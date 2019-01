Tipps 2019

Schnäppchen, Neues und Interessantes haben wir in diesem Sonderthema fürs neue Jahr zusammengetragen.

von Angelika Ploner

Kinderschuhe zu Top-Preisen

IMPULSA R 300

Tausendschön …

... höchste Kompetenz in Sachen Schönheit

Schönheit ist die Leidenschaft von Verena Gufler und ihrem Team. Das spüren Kundinnen und Kunden und wissen sich im Kosmetikstudio Tausendschön in den besten Händen. Höchste Kompetenz in Sachen Hautpflege hat man sich über die Jahre angeeignet. Das hat auch damit zu tun, dass sich das gesamte Team in regelmäßigen Abständen in München weiterbildet. Ob Unreinheiten, Falten, Couperose oder Pigmentflecken: Jedem Hautproblem begegnet man mit einem maßgeschneiderten Pflegeprogramm und findet damit die geeignete und passende Lösung. Individuell und einzigartig ist die Beratung, so einzigartig und individuell wie die Haut der Kundinnen und Kunden. Die neuesten und besten Technologien gehören im Kosmetikstudio Tausendschön zum Standard. Mit Mikroneedling, Ultraschall oder Mikrodermabrasion von Reviderm wird ein tiefgehender Hautaufbau mit Langzeitwirkung erreicht! Doch auch für schnelle „Wow Effekte“ gibt es die richtige Behandlung. Verena Gufler und ihr Team freuen sich auf Sie:

Kosmetikstudio Tausendschön, Partschins

Tel. 0473 968281 oder Mobil 339 608 0098

www.tausendschoen.it

Info: Durch die Erweiterung des Teams ist Tausendschön wieder flexibel in der Terminvergabe und die Wartezeiten haben sich erheblich reduziert.

Schuhe Spechtenhauser, Laas

FROTTIERTÜCHER

WebTeam 2000

DAS Computerfachgeschäft

Eines ist den Kunden auch im Jahr 2019 sicher: eine Top-Betreuung, professioneller Service und kompetente Beratung. Bei WebTeam2000 in Schlanders stimmt der SERVICE und dieser macht eben auch den Unterschied. 24 Stunden steht der Schlanderser Computer-Fachbetrieb im Dienst seiner Kunden, rund um die Uhr bietet er Hilfe und Reparatur bei Computer-Problemen.

Schnell, kompetent und zuverlässig ist WebTeam2000 für seine Kunden vor Ort, für Privatkunden und für Firmen. Am bewährten Sortiment hält Claudio Donati fest: eine Auswahl an Computer, Notebooks und Zubehör, maßgeschneiderte Netzwerk- und Sicherheitslösungen für Private und Betriebe.

TIPP für 2019: Lüfterlose Desktop-PCs und Server aus Schweizer Fertigung. Spezielle Internetlösungen über Richtfunk.

Schuhe Spechtenhauser, Laas

SUPERSOFTIGE DUO-MICROFASER ZUDECKE

Das äußerst flauschige Microfasergewebe mit Peach-touch und die anschmiegsame Füllung steigern den Schlafkomfort.

Bezug: Microfaser-Feinbatist uni. Füllung: EUROFILL; Markenhohlfaser silikonisiert. Auch für Allergiker geeignet.

Trocknergeeignet.

60/80 cm statt 37,00 27,50

135/200 cm statt 57,00 45,50

Gesehen bei Bettenhaus Graber - Schlanders

Komfort SHELF Komfortwunder

Ordnung durch perfektes Design: Komfort SHELF ist die ideale Regaleinheit, um den Platz auf Ihrer Arbeitsfläche übersichtlicher zu gestalten. Spezifische Module sind für häufige Bedürfnisse in der Küche verfügbar - z.B. Kräutertöpfe, ein Messerblock und ein Küchenrollen-Halter. Das Alu-Rahmensystem „Komfort Shelf“ kann flexibel auf die Arbeitsplatte gestellt oder an die Wand gehängt werden. Komfort-Shelf trumpft funktionell und optisch auf.

Gesehen bei Einrichtungsstudio Gerstl in Latsch.

Top-Qualität

Die Vossen-Bademäntel sind klassisch geschnittene, bequeme Modelle für den täglichen Gebrauch im Alltag und sorgen für kuschelige Wohlfühlmomente. Die Kombination aus Tragekomfort, Passform und Eleganz machen diese Bademäntel auch zu perfekten Wellness-Begleitern.

Gesehen bei Bettenhaus Graber - Schlanders

Spechtenhauser

Schuhe zum Wohlfühlen

Waldheim:

Wintergenuss pur

Wer einmal hier gegessen hat, der kommt wieder. Die Küche des Restaurants Waldheim überzeugt auf ganzer Ebene und adelt das, was die Umgebung auftischt. Deshalb punkten die Gerichte mit Regionalität. Allein die frische hausgeräucherte Feinschmeckerforelle oder die heimischen Wildspezialitäten sind einen Besuch wert. Die Spezialität des Hauses ist der original Südtiroler Bauernspeck vom Seniorchef Hermann – ohne Pökelsalz - mit der ganz persönlichen Kräuter- und Holzmischung veredelt. Stilvoll und gemütlich ist das Ambiente. Erika und Alexander beraten als Sommeliers und der hausgemachte Apfelstrudel und die Kuchen sind schlicht und einfach eine Sünde wert.

TIPP: Das Restaurant Waldheim ist perfekter Ausgangspunkt für Winterwanderungen, Schneeschuhwanderungen, Langlaufen oder Skitouren.

Alles raus

Räumungsverkauf in der Konsumgenossenschaft Laas: Die Konsumgenossenschaft baut um und modernisiert für die Kundinnen und Kunden die Geschäftsräume.....

Deshalb muss ALLES RAUS. Tolle Marken wie Sanetta, Maier Sports, Esprit, Kenny S. oder Key-Di gibt zu unglaublich reduzierten Preisen.

Der Räumungsverkauf geht in diesen Tagen in die letzte Runde: mit Super-Schnäppchen und Super-Angeboten für die Kundinnen und Kunden.