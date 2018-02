Der EuregioFamilyPass - Die Vorteilskarte für die Südtiroler Familien

von Angelika Ploner

Der EuregioFamilyPass ist ein gemeinsames Projekt des EVTZ Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino, der Abteilung Gesellschaft und Arbeit des Landes Tirol und der beiden Familienagenturen der autonomen Provinzen Bozen-Südtirol und Trient. Mit dem EuregioFamilyPass können Familien mit Kindern seit November 2017 mehrere Vorteile nutzen.

Wer hat Anrecht?

Anrecht haben alle Erziehungsberechtigten mit mindestens einem minderjährigen Kind, die in Südtirol wohnen.

Wie bekomme ich die Vorteilskarte?

Wer den Südtirol Pass für den öffentlichen Nahverkehr bereits hat, hat den Family Pass automatisch kostenlos zugeschickt bekommen und musste diese nur noch aktivieren. Wer allerdings bis jetzt noch keinen Family Pass besitzt, kann die neue Vorteilskarte online beantragen. Die Bearbeitungsgebühr beträgt 20 Euro und ist einmalig. Aktivierung und Beantragung unter www.provinz.bz.it/familypass.

Wie lange ist die Vorteilskarte gültig?

Die Vorteilskarte gilt bis zur Volljährigkeit des jüngsten Kindes.

Kosten?

Für den EuregioFamilyPass ist eine Ausstellungsgebühr in Höhe von 20 Euro vorgesehen. Die Ausstellungsgebühr entfällt - wie bereits erwähnt - für jene, die Besitzer eines Südtirol Passes sind.

Deshalb ersetzt der EuregioFamilyPass auch den Fahrausweis Südtirol Pass. Insgesamt bündelt der EuregioFamilyPass zwei Funktionen in einer neuen Vorteilskarte. Einmal den

Fahrausweis für den öffentlichen Nahverkehr mit dem günstigen Familientarif:

1 bis 1.000 km:

10 Cent pro Kilometer

1.001 bis 2.000 km:

7 Cent pro Kilometer

2.001 bis 10.000 km:

2 Cent pro Kilometer

10.001 bis 20.000 km:

2 Cent pro Kilometer

ab 20.001 km:

0 Cent pro Kilometer

Zum anderen Ermäßigungen für Familien in Geschäften und Einrichtungen in Südtirol. Das heißt: Mit dem EuregioFamilyPass können Familien Geld sparen. Im Vinschgau beteiligen sich unter anderem folgende Geschäfte am EuregioFamilyPass:

EVA bio Säfte - Klaus & Irmi Oberhofer

Bahnhofstraße 14 - Burg Latsch - 39021 Latsch

info@eva-bio.com

www.eva-bio.com

5% Ermäßigung ab einen Einkauf von 30 Euro.

10 % Ermäßigung ab einen Einkauf von 100 Euro.

Insr Lodn

Hauptplatz 12 - 39023 Laas

joggo.jp@gmail.com

www.facebook.com/insrlodn

10% Ermäßigung auf alle Haushaltsartikel, Mindestsumme von 50 Euro

Konsumgenossenschaft Laas

Vinschgauerstraße 49 - 39023 Laas

konsum.laas@rolmail.net

5% Ermäßigung auf den Einkauf in unserer Konfektionsabteilung

2 x Mode Gluderer Sport‘s&Classic‘s

Hauptstraße 54 und Hauptstraße 84- 39028 Schlanders

gluderer.g@rolmail.net

www.tecnet.bz/mode-gluderer/index.html

10% Ermäßigung

Schuhe/Orthopädie Spechtenhauser

Vinschgauerstraße 28 - 39023 Laas

specht.schuhe@dnet.it

www.facebook.com/schuhe.spechtenhauser5

10% Ermäßigung auf das gesamte Mode- und Bequemschuhsortiment

im Ergeschoss, ausgenommen Berg-, Wander- und Sportschuhe

Schuhwaren Oberhofer

Hauptstraße 68 - 39028 Schlanders

schuhe.oberhofer@yahoo.com

www.schuhe-oberhofer.schlanders.biz

10% auf alle Waren

Stoffladen Barbara

Alte Landstraße 17 - 39028 Schlanders

stoffladenbarbara@gmx.com

www.stoffladen.schlanders.biz

10% Ermäßigung auf Stoffe sowie auf Herren- und Damenwäsche

Venustis Thomas Tappeiner - Creativ schenken & genießen

Vinschgaustrasse 10 - 39023 Laas

info@venustis.it

www.venustis.it

Laaser Marmorführung mit Schokoladen- und Pralinenverkostung für

die ganze Familie zum Vorteilspreis von nur € 10,-

(statt € 30,- bei 2 Erwachsene und 2 Kinder).