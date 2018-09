Spezial-HEIZEN TRENDS //// NEUES //// ÖFEN

Wenn die Tage kürzer und die Nächte kälter werden, steht das Thema Heizen wieder an.

Öfen, Tipps und Neues: Dieses Sonderthema gibt Einblick ins Heizen.

Thermo-Ton

Faszination Öfen: Lagerfeuer im Wohnzimmer

Knisterndes Holz, züngelnde Flammen, wohlige Wärme: Lagerfeuer-Atmosphäre bringen Speicheröfen ins Wohnzimmer. Unvergleichlich ist die Gemütlichkeit, die von einem Ofen ausgeht, deshalb sind Speicheröfen eine lohnende Heizquelle und in punkto Geborgenheit und Behaglichkeit die erste Wahl. Die eingebauten Panoramafenster geben Einblick in die ganze Faszination des Feuers. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn das knisternde Holzfeuer und das züngelnde Flammenspiel sind Balsam für die Seele. Die Wärme wird über die Glastür schnell abgeben und die Rauchgaszüge in Schamotte aus denen der Speicherofen gebaut wird, speichern die Wärme über Stunden. Die Verbrennungsluft wird über eine elektronische Ofenregelung gesteuert.

Speicheröfen ziehen aber auch als Akzent in einem Raum die Blicke auf sich, ob nun in der Rolle des Raumteilers oder als Gestaltungselement. Als Unikat gibt ein Ofen einem Raum ein unverwechselbares Ambiente. Jeder Ofen von Hafnermeister Eduard Rungg ist ein Unikat. Und: echte Handwerksarbeit. Das sieht und - mehr noch - das spürt man. Denn jeder Ofen wird vom Hafnermeister etailliert geplant und im zweiten Moment qualifiziert und fachmännisch montiert und ausgeführt.

Gesehen bei THERMO-TON, Töll-Partschins

RECUTERM

PELLEMATIC CONDENS

Brennwertkessel-Pellet-Brennwerttechnik ohne Limit

Die revolutionäre Pelletbrennwertheizung

Der Pellematic Condens Brennwertkessel setzt einen neuen Meilenstein. Der Kessel mit der zukunftsweisenden Condenstechnologie macht den Einsatz der Brennwerttechnik in jedem Wärmeverteilsystem möglich: ob Heizkörper, Fußboden- oder Wandheizung. Auch hohe Rücklauftemperaturen wie es in der Sanierung oft der Fall ist, können flexibel eingebaut werden.

Die Pellematic Condens Pelletheizung überzeugt mit einem hohen Wirkungsgrad von bis zu 107,3 Prozent, einer kompakten Bauweise mit geringer Stellfläche sowie einer intelligenten Anordnung aller Anschlüsse. Mit einer kompakten Bauweise von etwa 70x70 cm passt sie in den kleinsten Heizraum. Durch die intelligente Anordnung aller Leitungen kann der Kessel eck- oder wandbündig aufgestellt werden. Die Anschlüsse für Vor- und Rücklauf führen nach oben, sodass die Pumpengruppe direkt montiert werden kann.

Deshalb punktet die Pellematic Condens bei Effizienz und Platz und leitet damit eine neue Generation an Pelletkesseln ein. Die Pellematic Condens ist von 10 bis 128 kW erhältlich.

Ein weiterer Vorteil: Es gibt flexible Lager- und Fördersysteme, die die Pellets auf schonende Art zuverlässig zur Heizanlage transportieren.

THERMOSOL

Warmwasser mit Solarenergie

Die solarelektrische Warmwasserbereitung.

Effizient und kostengünstig.

Das SELACAL-Solarsystem besteht aus den Solar-Modulen, die Solarstrom produzieren. Dieser wird über den SELACAL-control in den Solarspeicher eingespeist. Der Regler SELACALcontrol sorgt für eine optimale Stromausbeute

und garantiert, dass immer genug Warmwasser zur Verfügung steht. Diese neue Art der solaren Warmwasserbereitung ist speziell für den kleinen und mittleren Warmwasserbedarf bis ca. 170 l/d entwickelt worden. Es ist sehr einfach zu installieren und bietet gleichzeitig höchste Effizienz. Daher können

hohe Energie-einsparraten erzielt werden.

Die SELACAL-Vorteile im Überblick:

• kompakter Speicher passt in jede Ecke

• Entfernung Solarmodule zu Speicher spielt keine Rolle

• Solarmodule in die Dacharchitektur integrierbar oder an Fassade fixierbar

• hohe Effizienz gerade bei kaltem Wetter

• Solar-Leistung und Ertrag am Speicher ablesbar

• wenig Planungs- und Montageaufwand (keine Solar-Rohrinstallation im Haus notwendig)

• keine Frost- oder Überhitzungsprobleme

• einfache Reglerbedienung

• Die Anlage funktioniert unabhängig und verbraucht den produzierten Strom zu 100% selbst

• Bei Bedarf kann entweder über einen Heizkessel nachgeheizt werden oder aber man nutzt einen der beiden elektrischen Heizelemente im Tank

• günstiger Anschaffungspreis

Ebensperger

Innovative Haustechnik für Neubau und Sanierung

Ebensperger GmbH ist Ihr erster und genau richtiger Ansprechpartner, wenn auch Sie in Zukunft in Ihrer Immobilie auf saubere Energie setzen möchten.

Wärmepumpen, Solaranlagen, Photovoltaik, Wohnraumlüftung sind die Fachgebiete in denen umweltbewusst immer wieder neue Lösungen gesucht und gefunden werden.

Sparsame, saubere und umweltfreundliche Heizsysteme mit erneuerbaren Energien zählen zu Ihren Kernaufgaben. Diese Art der Energie versorgt uns mit Strom und Wärme, die sich im Vergleich zu den herkömmlichen Energieträgern wie Erdöl oder Erdgas durch ihre besonders hohe Umweltverträglichkeit auszeichnen.

Gerade in der umweltfreundlichen Wärmeerzeugung blicken sie auf eine vier Jahrzehnte lange gereifte Erfahrung zurück. Ebensperger hat konsequent die rasanten Fortschritte in diesem umweltsensiblen Sektor miterlebt und mit gestaltet.

Den erneuerbaren Energien liegt meist eine ziemlich komplexe Technik zugrunde, der Familienbetrieb Ebensperger bietet gerne Informations- und Beratungsgespräche an, um den individuellen Erfordernissen bei Neubau oder Sanierung entsprechend die vorteilhafteste Lösung zu ermitteln. Den Kunden wird dabei ein zugeschnittenes Konzept zur Energieversorgung mit erneuerbaren Energien vorgeschlagen und dann auch selbst vom Fachinstallationsbetrieb Ebensperger umgesetzt.

SELACAL - die ideale Lösung für:

• Wohnhaus (Urlaub auf dem Bauernhof)

• Milchkammer

• Klauberwohnung

• Berg- und Almhütte

Rungg Alfons

Haas + Sohn: MODELL Uppsala

Der Kaminofen Uppsala von Haas&Sohn ist für den 24 Dauerbetrieb geeignet. Mit einem Wärmespeicher ausgestattet gibt der Ofen auch noch viele Stunden nach der letzten Brennstoffzugabe seine wohlige Wärme ab, die zum Wohlfühlen einlädt. Die Verkleidung mit Naturstein und das leicht gebogene Sichtfenster mitsamt markantem Türgriff vermitteln auch optisch pure Gemütlichkeit. Das Rauchrohr ist bündig an der Kaminoberseite angebracht.

INFORMATIONEN

Farbe: anthrazit/ Serpentino

3-fach Verriegelung

Brennstoffe: Holzscheite und Holzbriketts

Heizleistung: 3,0 - 6,0 kW

Maße:

Ofen (H x B x T): ca. 120,9 x 66,2 x 51,3 cm

Brennraum (H x B x T): ca. 31 x 29 x 37 cm

Sichtbares Scheibenmaß (H x B): ca. 46 x 34cm

Gewicht: 301 kg

Wallnöfer

Satte Förderungen für Solaranlagen und Kaminöfen

Als Alternative zu den staatlichen Abschreibmöglichkeiten, gibt es das staatliche Förderprogramm Conto Termico 2.0, dieses sieht auch für die Installation von thermischen Solaranlagen und den Austausch von alten Öfen und Heizkesseln durch neue erneuerbare Wärmequellen, satte Förderungen vor. Gegenüber den 10 jährigen staatl. Abschreibungen, wird diese Förderung direkt ausbezahlt und das im Regelfall innerhalb von 6 Monaten.

Die Förderhöhe steigt mit höherer Effizienz und Leistung des gewählten Produktes, so bekommt man für einen Hochleistungssonnenkollektor von Wallnöfer, mit Wirkungsgrad 86%, eine Förderung von bis zu 940 Euro pro Kollektor. Maximal kann die Förderung 65% der Rechnungssumme inklusive Installationskosten ausmachen. Sehr interessant ist diese Förderung für Besitzer alter Kollektoren die durch neue getauscht werden müssen. Auch im Einzugsgebiet eines Fernwärmenetzes ist sie anwendbar.

Beim Tausch eines alten Kaminofens oder Heizkessels, durch einen neuen Walltherm® Kaminofen, bekommt man je nach Modellwahl bis zu 1.837 Euro an Förderung.

In jedem Fall, überprüft Wallnöfer vorab mit spezialisierten Technikern, ob alle Förderkriterien eingehalten werden und kümmert sich um die Erstellung der Förderanträge.

Förderkriterien siehe auch: www.gse.it > Conto Termico 2.0