30 Mitarbeiter. Das jüngste und wohl einzigartigste Produkt im Unternehmen sind Hanfziegel. Diese weisen eine ganze Reihe von positiven Eigenschaften auf, überzeugen durch hervorragende thermische Eigenschaften und sind auf dem Vormarsch. Bei Schönthaler ist man längst restlos überzeugt, dass Hanf als Baustoff die Zukunft ist. Werner Schönthaler: „Hanf wächst 50x schneller als es etwa Holz tut, das Material überdauert viele Generationen, ist in der Produktion äußerst schonend und verursacht keinerlei Abfall, es kann für einen späteren Neubau zur Gänze wiederverwertet werden und hat eine CO² Bilanz von minus 160 %. Die Vorteile sind Wärmedämmung, Wärmespeicher, Wärmereflektion, eine enorm hohe Phasenverschiebung, weshalb Hanf im Sommer auch kühlt. Hanf dämmt Schall und absorbiert die Raumakustik. Er nimmt Luftfeuchtigkeit auf, desinfiziert sie, und gibt die Feuchte wieder regelmäßig ab, absorbiert Gerüche und schafft reine Raumluft und Wohlbefinden. Hanf unterbindet Schimmel und ist extrem langlebig.“ So wurde man nun auch eingeladen mit der Uni Sapienza Rom ein Haus für die Expo in Dubai zu bauen. Kurzum: Es ist leichter das aufzuzählen, was Hanf nicht kann. Martin, Werner und Brigitte Schönthaler führen das Unternehmen Baustoffe Schönthaler nun in zweiter Generation. Das Credo: Wir bauen auf einer engagierten Vergangenheit auf und bieten Qualität für eine lebenswerte Zukunft.

9 Ladurner Karl OHG - mit Innovationsgeist.

Wenn jemand dem Namen Familienbetrieb gerecht wird, dann ist es die Ladurner Karl OHG in Laas. Alle acht Familienmitglieder arbeiten im Betrieb mit: tüfteln, testen, fertigen und produzieren. Das Ergebnis ist einmal der Kümler Ladurner – ein Hackgerät zur umweltfreundlichen Unkrautbekämpfung –in genau acht Ausführungen. Zum anderen das Mähwerk Ladurner, genauer eine Fadenbürste zur Beikraut-Entfernung im Zwischenstock-Bereich, die hauptsächlich für Bio-Bauern hergestellt wird, mittlerweile aber auch von konventionell arbeitenden Betrieben im Vinschgau geschätzt wird. Funktionelle und innovative und vor allem durchdachte Geräte verlassen den Betrieb, der 1959 von Johann Ladurner als Schmiede und Schlosserei gegründet wurde. Auf seine Anfänge hat man nicht vergessen: Heute hat der Betrieb drei Standbeine, nämlich die Schlosserei, den Maschinenbau und eine Eisenwaren-Handlung, in der Kunden von der kleinen Schraube bis zu den verschiedensten Heimwerker-Produkten alles finden.