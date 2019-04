Garten(t)räume

Gartengestaltung ist eine eigene Kunst und will gelernt sein. Trotzdem gibt es einige wenige einfache Tipps, die für Effekt sorgen.



Tipp eins: Ein Garten muss stimmig sein und Atmosphäre haben. Wenn ein Garten mit einem Olivenbaum bepflanzt ist, dann ist ein Bambussichtschutz ganz einfach nicht stimmig. Denn dies vermittelt einmal das Gefühl von Italien und im nächsten Moment jenes von Asien. Tipp zwei: die Symmetrie. Ein Baum, ein Strauch, ein Objekt links von einer Bank sieht verlassen aus, links und rechts davon hingegen symmetrisch. Noch besser ist es Gruppen zu bilden: Gegenstände oder Pflanzen, die eine Dekorationsaufgabe wahrnehmen sollen, haben einen effektvolleren Auftritt, wenn sie gruppiert sind.

Wichtig in einem Garten ist es zudem Höhenunterschiede zu schaffen. Kleine Höhenunterschiede sorgen für Abwechslung. Ein Sitzplatz, der eine Stufe erhöht liegt, ein Hochbeet, eine kleine Mauer, die als Sitzgelegenheit und Raumteiler dient oder eine Absenkung machen den Garten erst interessant. Eine Auf- und eine Unterteilung des Gartens ist deshalb wichtig. Und: Privatsphäre. Private Rückzugszonen lassen sich überall schaffen. Auch wenn der Platz eng ist. Lauschige Ecken und wohnlich wirkende Bereiche – geschützt vor Blicken – sind kleine Wohlfühloasen und wunderbare Rückzugsinsel zum Lesen und Relaxen. In Verbindung mit Wasser können diese an Wirkung gewinnen. Denn Wasser hat eine beruhigende Wirkung. Wasser verbreitet grundsätzlich eine schöne Atmosphäre und vermittelt Urlaubsstimmung und -flair.

Für mehr Gemütlichkeit sorgt auch ein geschicktes Arrangement der Gartenmöbel und der Terrasse. Für Gartenmöbel gilt: Lieber weniger, dafür aber hochwertige, zeitlose Möbel für den Garten kaufen. Zudem sollten die Möbel zu jenen im Haus passen, dann verbinden sich innen und außen harmonisch miteinander. Kissen und Decken machen Gartenmöbel erst so richtig gemütlich und einladend. Auch eine tolle Beleuchtung gibt einem Garten Flair. Und: Eine Vase mit frischen Blumen macht immer einen guten Eindruck. Nicht nur im Haus, auch auf der Terrasse macht ein Tisch mit Blumendeko den Unterschied und eine Terrasse erst zu einem Ort, auf dem man sich niederlassen will. Kerzen und Windlichter verzaubern am Abend den Garten in eine ganz besondere Stimmung. Außerdem können sie Mücken vertreiben.

Last but not least: Die Bepflanzung. In einem gut geplanten Garten blüht immer etwas, oder ist zumindest ein Pflanzbeet gerade attraktiv. Es sollte immer ein Highlight im Garten geben, an dem man seine Freude hat.