Spezial-Mode - Trends 2

Extravagant

Fell und Pelz in allen Farben sind groß angesagt - und das nicht nur als Warmfutter. Die kuscheligen Materialien - echt oder unecht - sind tolle Hingucker auf Halbschuhen oder auch Stiefeln. Und: Es glitzert und glänzt in der Schuhmode. Dekorative Elemente sind ebenfalls ein großes Thema. Kaum ein Modell kommt ohne schmückendes Beiwerk aus: Zipper, Schnallen, Nieten, Pailletten oder Schmucksteine sorgen für den Hingucker-Effekt. Gesehen bei Schuhe Reporter in Schluderns.

„Ein Mann kann anziehen, was er will - er bleibt doch nur ein Accessoire der Frau.“ Coco Chanel

Sehen ist Zukunft

Aktion Junior & Teen: 1 Brillenglas gratis. Aktion

gültig bis 31. Oktober 2017

Gesehen bei Optik Wohlfarter in Naturns.

Sportlich & Feminin

Bordeaux ist die Trendfarbe 2017 und lässt sich wunderbar kombinieren. Hier mit grauer Jeans und grauem Shirt samt Print. Applikationen zieren auch heuer Shirts oder Pullover. Gesehen bei Konfektion Stecher in Laas.

Elegant & Lässig

Jeans - hier in Schwarz - überdauern jeden Trend und passen zu allen Gelegenheiten. Ob für einen eleganten Auftritt wie hier in Kombination mit einem Hemd in der neuen Trendfarbe Bordeaux oder legèr. Die Jacke mit Materialmix passt zu jedem Outfit. Gesehen bei Konfektion Stecher in Laas.

NEU bei Mode Raffeiner die

LIEBLINGSSTÜCK Kollektion!

Strickpullis und Westen in kräftigen Farben, aber auch zarte Rosetöne und helles Grau sind voll im Trend. Sportiv und lässig mit viel Liebe zum Detail präsentiert sich der LIEBLINGSSTÜCK - Look!

Gesehen bei Mode Raffeiner in Meran.

Nero Giardini

Nero Giardini - Elegante und ausgesuchte Damen- und Herrenschuhe des italienischen Spitzenunternehmens für den lässigen als auch eleganten Auftritt. Zeitgemäßer Geschmack trifft auf die hohe Qualitäts-Philosophie der italienischen Schuhmarke. Gesehen bei Schuhe Spechtenhauser in Laas.