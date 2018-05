Wirtschaft-spezial Schlanders

Hier stimmt der Service: Das Computerfachgeschäft WebTeam2000 gehört zu den ersten Adressen, wenn jemand eine Top-Kundenbetreuung sucht. 24 Stunden-Service ist bei WebTeam2000 garantiert, denn Kundinnen und Kunden professionell und kompetent zu beraten und zu betreuen ist für den Computerfachmann Claudio Donati oberstes Gebot. Warum WebTeam2000? Weil im Jahr 2000 das Computerfachgeschäft eröffnet wurde und Claudio Donati mittlerweile bereits auf 18 erfolgreiche Jahre zurückblicken kann. Der Schwerpunkt ist und bleibt der KUNDENDIENST. Dass Hard- und Software an den Bedarf des Nutzers angepasst werden und nicht umgekehrt - sinnvolle Angebote also - gehören im Computerfachgeschäft in der Göflanerstraße zum Selbstverständnis. Das Geschäft selbst bietet eine Auswahl an Computern, Notebooks, und Zubehör, sowie maßgeschneiderte Netzwerk & Sicherheits-Lösungen für Betriebe!

- Mieten statt kaufen für Kunden mit Mwst-Nummer!

- Spezielle Internetlösungen über Richtfunk!

Recla GmbH/Das Familienunternehmen

Das Familienunternehmen Recla hegt seit mehr als 100 Jahren eine echte Leidenschaft für die Herstellung von Speck und Südtiroler Wurstwaren nach eigener Rezeptur und im Sinne der Tradition. Der Speck verdankt seinem typischen Geschmack vor allem seinem Herkunftsland Südtirol. Das einzigartige Klima mit viel Sonne, dem Vinschger Wind, der frischen trockenen Luft bietet ideale Voraussetzungen für die Trocknung und Reifung. Professionalität, Perfektion, das Beste aus Kenntnissen und Zutaten ergeben ein besonders edles Produkt: den Recla Oltspeck! Dieser hochwertige Speck entsteht aus dem Zusammenspiel traditioneller Handwerkskunst, erlesener Zutaten, einer fein abgestimmter Gewürz- und Kräutermischung, geringstem Salzgehalt und einer Reifung von 36 Wochen. Der Oltspeck, mit seinem ausgewogenen und überaus harmonischen Geschmack, entfaltet sein volles Aroma am besten, wenn man ihn rechtzeitig (mindestens eine halbe Stunde) vor dem Servieren aus der Verpackung nimmt. Unser Premiumprodukt den „Oltspeck“ finden Sie in unserem Detailgeschäft zusammen mit unserem Hauptprodukt, dem Südtiroler Speck g.g.A., der Südtiroler Pancetta, den fein aromatischen Kochschinken, den traditionellen Würstchen, der würzigen Kaminwurz, den italienischen Wurstspezialitäten und Frischfleisch.

Die Fuchs AG/Fliesen, Stein & Holz

Kunden dürfen aus einem großen Angebot schöpfen. Denn die Fuchs AG in Vetzan bietet viel Raum für viel Inspiration. Ein Rundgang in den Ausstellungsräumen im Gewerbegebiet Vetzan zeigt Vielfalt vom Feinsten, unzählige Möglichkeiten der Gestaltung. Innen wie außen. Originell, stilvoll, außergewöhnlich, edel, rustikal....Perfekt ergänzen sich hier Holz, Stein und Fliese. Alles aus einer Hand bietet die Fuchs AG, in bester Qualität. Die Auswahl an Fliesen ist traditionsgemäß eine große, bei den Holzböden greift man auf europäische Qualitätshersteller zurück und im Außenbereich umfasst die Bandbreite Fliesen wie Naturstein. Ganz bewusst bezieht die Fuchs AG auch einheimischen Stein: Laaser Marmor, Marteller Plima oder Passeirer Stein. Sogar eine eigene Produktionsstätte gehört zum Unternehmen, das sich seit den 70er Jahren als eine der besten Adressen für warme und kalte Böden aus einer Hand empfiehlt. Fliesen Fuchs AG ist durch zweierlei geprägt: hohe Qualität und eine große Vielfalt.

Vanzo Metall/Metall als Inspiration

Vanzo Metall: Der Name verrät bereits das Tätigkeitsfeld - Metall. Beeindruckend ist nicht nur das Roh-, sondern auch das Zahlenmaterial, nämlich unzählige Tonnen verarbeiteter Stahl und mehr als 300 realisierte Projekte. Vor über 30 Jahren - 1987 - übernahm Georg Vanzo die Schlosserei am Protzenweg in Schlanders. Großvater Albin Vanzo war der Gründer der Kunstschlosserei im Jahr 1950. Der Metallbau ist die Königsdisziplin der Vanzo Metall GmbH. Stahl, Aluminium oder Inox. Lackiert, verzinkt oder pulverbeschichtet. Treppen, Geländer, Tore oder Einfriedungen. Kompetenzen hat Vanzo im Stahl- und Fassadenbau als auch im Bereich Stahlkonstruktionen vorzuweisen.

Deshalb versteht sich von selbst, dass Vanzo Metall jederzeit qualifizierte Mitarbeiter sucht.

Kompetenz ist die Verbindung von Wissen und Tradition und über beides verfügt man bei Vanzo Metall zweifelsohne. Modernste Maschinen wie eine CNC-Schneide- und Biegemaschine stehen für Maßanfertigungen bereit. Referenzen hat Vanzo Metall im privaten wie im öffentlichen Sektor gesammelt.

Electro Wieser/Fachgerechte Beratung

Am Eingang der Fußgängerzone gelegen lässt Electro Wieser mit seinem großen Sortiment keine Wünsche offen. Elektromaterialien, Elektro-Kleingeräte wie Toaster, Radio oder Wecker, Elektrogroßgeräte, eine große Auswahl an Lampen - im Grunde alles, was Strom braucht und mit Strom zu tun hat - füllt hier die Regale. Die Marken, die geführt werden, sind hochwertig, leistungsstark und bewährt. Die Qualität stimmt. Das Team im Traditionsgeschäft berät kompetent und das Preis-Leistungsverhältnis ist kundenfreundlich. Seit vielen Jahren ist Electro Wieser genau dafür bekannt.

FERRIPLAST/IHR kompetenter Partner für die Bewässerung in der Landwirtschaft

Es werden heuer halbrunde 15 Jahre, seit die Ferriplast GmbH im Gewerbegebiet Vetzan Fuß gefasst hat. In diesen 15 Jahren ist die Nachfrage in der Bewässerungs- und Trinkwassersparte stetig angestiegen. Deshalb legt das Verkaufsteam rund um Geschäftsinhaber Florian Primisser in diesen Bereich besonderes Engagement, inklusive Beratung, Planung und Lieferung.

Zum angebotenen Material zählen sämtliche nötige Waren für Tropf-, Park- und Sportplatzbewässerungen, sowie Frostberegnung und Trinkwasseranlagen (PE- und PVC- Drainage- und Kabelschutzrohre, komplette Filteranlagen und Schieber, sowie Ventile für Trinkwasser/Beregnung uvm.) Alle Produkte werden von namhaften Lieferanten bezogen.

Das Angebot bei Ferriplast ist mit einem ausgewogenen Sortiment an Eisenwaren, Werkzeugen, Allrounder- und speziellen Produkten für die Land- und Hauswirtschaft, breit gefächert. Außerdem arbeitet man flexibel, effizient und hat, nach Möglichkeit, immer ein offenes Ohr für die Bedürfnisse der Kunden.

Die Öffnungszeiten:

Mo - Fr von 7:30 - 12 Uhr und 13:30 - 18:00 Uhr.

Samstag von 8 - 12 Uhr.

Tel. 0473 740165

info@ferriplast.it

www.ferriplast.it