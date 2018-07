Wirtschaft spezial - KASTELBELL/TSCHARS

von Angelika Ploner

Es sind ganz verschiedene Unternehmen, die in Kastelbell-Tschars ihren festen Platz haben. Zu den rund 260 landwirtschaftlichen Betrieben gesellen sich um die 90 Betriebe verschiedenster Branchen.

Klein- und Mittelbetriebe fühlen sich am Wirtschaftsstandort Kastelbell-Tschars wohl, die im Durchschnitt zwischen 2 - 10 Personen beschäftigen. Allein mehr als 100 Arbeitsplätze der insgesamt rund 1.000 im Gemeindegebiet entfallen auf die JUVAL, die sich derzeit für die Anforderungen als Vinschgaus BIO-Obstgenossenschaft rüstet. Klein in der Fläche aber groß in seiner Vielfalt ist das Gewerbegebiet Galsaun. Auf einer Fläche von nur 2,1 Hektar sind ganz verschiedene Betriebe heimisch. Kulturelle Veranstaltungen auf Schloss Kastelbell oder jene des rührigen Bildungsausschusses zeigen, dass Kastelbell-Tschars eine lebens-und liebenswerte Gemeinde ist.

Tischlerei Gstrein & Dajuwood

Design-Stücke aus Holz

Die Tischlerei Gstrein Werner ist zweierlei: Einmal Familienbetrieb mit Tischlerarbeiten und zum anderen Produktionsstätte von DAJUWOOD. Dajuwood? Dahinter verbergen sich zwei Kreativunternehmer - Julian und Daniel, heute Julian und Vater Werner. Daraus – aus den Initialien ihrer Namen und dem englischen Begriff „wood“ – ist auch der Name entstanden. Holzbrieftaschen sind das Hauptprodukt von Dajuwood, Designstücke, die in verschiedenen Optiken auftreten, eines aber gemein haben: die Einzigartigkeit, die Lässigkeit, die Funktionalität. Die Modelle sind nämlich mit verschiedenen Funktionen ausgestattet: Da gibt es Stauraum für Kredit- oder Bankkarten oder das „Magic Wallet“, das wie von Zauberhand die Geldscheine hinter einem Gummiband einordnet. Solis, Dolomites, Ligna, Alpes – jede Holzbrieftasche hört auf einen anderen Namen, als einzigartiges Geschenk eignen sich aber alle. Zur DajuWood- Produktfamilie zählen auch Geldklammern, Holzuhren und Handyhüllen. Das Hauptaugenmerk liegt aber auf den Designer- Holzbrieftaschen.

Maler Unterweger v. Gmbh

25 Jahre Maler Unterweger

Der Betrieb „Maler Unterweger Günther v. GmbH“ aus Kastelbell/Tschars feiert heuer sein 25-jähriges Firmenjubiläum. Am 11. Jänner 1993 gründete Günther Unterweger seine eigene Firma. Was damals als Einmann-Betrieb begann, ist heute ein erfolgreicher Malerbetrieb mit viel Erfahrung und Können und gerade deshalb auch als Ausbildungsbetrieb bekannt. Die Firma bietet jungen Menschen die Möglichkeit eine Lehre zu absolvieren und ist auch für Praktikanten offen.

Die 5 Mitarbeiter, die derzeit das Team bilden, sind motiviert und genau in der Ausführung. Doch mindestens genau so wichtig wie die professionelle Ausführung ist auch das Betriebsklima. Kürzlich wurden zwei Mitarbeiter für ihren Einsatz und für ihre 15-jährige Treue zum Betrieb geehrt: Hannes hat im Betrieb die Lehre gemacht, laufend Ausbildungen absolviert und ist derzeit als Geselle angestellt. Edi hat mit einem befristeten Arbeitsvertrag begonnen, wurde dann unbefristet angestellt und ist nun seit 15 Jahren durchgehend im Betrieb tätig.

Das Arbeitsfeld von Maler Unterweger ist bunt: Neben der modernen Raum- und Farbgestaltung ist der Betrieb auch in den Bereichen Trockenbau, Raumakustik und Brandschutz auf dem neuesten Stand. Schriften, Wappen und Dekorationen gehören ebenfalls zum Aufgabengebiet. Kompetenzen vorzuweisen hat man auch bei der Schimmel- und Feuchtigkeitssanierung. Arbeiten an Fassaden, Dächern und Balkonen werden mit der modernen Hebebühne sicher und ohne großen Aufwand verrichtet.

Farben lösen Emotionen aus und wirken in bestimmter Weise auf unseren Körper und unsere Seele. Wir stehen Ihnen bei der Gestaltung Ihres persönlichen Wohn(t)raums gerne zur Seite.

Metzgerei Kiem

Fleisch aus der Region und ganzen Welt

Das Wissen um eine hochwertige Fleischverarbeitung hat man sich in über 60 Jahren erarbeitet. Die Rede ist von der Metzgerei Kiem, direkt an der Hauptstraße in Kastelbell gelegen und mit einer Filiale auch in Naturns vertreten. 25 Mitarbeiter kümmern sich täglich um die zahlreichen Kunden im Vinschgau und darüber hinaus. Der leistungsstarke Fleischverarbeitungsbetrieb wird traditions- und qualitätsbewusst geführt. Erfahrung und Kompetenz ergeben zusammen besondere Spezialitäten für Fleischliebhaber. Die langjährigen Geschäftsbeziehungen werden gepflegt und ständig ausgebaut, um den Kunden Vielfalt bieten zu können. Deshalb kommt das Fleisch nicht nur aus Südtirol, sondern dem ganzen europäischen Raum und aus der ganzen Welt, z.B. aus Uruguay, Brasilien, Argentinien, Australien, Amerika und Neuseeland. Damit gelingt der Metzgerei Kiem der Brückenschlag zwischen einer klassischen Dorfmetzgerei, sowie Großhandel mit Frisch- und Gefrierfleisch. Die große Bandbreite des Sortiments schließt traditionelle Wurst-, Schinken- und Speckspezialitäten mit ein, die aus eigener Produktion stammen und sich durch gute Qualität, Frische und feinen Geschmack auszeichnen. Große Platznot hat man aber am Sitz an der Staatsstraße in Kastelbell. Die Erweiterungspläne der Metzgerei in Tschars werden derzeit vom angrenzenden Nachbarn blockiert. Eine unternehmerfreundlichere und somit auch Arbeitsplatz sichernde Haltung in unserer, von Abwanderung gezeichneter Gemeinde, wäre sehr wünschenswert. Man hofft, auf Unterstützung seitens der Gemeinde, um bald möglichst den Neubau des Betriebes zu verwirklichen.

Cafè Pizzeria Walter

Herzlich willkommen

Draußen lockt eine wunderbare Sonnenterrasse und ein Spielplatz, wo sich die Kinder austoben dürfen. Drinnen im Restaurant-Pizzeria Walter versteht sich die Küche auf bodenständige gutbürgerliche, regionale Gerichte - und - Pizza. Die Pizza kommt nicht nur abends, sondern auch mittags aus dem Holzofen und schmeckt deshalb besonders gut. Die Auswahl ist groß und kommt jedem Geschmack und Wunsch entgegen. Zu den traditionellen Pizzen wie Margherita oder Marinara gesellen sich nicht weniger als 60 Spezialitäten des Hauses, Kreationen vom Pizzaiolo selbst. Auch Vollkornpizza und Dinkelpizza stehen auf der Karte. Der Service ist aufmerksam und nett.

Egon Brunner

27 Jahre Baggerarbeiten

Die Kernkompetenz liegt – wie der Firmenname bereits verrät – im Bereich Baggerarbeiten. Die Rede ist vom Baggerunternehmen Brunner Egon in Galsaun. Vor vier Jahren hat Egon Brunner den Betriebssitz von Tschars nach Galsaun verlegt und ist seitdem dort in der Handwerkerzone zu finden. Auf 27 Jahre Erfahrungsschatz setzt das Unternehmen, das 1991 von Egon Brunner gegründet wurde und seitdem sämtliche anfallenden Erdarbeiten übernimmt, ob das nun Aushub-, oder Tiefbauarbeiten sind. Darüber hinaus setzt man Betonsäulen und realisiert Naturstein- oder Zyklopenmauern. Dafür ist das Unternehmen bekannt und mit dem passenden Fuhrpark bestens ausgerüstet. 5-Mann stark ist das Team von Egon Brunner, das heißt man ist schnell einsatzbereit und flexibel, teilt sich Arbeiten genau ein und schließt diese verlässlich ab.

Konfektion Tscholl

45 Jahre mit Freude

In der Konfektion Tscholl am Dorfplatz in Kastelbell wird heuer gefeiert: Seit 45 Jahren sind Damen und Herren dort modisch gut beraten. 1973 haben Marianne und Herbert Tscholl das Konfektionsgeschäft mit Schneiderei eröffnet: nun wird es mit viel Freude von der nächsten Generation weitergeführt. Elisabeth Tscholl hat bei ihren Bestellungen nicht nur das Qualitätsbewusstsein, sondern auch den Geschmack ihrer Kunden im Hinterkopf. Dabei ist für jeden etwas: Lässiges, Elegantes, Bequemes, Sportliches. Und: Änderungen werden gratis durchgeführt. Wir sind auch auf Facebook vertreten.

Malerbetrieb Kaserer

Malerbetrieb Kaserer Heinz & Manuel

Hinter dem Malerbetrieb Kaserer stehen zwei - Vater Heinz und Sohn

Manuel Kaserer. Heinz Kaserer hat den Fachbetrieb vor Jahren gegründet und zu einem kompetenten Betrieb aufgebaut. Deshalb erledigt der Malerbetrieb Kaserer neben den klassischen Malerarbeiten auch Gipsarbeiten und ist Ansprechpartner für eine ganze Reihe von weiteren Leistungen: Wärmedämmung, Trockenbau und Brandschutz. Durch den kundenfreundlichen Service und wegen der großen Zuverlässigkeit in punkto Qualität und Terminmanagement hat sich der Betrieb einen ausgezeichneten Ruf im Vinschgau erarbeitet. Dies auch deshalb, weil man großen Wert auf die Zufriedenheit der Kunden legt. Zu diesen zählen vor allem private Bauherren. Der Malerbetrieb Kaserer ist KlimaHaus-Partner und hat sich auch in diesem Bereich professionelle Kompetenzen angeeignet.

Raiffeisenkasse Untervinschgau

Jahresversammlung der Raiffeisenkasse Untervinschgau unter dem Motto:

g e m e i n s a m . stärker - g e m e i n s a m . spenden

Kürzlich fand im Raiffeisensaal des Bürger- und Rathauses in Naturns die zweite ordentliche Vollversammlung der Raiffeisenkasse Untervinschgau statt.

Die anwesenden Mitglieder der nun „neuen“ Raiffeisenkasse Untervinschgau genehmigten einstimmig die drei Bilanzen samt Erfolgsrechnungen. Nun gilt die volle Aufmerksamkeit aller der Raiffeisenkasse Untervinschgau. Das Eigenkapital ist mittlerweile auf über 70 Mio. Euro gestiegen, welches eines der wichtigsten Faktoren für die Sicherheit und Stabilität einer Genossenschaftsbank darstellt.

Obmann Wolfram Gapp hat auch bereits eine erste Zwischenbilanz bezüglich Fusion präsentiert. Die Fusion ist am 01.01.18 technisch einwandfrei vollzogen worden. Die Kunden und Mitglieder haben die Auswirkungen der Fusion gut angenommen.

Gemeinsam Spenden

Obmann Gapp informierte die Mitglieder, dass aufgrund des heurigen 200sten Geburtstagsjubiläum von Friedrich Wilhelm Raiffeisen und aufgrund des 125jährigen Jubiläums der ehemaligen Raiffeisenkasse Naturns, der Verwaltungsrat entschieden hat für jedes anwesende Mitglied 10 Euro zu spenden. Die Mitglieder konnten während der Vollversammlung bestimmen, welcher Organisation ihre 10 Euro gespendet werden sollen. Der Obmann konnte am Ende der Vollversammlung eine stolze Summe für Momo (Förderverein Kinderpalliativ Südtirol), für Südtirol Hilft und für den Bäuerlichen Notstandsfonds, bekanntgeben. Zudem wurden in der ersten Verwaltungsratssitzung die Summen erhöht.

Baumänner

Der größte Baumarkt im Vinschgau

Es gibt kaum etwas, das es nicht gibt: Die Rede ist vom Baumarkt der Baumänner in Kastelbell. Er ist der größte und beliebteste Baumarkt im Vinschgau. Geboten wird alles für Heim- und Handwerker, ein umfassendes Sortiment in Sachen Bauen und Werkzeug, sowie alles für den Garten, das Grillen und Wohnen. Im Bereich Bauen, Sanieren oder Renovieren deckt man sämtlichen Baubedarf ab: Ziegel, Zement oder Isolierungen, Gipsmaterial für den Trockenbau, dazu eine große Auswahl an Zubehörteilen und das passende Werkzeug renommierter Hersteller und Marken. Landwirte finden sämtliche Artikel für den landwirtschaftlichen Gebrauch, sowie eine große Auswahl an Beregnungsartikel. Im Sommer wird der Fokus im Sortiment zudem auf den Garten gelegt: Jegliches Gartenzubehör, Dünger, Rasenmäher und verschiedene Grillgeräte und Grillzubehör machen den Baumarkt für alle Kunden zur richtigen Adresse. Die Regale füllen nur jene Produkte, die mit Leistung und Qualität punkten. Mit einem bedarfsgerechten Service ist der Baumarkt der Baumänner eine runde Sache.