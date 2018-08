Wirtschaft spezial - Latsch

von Angelika Ploner

Latsch ist ein Apfeldorf, zweifelsohne. Die Mivor hier ist die mengen- und mitgliederstärkste Genossenschaft im Vinschgau, und die Vi.P - Strategie- und Entwicklungsorgan der Genossenschaften und Vinschger Obstproduzenten - hat ihren Sitz in Latsch. Die Mivor ist – was die Arbeitsplätze betrifft – der zweitgrößte Arbeitgeber in der Gemeinde Latsch mit über 150 unbefristet und saisonal angestellten Mitarbeitern.

Der größte Arbeitgeber ist die Pedross AG mit über 180 Mitarbeitern. Ein gutes Arbeitsplatzangebot sichern aber alle Unternehmen in Latsch. Angeführt von Pedross Sockelleisten sind in der Latscher Industriezone und überhaupt in Latsch zahlreiche innovative und leistungsstarke Betriebe beheimatet. Eine lange Tradition und eine hohe Qualität zeichnen diese durchwegs aus. Unternehmen, die auf dem Weltmarkt Zuhause sind, Mittelbetriebe und viele Kleinbetriebe – sie alle zusammen bilden das Rückgrat des überaus attraktiven Wirtschaftsstandorts Latsch.

Mivor Latsch

Eine wichtige Säule der Wirtschaft in Latsch

Das Unternehmen MIVOR

Die Obstgenossenschaft Mivor geht aus einer Fusion der beiden Latscher Genossenschaften MIVO und Ortler hervor. In ihrer heutigen Form besteht sie seit dem Jahr 2007 mit insgesamt 361 Mitgliedern, die eine Anbaufläche von 1.100 Hektar bewirtschaften und jährlich bis zu 80.000 Tonnen Äpfel ernten.

Die Mivor ist heute ein fortschrittlicher und dynamischer Betrieb, der über neueste Lagertechnik und moderne Sortier- und Abpackanlagen verfügt. Diese innovativen Technologien sorgen für höchste Effizienz und gewährleisten Qualität auf höchstem Niveau.

Wichtiger Arbeitgeber in Latsch

Die Mivor ist einer der größten Arbeitgeber in der Gemeinde Latsch. Die Genossenschaft bietet je nach Saison zwischen 140 und 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen krisensicheren Arbeitsplatz in den unterschiedlichsten Bereichen: in der Produktion und Technik, im Verkauf, der Verwaltung oder im Qualitätsmanagement. Der Obst- und Gemüseanbau stellt somit einen wichtigen Wirtschaftsfaktor im Dorf dar, der vielen Menschen und deren Familien ihre Existenz sichert. Nicht nur die 361 angeschlossenen Mitglieder leben von der Landwirtschaft, sondern auch die Mitarbeiter. Noch dazu stärkt der Obst- und Gemüseanbau weitere Wirtschaftszweige: So blüht der Tourismus auch aufgrund der von den Bauern gepflegten Kulturlandschaft und die regionalen Produkten spielen vermehrt in der Gastronomie sowie im Handel eine gewichtige Rolle.

Wirtschaftsfaktor Landwirtschaft

Der Obstanbau hat im Gemeindegebiet von Latsch eine wichtige Tradition. Die Mivor ist eine der 7 Obstgenossenschaften der VI.P, des Verbandes der Vinschgauer Obst- und Gemüseproduzenten. Der Obst- und Gemüseanbau hat sich längst als wichtiger Wirtschaftsfaktor des Vinschgaus etabliert. Der Großteil der Bäuerinnen und Bauern widmet sich dabei dem Apfelanbau, meist im Familienbetrieb und mit kleinen Betriebsgrößen von durchschnittlich drei Hektar.

Die hervorragende Apfelqualität im Vinschgau kommt nicht von ungefähr. Sie ist Ergebnis jahrzehntelanger Bemühungen. Bereits in den 50er Jahren erkannten die Vinschger Bauern den Naturreichtum des Tales und beschlossen, ihn sensibel und naturgemäß zu nutzen. Ihre Hingabe im Anbau und in der Ernte haben sie sich bis heute erhalten. Nun unterstützen modernste Technologien in der Lagerung und Verarbeitung auf sanfte Weise die naturnahen Anbau- und Ernteprozesse.

Der genossenschaftliche Zusammenschluss mit seinen strengen internen Richtlinien garantiert, dass das Qualitätsniveau auch weiterhin so hoch bleibt, wie unsere Naturregion es vorgibt.

Eletec

Der Elektrofachbetrieb

Kundenorientiert und flexibel ist der Elektrofachbetrieb Eletec, soweit, dass ein 24-h-Service geboten wird. Das Team um Markus Tumler versteht sich auf alle Art der Elektroinstallationen bis hin zur Gebäudesystemtechnik. EIB-Anlagen oder KNX-Anlagen, sind Automationssysteme, die Komfort und Sicherheit in einem Gebäude gewährleisten. Zum anderen ist man auch in der Beleuchtungs- und Haustechnik Zuhause. Denn jedes Projekt hat seine besonderen Anforderungen. Eletec erstellt Lichtkonzepte, die Ambiente und Atmosphäre schaffen und installiert Staubsaug-Systeme, die zentral angelegt deutliche Vorteile gegenüber dem klassischen Staubsauger aufweisen.

Verstärkt hat sich in den vergangenen Jahren das Thema Sicherheit für das Zuhause: Dazu zählt die Installation von Brandmeldeanlagen, genauso wie Tore und Alarmanlagen, die das Angebot bei Eletec ergänzen. Vor allem auf die Installation von Alarmanlagen hat sich der Elektrofachbetrieb spezialisiert.

Tipp: Auch Hebebühnenverleih.

Die Tischlerei Ratschiller

Spezialisiert auf barrierefreie Einrichtungen

Eines vorneweg: Die Tischlerei Ratschiller ist der erste zertifizierte Betrieb für barrierefreie Einrichtungen im Vinschgau. Paul Ratschiller, der Betriebsinhaber hat eine entsprechende Ausbildung absolviert und sich mit den Bedürfnissen und Anforderungen in diesem Bereich intensiv beschäftigt. Bei einem barrierefreien Umbau ist die Planung mindestens genauso wichtig wie die Einrichtung.

Abseits von der Qualifikation im Bereich barrierefreies Wohnen, ist die Tischlerei Ratschiller in Goldrain ein erfahrener Meisterfachbetrieb. Mehr als 40 Jahre Erfahrung sprechen für sich. Welche Vielfalt den Betrieb auszeichnet, zeigt allein die Produktpalette: Tiroler Stuben, moderne Wohnzimmer, Küchen, Schlafzimmer, Badezimmermöbel, Büroeinrichtungen sowie Zimmertüren und Haustüren. Maßanfertigungen entstehen hier in der Handwerkerzone in Goldrain, Handwerk und Qualität spielen zusammen, das Ergebnis sind Möbel und Einrichtungen für jeden Geschmack und jeden Stil: ob modern, klassisch oder traditionell..

Einige Eckdaten: Die Tischlerei Ratschiller Paul wurde 1977 in der Gemeinde Laas gegründet und ist seit 1983 ein Meisterfachbetrieb, 1997 übersiedelte man in die Handwerkerzone Goldrain.

Der GARTENmarkt der LHG in Latsch

Alles für Haus, Hof, Tier und Garten

Eine Adresse für jede und jeden ist der GARTENmarkt der Landwirtschaftlichen Hauptgenossenschaft. 26 Mal gibt es diesen in Südtirol, einmal davon in Latsch in der Industriezone. Mit dem GARTENmarkt spricht die Landwirtschaftliche Hauptgenosschenschaft neben Mitgliedern und Landwirten auch gezielt Gartenliebhaber an. Hier gibt es alles für Haus, Hof, Tier und Garten - ein breites Angebot ist nämlich die große Stärke. Ideen und Trends für den Garten stehen bereit, Genuss - wie das Grillen - miteingeschlossen. Für Land- und Forstwirte öffnet sich ein breites Sortiment an Werkzeugen, Fachbekleidung und Produkten für sämtliche Arbeiten. Abgedeckt ist auch der Haushalts- und Heimwerkerbereich mit verschiedensten Artikeln und einem Ziel: Das Arbeiten soll leichter von der Hand gehen. Nur das Beste gibt es für die Klein- und Haustiere. Die Mitarbeiter/innen sind es gewohnt Landwirte und somit den Profi zu beraten und geben ihr Wissen gerne weiter.

Die WMH - Latsch

Auf Antriebstechnik spezialisiert

Die WMH ist ein ausgesprochener Spezialist in der Verzahnungstechnik und bedient einen Nischenmarkt. Zahnstangen, Zahnräder, Kegelräder, Schneckensätze, Spezialkettenräder und weitere maßgeschneiderte Antriebselemente zählen zu den Produkten. In fünf rund 4000 Quadratmeter großen Fertigungshallen stehen Maschinen der Herstellungsbereiche Sägen, Drehen, Fräsen/Bohren, Verzahnen, Härten, Schleifen und der Qualitätskontrolle. Der Ablauf wird von spezifischer Software geplant und laut Arbeitsplänen von den Mitarbeitern an den Maschinen programmiert und gefertigt. Keine Produktserie gleicht der anderen. Es wird auftragsbezogen, spezifisch auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt und termintreu gearbeitet. Der Kontakt zu den Kunden ist persönlich, beständig und transparent. Der Rohstoff für die Antriebselemente wird gekauft und in Latsch an hochmodernen Maschinen gedreht, verzahnt, gehärtet und geschliffen. Jedes Teil durchläuft die Qualitätskontrolle und wird vielschichtig geprüft. Einmal werden die Produkte intern einer Qualitätskontrolle unterzogen, die dokumentiert wird. Diese Kontrolle wird nicht nur nach der Norm DIN EN ISO 9001, sondern auch durch die langjährige Erfahrung im Markt durchgeführt. Qualität kann nicht herbeigeprüft, sondern muss produziert werden. Die hochqualifizierten Facharbeiter arbeiten mit großer Verantwortung, so dass jedes einzelne Bauteil nicht nur „einmalig“ ist, sondern auch höchsten Qualitätsansprüchen gerecht wird.

Schweitzer Getränke - Latsch

Familienunternehmen seit 1951

Das Angebot stimmt doppelt: Qualität und Quantität werden bei Schweitzer Getränke in Latsch großgeschrieben. Im Abholmarkt finden Kunden neben Bieren, Weinen, Spirituosen, Likören, Schnäpsen, Säften und Wasser auch individuelle Geschenkpackungen für besondere Anlässe. Der Lieferservice bietet einen Rundumservice für Gastronomie, Vereine und Private, inklusive den Verleih von Schankanlagen, Garnituren, Stehtischen, Gläsern usw. für Feste und Veranstaltungen.

Seit 67 Jahren ist der Familienbetrieb eine bekannte und verlässliche Adresse im Vinschgau. Gegründet wurde das Unternehmen 1951, begonnen haben Albert Schweitzer und sein Bruder Hermann aber schon vor dem Zweiten Weltkrieg mit einem Weingroßhandel. Heute findet man Schweitzer Getränke in der Latscher Industriezone. Der Abholmarkt dort ist täglich von Montag bis Samstag geöffnet und die Mitarbeiter führen die Kunden gerne und kompetent durch das große Getränkeangebot.

Pedross Holzbau

Solides Holzunternehmen seit 70 Jahren

Man baut auf und mit Holz. Aus Erfahrung und aus Überzeugung. Die Rede ist von Holzbau Pedross in der Industriezone Latsch. Seit 1947 hat man sich dem Holzbau verschrieben und realisiert Projekte in verschiedenen Bereichen. Mit der Zimmerei und dem Holzbau beherrscht man das klassische Handwerk. Durch den Einsatz modernen Maschinen wird millimetergenau und präzise gearbeitet. Das ist vor allem beim Holzhaus - ein weiterer Bereich von Holzbau Pedross - oder bei Aufstockungen in Holz wichtig. Sämtliche Elemente werden in der Halle vorbereitet und gedämmt, um vor Ort nur noch montiert zu werden. Spezialisiert hat sich das Team von Pedross auch auf Dachsanierungen und Flachdachabdichtungen.

Mit Architekten und Bauleitern wird eng zusammengearbeitet, deshalb ist man Partner für moderne Architektur wie für klassische Bauaufgaben oder Sanierungen. Jedes Projekt ist einzigartig, um das Beste herauszuholen geht man bei Holzbau Pedross mit Gespür für Holz und Ästhetik an die Bauaufgaben heran, und: Mit gesundem Hausverstand. Das Team besteht derzeit aus drei Zimmermeistern und sieben Gesellen. Zwei Techniker arbeiten mit den neuesten Programmen und sind für die digitale Vorbereitung zuständig.

Einrichtunsstudio Gerstl

das Möbelhaus im Vinschgau



Kochen, Wohnen, Schlafen



Das Einrichtungsstudio selbst ist ein Farbtupfer und so eingerichtet, dass man sich auf Anhieb wohlfühlt in den verschiedenen Ausstellungsräumen. Mit diesen liegt Möbel Gerstl am Puls der Zeit: Vom Küchen- und Wohnstudio im Erdgeschoss bis zum Schlafstudio samt Matratzenabteilung im Obergeschoss. Hochwertige Einrichtungsideen wechseln sich mit Markenküchen und aktuellen Wohntrends ab. Das Angebot orientiert sich am klassischen Wohnen einerseits, trifft aber auch den Designgeist.

Deutsche wie italienische Premiummarken versammeln sich hier in der Herrengasse in Latsch. Die Ausstellungsstücke sind Hingucker, Blickfang und Inspiration.

Konkrete Ideen und Vorstellungen reifen dann in Beratungsgesprächen. Denn das Einrichtungsstudio Gerstl entwirft, plant und möbliert seit 60 Jahren und definiert die Bereiche Kochen, Wohnen und Schlafen vielfältig, mit viel Aufmerksamkeit und Liebe zum Detail.

Die NIKA GMBH in Latsch

Kompetenter Anbieter von elektrotechnischer Anlagenausrüstung

Man sorgt für die optimale und zuverlässige Energieversorgung von Unternehmen sowie Wasser-Versorgungsanlagen im komunalen und landwirtschaftlichen Bereich. Das ist vereinfacht gesagt die Kernkompetenz der NIKA GmbH in der Industriezone in Latsch. Dahinter steckt natürlich jede Menge Technik. Einmal ist man Komplettanbieter im Bereich EMSR- Technik - Elektroausrüstung, Messtechnik, Steuerungstechnik und Regelungstechnik. Zweitens bietet man für industrielle Kunden die Erweiterung von Anlagen - Mittelspannungsschaltanlagen, Energieverteiler, Installationen - und die Wartung bestehender Anlagen an. Man arbeitet in drei Bereichen: Energieversorgung, Wasserversorgung und Umwelttechnik. Darauf ist das Team von NIKA spezialisiert. Dies gilt gleichermaßen für die Planungsphase und die Umsetzung von Projekten vor Ort. Zu den Kunden zählen renommierte Betriebe zum Beispiel die HOPPE AG, die PEDROSS AG, IPRONA AG oder die Seilbahnen Sulden GmbH, das Bonifizierungskonsortium Vinschgau, um nur einige wenige zu nennen.

Kuppelwieser KG in Tarsch

Baupartner mit Erfahrung

Zufriedene Bauherren sind die beste Referenz. Das weiß Werner Kuppelwieser und das ist auch die Philosophie des gleichnamigen Bauunternehmens. Erfahrung und Können hat man sich über die Jahre aufgebaut, soweit, dass man verschiedene Bauaufgaben im privaten und öffentlichen Bereich zuverlässig und engagiert realisiert. Auch für Sanierungen ist man kompetenter Partner. Verlass ist auf das Team der Kuppelwieser KG, was die Bauqualität betrifft. Auch spezielle Kundenvorstellungen werden in die Tat umgesetzt. Das Unternehmen befindet sich in Tarsch oberhalb von Latsch.

Raiffeisenkasse Latsch

Eine Bank zwischen Tradition und moderner Zukunft

Es waren die Zeichen der Zeit, welche 1954 motivierte junge Männer dazu bewogen in Latsch eine Raiffeisenkasse zu gründen. Das Ziel : Kapital bündeln, um die Wirtschaftstreibenden solidarisch aus der damaligen Notlage zu befreien und mit notwendigen Krediten zu versorgen.

Aufgrund des großen Zuspruches der Bevölkerung wurde im Jahre 1971 eine Geschäftsstelle in der Fraktion Goldrain errichtet. Auch im Martelltal sah der damalige Verwaltungsrat der örtlichen Genossenschaftsbank die Notwendigkeit einen Bankschalter zu errichten, welcher 1979 feierlich eröffnet wurde. In den Folgejahren standen in den Geschäftsstellen verschiedene Umbauarbeiten an. Diese verfolgten das Ziel den Kundenbedürfnissen bestmöglich gerecht zu werden: mehr Diskretion, bessere Beratung, schnellere Prozessabwicklung in allen Bereichen. Um den erhöhten Beratungsbedarf für Kunden in einer immer komplexeren Finanzwelt decken zu können, wurde im Hauptsitz eine Beraterzone eingerichtet. Dort stehen den Kunden zertifizierte Mitarbeiter für die Abwicklung sämtlicher Bank- und Versicherungsgeschäfte zur Verfügung. Durch digitale Softwarelösungen werden die Mitarbeiter in der Ausübung ihrer Tätigkeit unterstützt. Für Kunden steht zudem ein simples hochmodernes Onlinebankingtool zur Verfügung, um flexibel Bankgeschäfte selbst abwickeln zu können. Eine derartige Entwicklung hätten sich die 31 Gründungsmitglieder im Jahre 1954 wohl nicht vorstellen können. Ihr Mut hat sich ausgezahlt, denn die Latscher Dorfbank hat sich über die Jahre zu einer soliden, lokal orientierten und modernen Institution entwickelt. Der Bevölkerung steht somit ein kompetenter Ansprechpartner mit innovativen digitalen Lösungen bei allen Bank- und Versicherungsfragen vor Ort zur Seite.

Dabei ist man dem Förderungsauftrag und den Prinzipien von Raiffeisen stets treu geblieben. Jährlich unterstützt die örtliche Raiffeisenkasse die vielen Vereine, Verbände und Institutionen in Form von Sponsoring- und Spendenbeiträgen von durchschnittlich 400.000 Euro.