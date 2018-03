Spezial-Auto Tipps - Frühjahr 2018

Servicetipps, Neuheiten und Informationen rund ums Auto stellt der Vinschgerwind in diesem Sonderthema in den Mittelpunkt.

von Angelika Ploner

Der neue MOKKA X von OPEL

Xtrasicher. Xtravernetzt. Xtradynamisch. Und das Xtra-SUV-Gefühl. Der Mokka X zeichnet sich durch kompaktes Design, durch intelligenten 4x4 Allradantrieb und die SUV-typische erhöhte Sitzposition aus. All dies macht den dynamischen Mokka X zum perfekten Allrounder und bringt Premiumformat in die Kompakt-SUV-Klasse. Zudem glänzt der Mokka X mit markantem Design.

Die Innovationen

- Adaptives Fahrlicht (AFL) basierend auf LED leuchtet 30% heller als Halogen.

- Die Frontkamera mit Verkehrsschild-Assistent, Front-Kollisionswarner und Spurassistent hilft, Kollisionen zu vermeiden.

- Warnung per LED-Signal: Nimmt der Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug unverhältnismäßig ab, erscheint ein rotes LED-Signal in der Windschutzscheibe.

- Einparken leicht gemacht: Die Darstellung des hinteren Bereichs inklusive Lenkleitlinien erlaubt sicheres Zurücksetzen auch ohne Schulterblick.

- Schlüssellos: Mit dem Schließ- und Startsystem „Keyless Open“ reicht jeweils ein Knopfdruck, um den Motor zu starten oder die Türen zu entriegeln.

INFOS bei Garage Olympia in Prad am Stilfserjoch.

Perfekte Lagerung für Ihre Reifen!

Gesehen bei Autocenter Polin in Mals

Frühjahrs AUTOWÄSCHE

Das Frühjahr ist da und Harrys Tankstelle steht mit Angeboten bereit: Das fängt beim notwendigen Frühjahrscheck und vor allem der Frühjahrs-Autowäsche an. Durch Streusplit und Salz auf den winterlichen Straßen ist der Lack des Autos in Mitleidenschaft geraten. Um Langzeitschäden vorzubeugen, sollte das Fahrzeug von diesen Rückständen befreit werden. Deshalb ist eine ordentliche Wagenreinigung unerlässlich. Einmal kann das Auto bei Harrys Tankstelle durch eine Waschstraße geschickt werden, um die Spuren des Winters zu entfernen, zum Zweiten - wer selber gerne Hand anlegt - kann den Wagen auch mit dem Hochdruckreiniger in einer der Waschboxen reinigen. Die Selfboxen bei Harrys Tankstelle sind 24 Stunden an 7 Tagen die Woche geöffnet. Empfehlenswert ist zudem eine Unterbodenwäsche. Nach dem Trocknen des Wagens sollte der Lack auf Steinschläge kontrolliert werden, denn Lackschäden sind der Beginn von Rostflecken - und solche können teuer werden. Auch ein Ölwechsel kommt dem Motor nach einem kalten Winter zu Gute. Autobesitzer finden bei Harrys Tankstelle zudem einen verlässlichen Auto- und Reifenservice.

AutoTIPP: Harrys Tankstelle an der Staatsstraße in Latsch.

Schonende Radwäsche durch Ultraschall

Neu bei Transalbert: Die Radwaschmaschine für perfekt saubere Räder. Die High-Tech-Reinigung bedient sich einem Ultraschall-Verfahren und reinigt die Räder rückstandslos. Die patentierte Technologie der Rotation reinigt die Felgen durch Billionen implodierender Kavitationsblasen unter Verzicht aggressiver Chemikalien und mechanischer Zusätze.

Die Material- und umweltschonende Reinigungstechnologie im Tauchbad bindet die gelösten Schmutzpartikel, ist und somit auch für empfindliche Felgen mit RDK-Sensoren geeignet - selbst in feinen Strukturen.

Die Vorteile auf einem Blick:

- Perfektes Waschergebnis

- Sofort trockene Räder durch warmes Wasser

- Keine Nacharbeiten erforderlich

- Reinigung bis in die kleinsten Strukturen

AUTOTIPP VON: TRANSALBERT in Schluderns. Tel. 0473 614700

Frühjahscheck Bei Garage Ziernheld

Für den anstehenden Frühjahrscheck ist die Garage Ziernheld ist der richtige Partner. Die Winterreifen sollten jetzt gegen Sommerreifen gewechselt und die Winterreifen richtig eingelagert werden. Die Garage Ziernheld bietet zudem man professionelle Autopolitur, denn der harte Winter hat heuer deutliche Spuren hinterlassen. Eine Politur frischt den Lack auf, und feine Kratzer und der gehasste Flugrost verschwinden. Als TÜV-zertifizierte Blauschild-Werkstatt und Karosserie steht die Garage Ziernheld für faire Preise und hohen Standard bei Service, Beratung und Qualität.

Zum Service der Garage Ziernheld gehören unter anderem:

- Mietwagenservice,

- Erledigung von Umschreibungen,

- Abmeldungen oder Verschrottung

ihres Autos,

- Verkauf von Neu-Gebrauchtautos,

- Import von Autos samt Transport und Zulassung.

Sommerreifen-Angebote:

195/65/15 ab 60,00 € / St

205/55/16 ab 65,00 € / St

225/45/17 ab 72,00 € / St