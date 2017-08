Schulanfang Tipps

DAS MULTIMEDIALE ZEITALTER

Essilor Eyezen: Das Einstärkenglas für den multimedialen Alltag

Das Sehen im Nahbereich bestimmt mehr und mehr unseren Alltag. Neben Büchern und Zeitungen sind Smartphones, Tablets, Computer und Fernseher aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken.

Mit Essilor Eyezen steht ein Einstärkenglas für den multimedialen Alltag zur Verfügung, welches die Augen vor dem Bildschirm und bei der Nutzung des Smartphones entlastet und dauerhaft vor Augenermüdung schützt. Dank innovativer Technologien wie dem Eyezen Focus zur Unterstützung der Akkomodation für extrem nahe Sehentfernung sowie der Premium-Veredelung Crizal Prevencia mit Light Scan und einem E-SPF von 25 sind Brillenträger mit Essilor Eyezen perfekt für den multimedialen Alltag gerüstet. Das Einstärkenglas ist bestens für junge Zielgruppen von 18 bis 45-jährigen Brillenträgern geeignet.

Glasaktion

1 Glas gratis beim Kauf einer Kinder oder Teenager-brille vom 1.09. – 18.11.2017



Gesehen bei Optik Zwick, Mals

Die neue Kindermode zum Schulanfang

Magic Kinderkollektion.

Die neue Kollektion der bekannten Kindermoden-Marke „Blue seven“ verzaubert mit verspielten Styles in Dunkelblau und Rosé. Auf der Suche nach dem Lieblingsteil haben Mädchen deshalb die Qual der Wahl.

Coole Monsterkollektion.

Cool und lässig präsentieren sich diese Styles in frischen Farben. Tolle Monstermuster und hohe Qualität vereinen diese Outfits auf sich.

Gesehen bei Konsumgenossenschaft Laas

Burton

Das Boarder-Label Burton bietet nicht nur funktionale Kleidung und Ausrüstung für Spitzen- und Hobbysportler, auch die Rucksäcke überzeugen mit farbenfrohen Designs und einer top Ausstattung.

Gesehen bei Papierwelt 2000, Schlanders

Kleiner Champion.

Sportlich und cool, in dunkelblau und kräftigem Mittelblau präsentiert sich diese Kollektion von Blue seven. Absolutes Must-have ist die Strickjacke im Collegestil.

Kinderkollektion „Little Kitty Cat“.

Kräftiges Rosa und Weiß werden durch einen großzügigen, farbenfrohen Katzen-Alloverdruck fröhlich aufgemischt. Frische, bunte Drucke und verspielte Details zieren die mädchenhaften Styles.

Gesehen bei Konsumgenossenschaft Laas.

Coocazoo

MATCHPATCH-SYSTEM

Dieser Rucksack kann dank dem Coocazoo Match Patch System individualisiert werden. Austauschbare Zipper, Schnallen und Logo-Patch machen den einfarbigen Rucksack zu deinem Unikat. Ob einfarbig oder knallbunt, deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Die Match Patch-Sets enthalten jeweils 1 Klett-Logo, 4 Rucksack-Schnallen und 7 Reißverschluss-Zipper und sind in verschiedenen Farben erhältlich.

Gesehen bei Papierwelt 2000 Schlanders

Angebot



Vom 05. – 07. September 10 % auf alle Südtirol-Hefte bei FrItz Papier Schlanders

Öffnungszeiten vom

05. – 07. September von 08:30 – 12:00 und von 14:30 – 19:00 Uhr.

Tel. 0473 730020.

Mein Büro: immer und überall



Schon gehört? Cloud Computing: Die Datenwolke. Was das genau bedeutet? Das Ziel von Cloud Computing ist schnell erklärt: Cloud Computing ist die Auslagerung von Daten und Programmen auf einen zentralen Rechner eines Serviceanbieters, um von überall darauf Zugriff zu haben ob mit einem Computer, einem Smartphone oder einem Tablet. Von überall Zugriff: Fotos, Videos, Mails immer dabei. Vorbei die Zeiten, in denen bei einer Besprechung die notwendigen Unterlagen fehlen. Mit Hilfe der Cloud ist das kein Problem, denn Internet reicht aus, um vollen Zugriff auf die firmeneigenen Dokumente zu haben. Stichwort Daten sichern? Aufwändige Backups bleiben aus. Ein Service-Provider übernimmt die Sicherung und Kontrolle. Der Vorteil: Bei Gefahren, wie Brand, Einbruch usw. werden Daten nicht vernichtet. Auch ohne Internet ist mit Hilfe von synchronisierten Offlinekopien ein Zugriff möglich. Und die Anwendungen der Cloud? Nicht nur Daten, auch Anwendungen wie Fakturierung, Outlook, Word, Excel usw. lassen sich in der Cloud – ohne lokale Installation – nutzen. Jeder Rechner kann mit einem beliebigen Internetbrowser verwendet werden.

Infos: Computerspeed – Laatsch/Mals

Hausschuhe und – pantoffeln zum Schulanfang:



Die neuen Modelle in den verschiedensten Farben und mit tollen Mustern sind eingetroffen. Das Motto: Bequem muss es sein.

Gesehen bei Schuhe Reporter, Schluderns

Für Hotelfachschüler:

Beim Kauf einer kompletten Ausstattung 10 % Rabatt

+ 2 bestickte Koch-jacken GRATIS

Gesehen bei Worker-Shop in Schlanders

Guter Schlaf.

Erholsamer Schlaf ist für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen außerordentlich wichtig und Voraussetzung für Gesundheit und Leistung in der Schule. Nur wer regelmäßig ausgeruht aufwacht, ist fit für die täglichen Anforderungen, die große Aufmerksamkeit und viel Energie erfordern. Und nicht zuletzt: Wer gut geschlafen hat, ist auch gut gelaunt. Erholsamer Schlaf hängt natürlich maßgeblich von der richtigen Matratze samt Lattenrost ab.

TIPP:

Besuchen Sie das neue Matratzenstudio im Einrichtungsstudio Gerstl in Latsch.

4YOU- Change your Backpack

Individualität pur - das lebt der neue Rucksack Change von 4You! Durch das wechselbare Frontflap lässt sich der Change an jeden Style anpassen. Einfach Flap abzippen, neues Flap anzippen, fertig! Der Change passt sich jedem Style an und das immer und immer wieder...Zu dem Rucksack-Grundkörper gibt es 16 verschiedene Frontflaps, die sich immer wieder abnehmen und auswechseln lassen. Der neue Rucksack wurde aus nachhaltigem PET-Recyclinggewebe gefertigt.

1 4-fach höhenverstellbares Ergonomic- Plus- Tragesystem: individuell einstellbar in den Größen S bis XL, so wächst der Rucksack mit

2 Lagekontrollriemen zur optimalen Anpassung an den Rücken

3 Bequemer, abnehmbarer Beckengurt zur idealen Lastenverteilung auf den Hüften

4 Zusätzlicher Brustgurt für ruhigen Sitz bei Bewegung

5 Ergonomisch geformte gepolsterte Schultergurte

6 Atmungsaktives Rückenpolster mit Lüftungskanälen

Gesehen bei Papierwelt 2000 Schlanders

BOLLÈ Sport Protective.

Entdecken Sie die Schutzbrillen für junge Sportler.

Unterstützt und gefördert von dem internationalen Basketballstar Tony Parker, bietet diese Brille Kindern und Jugendlichen einen unvergleichlichen Schutz und visuelle Sehschärfe. Die hochwertigen Qualitätsgläser mit Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung aus Platin und 100 Prozent UVA sowie UVB-Filter verleihen den Brillen hohe Schlagfestigkeit und Schutz vor seitlichen Schlägen. Mit oder ohne Korrektion erhältlich, garantieren die Modelle optimalen Schutz und sind perfekt auf Kinder zugeschnitten.

Gesehen bei Optik Wohlfarter in Naturns.

WebTeam2000: Computer & Zubehör

Zuverlässiger Kundenservice garantiert



Claudio Donati von WebTeam2000 kennt das Problem: Vorinstallierte Software ist „zugemüllt“ mit Werbung und vermindert die Leistung von Notebooks oder PCs. Konkret heißt das: Nagelneu gekaufte Geräte kommen nur langsam auf Touren, arbeiten schwerfällig und sind regelrecht mit Werbung überhäuft. Sie verlangsamen nicht nur das Tempo, sondern blockieren auch Speicher und Desktop. „Deshalb empfehle ich immer ein Gerät vor dem Kauf fachgerecht installieren zu lassen“, sagt Donati. Wichtig ist der Sicherheitsaspekt, „sicherheitstechnisch das Optimum zu installieren.“ Dazu zählen in erster Linie effiziente Wiederherstellungsmöglichkeiten. Natürlich können trotzdem Probleme auftreten. Dafür hat die Firma WebTeam2000 in der Göflanerstraße in Schlanders einen optimalen Kundenservice eingerichtet!!

TOP Angebote und grosses Sortiment an Druckpatronen

bei Papierwelt 2000 in Schlanders

HP 62XL black

32,60 Euro

HP 935XL Farbe

17,90 Euro

HP 935XL Farbe

17,90 Euro

HP 932/933XL 4pack

66,50 Euro

Wir führen auch Epson- und Canon-Druckpatronen in unserem Sortiment.