Küche Spezial

Die Küche einmal anders „FENIX“

ARRITAL KÜCHEN MIT FENIX, ein alternatives Material für Küchen, kreiert von Arpa Industriale. Die Oberfläche von Fenix Ntm® wird mit Hilfe von Nanotechnologien hergestellt und mit thermoplastischen Harzen der neuesten Generation behandelt.

Die Verarbeitung schützt das Material vor Fingerabdrücken, verleiht eine weiche Haptik und Mattigkeit und eine extreme Beständigkeit, sodass das Material Stößen, Kratzern aber auch Angriffen mit Lösungsmittel und Reinigern standhält, die üblicherweise im Haushalt verwendet werden. FENIX ist auch hitzebeständig, wasserabweisend, hygienisch gegen Schimmel, perfekt geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln und leicht zu reinigen.

Eigenschaften von FENIX-Oberflächen:

- geringe Lichtreflexion

- extrem matte Oberfläche

- weicher Touch

- thermische Bearbeitung von Kratzern möglich

- resistent gegen trockene Hitze

- resistent gegen Kratzern und Abrieb

- einfach zu reinigen

- geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln

TIPP: ARRITAL Küchen sind eine der wenigen, die zu 100 Prozent „Made in Italy“ sind.

Gesehen bei Einrichtungsstudio Gerstl in Latsch.

Bioboden

Purline von Wineo wird vorwiegend aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten wie Kreide hergestellt. wineo PURLINE Bioboden punktet vor allem durch seine Nachhaltigkeit kombiniert mit einer extremen Strapazierfähigkeit; auch ist er hinsichtlich aller Produktionsschritte „Made in Germany“.

Gesehen bei Rottensteiner in Algund.

Küchenhelfer

Albaro Topfset WMF

Für alle Herdarten geeignet - auch für Induktion. TransTherm-Allherdboden: Bodenkonstruktion mit gleichmäßiger Wärmeverteilung und langer Wärmespeicherung. Spülmaschinengeeignet.

WMF Topfset Albaro 4 tlg -

169 € bei Haushaltswaren Alber in Naturns.

PROFI POWDER

Extra-starkes Porzellan, extra-sanfte Farben. Der Farbton Powder ist ein Farbakzent. Ideal zum Kombinieren mit weiteren PROFI Farben.

Arzberg Porzellan PROFI - verschiedene Farben - 30% günstiger bei Haushaltswaren Alber in Naturns.



Tranchierbrett Continental

Stirnholz 34x42 cm

42 € bei Haushaltswaren Alber in Naturns.



Küchenmesser Victorinox

Ein toller Allrounder für Hobby- oder Profiköche mit komfortablem, rutschfestem sowie ergonomischem Griff. Die rasiermesserscharfe Klinge muss kaum nachgeschliffen werden.

ab 19,70€ bei Haushaltswaren Alber in Naturns.

AdHoc Set Pfeffer- & Salzmühle Textura

Eine Mühle fürs Leben, denn das HochleistungsmahlwerkCeraCut® aus reinstem Keramik ist justierbar und mahlt Salz und Pfeffer je nach Stufeneinstellung von fein bis grob.

AdHoc Set Pfeffer-Salzmühle -

49,90 € bei Haushaltswaren Alber in Naturns.



EXTRABRÄTER WMF

Die ovale Topfform mit zwei Griffen eignet sich gut zum Kochen, Anbraten und Schmoren von Fisch und Fleisch. Er zaubert eine knusprige Haut, innen wird das Fleisch saftig und zart. Gut zu wissen: In der Spülmaschine wird der Bräter ganz leicht wieder sauber.

Extrabräter WMF - erhältlich bei Haushaltswaren Alber in Naturns für 109 €.

Fliesen oder Stein in der Küche? Beides!

Neu im Trend: Retro-Fliesen in verschiedenen Farben. Wie ein Mosaik, tolles kreatives Design, verzaubert die Küche in einen einzigartigen Raum mit einem unverwechselbaren Charakter. Individueller Style und besondere Exklusivität.

Gesehen bei Fuchs AG in Schlanders.

Der Naturstein Luserna, ein italienischer Naturstein, zeichnet sich durch ein ausgezeichnetes Preis- und Leistungsverhältnis aus und wirkt edel, modern und elegant. Gesehen bei Fuchs AG in Schlanders.

TIPP:

Die Fuchs AG hat eine eigene Natursteinproduktion, wo Küchenabdeckplatten selbst bearbeitet werden.