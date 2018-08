Schulanfang Tipps

Optik Zwick

Die Trends 2018 bei den neuen Kinder- und Jugendbrillen

Stärker gerundete Formen, feine Ränder, relativ schmale Bügel: Leichtes Design spielt auch bei den Kinder- und Jugendbrillen eine große Rolle. Doch das Wichtigste ist und bleibt die Stabilität, die Balance zwischen leichtem Look und stabiler Ausführung.

Die Brille muss auf die anatomischen Bedürfnisse zugeschnitten sein, und nicht umgekehrt. Um einiges leichter fällt die Auswahl natürlich, wenn das Kind oder der Jugendliche genügend Auswahl hat, um seinen Favoriten auswählen zu können. Die Freude beim Tragen der Brille steigt dadurch beträchtlich. Zu den anatomischen Bedürfnissen gesellen sich auch andere Bedürfnisse, etwa ob das Kind Sport treibt. Beim Sport die Brille einfach wegzulassen ist keine gute Lösung. Schul-Sportbrillen sind hier die Lösung.

Gesehen bei Optik Zwick, Mals

Die neue Kindermode zum Schulanfang

In der Konsumgenossenschaft Laas

Coocazoo Matchpatch-System

In der Papierwelt 2000 in Schlanders

Match Patch- Aktion

vom 27. August bis 1. September.

Beim Kauf einer Coocazoo Schultasche gibt es ein Match-Patch-Set im Wert von 9,95 Euro geschenkt!

Coocazoo EvverClevver Bartik und Brush Camou. Beide Modelle sind ergonomisch und wachsen mit. Dank einem höhenverstellbaren Rückensystem kann der Rucksack individuell an die jeweilige Rückenlänge des Kindes angepasst werden. Dazu gibt es viele weitere Besonderheiten.

Rucksack „EvverClevver2“, Purple Galaxy Reflective - LIMITIERTE SONDEREDITION.

Streng limitierten Sonderedition: Der coole Metallic Look ist nicht nur super stylisch sondern auch super sicher. Denn wenn der Schulrucksack im Dunkeln angeleuchtet wird, reflektiert dieser besonders stark.

CarryLarry – Der Sportliche. Ob Schule oder Freizeit: diese Rucksack ist für jede Situation bereit. Coole Boardstraps machen ihn zu einem stylischen Begleiter.

Mein Büro: immer und überall

Schon gehört? Cloud Computing: Die Datenwolke. Was das genau bedeutet? Das Ziel von Cloud Computing ist schnell erklärt: Cloud Computing ist die Auslagerung von Daten und Programmen auf einen zentralen Rechner eines Serviceanbieters, um von überall darauf Zugriff zu haben ob mit einem Computer, einem Smartphone oder einem Tablet. Von überall Zugriff: Fotos, Videos, Mails immer dabei. Vorbei die Zeiten, in denen bei einer Besprechung die notwendigen Unterlagen fehlen. Mit Hilfe der Cloud ist das kein Problem, denn Internet reicht aus, um vollen Zugriff auf die firmeneigenen Dokumente zu haben. Stichwort Daten sichern? Aufwändige Backups bleiben aus. Ein Service-Provider übernimmt die Sicherung und Kontrolle. Der Vorteil: Bei Gefahren, wie Brand, Einbruch usw. werden Daten nicht vernichtet. Auch ohne Internet ist mit Hilfe von synchronisierten Offlinekopien ein Zugriff möglich. Und die Anwendungen der Cloud? Nicht nur Daten, auch Anwendungen wie Fakturierung, Outlook, Word, Excel usw. lassen sich in der Cloud – ohne lokale Installation – nutzen. Jeder Rechner kann mit einem beliebigen Internetbrowser verwendet werden.

Infos: Computerspeed – Laatsch/Mals

WebTeam2000

Zuverlässiger Kundenservice



Computer oder Notebooks aus dem Handel sind mit Software vollgestopft, „zugemüllt“, nennt es Claudio Donati von WebTeam2000. Nicht nur das Betriebssystem ist vorinstalliert, weitere Software - meist unnötige Programme, Werbung oder lästige Testversionen (sogenannte Crapware/Bloatware) - sind auf dem Rechner vorinstalliert. Die Leistung ist vermindert und Sicherheitsmängel können sich einschleichen. Der Computerfachmann muss dann vorinstallierte Programme komplett entfernen, um das Gerät vor allem auch sicherheitstechnisch aufzurüsten. „Gemeint sind hier in erster Linie effiziente Wiederherstellungsmöglichkeiten“, erklärt Donati. In die Sicherheit muss immer mehr investiert werden. „Geeignete Sicherheitsprogramme sind deshalb unerlässlich und die wichtigste Investition. Vor allem regelmäßige Datensicherungen sind das Um und Auf“. Probleme können natürlich trotzdem auftreten. Dann ist der 24-h-Service von WebTeam2000 zur Stelle.

