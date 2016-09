Herbstmode 2016

Die Herbst- und Wintermode 2016/2017 hat hier in diesem Sonderthema ihren Auftritt.

von Angelika Ploner

Converse kultige Schuhe.

In vielen Farben wie Weiss, Schwarz und aktuellen Trendfarben, sowie aus Textil und Leder erhältlich. Lassen sich zu vielfältigen Outfits kombinieren. Mit einer Jeans ist der lässige Look komplett. Ob cool oder casual - mindestens ein Paar Converse ist im Schuhschrank unverzichtbar, soviel steht fest.

Gesehen bei

MODEWERK in Glurns

und Schlanders.

Leger & feminin:

Jeans mit Bluse und blauem Mantel mit modischem Reißverschluss.

Gesehen bei

KONSUMGENOSSENSCHAFT LAAS.

Coole Jeans, Skull T-Shirt, kariertes Langarm-Hemd und kurze Blouson-Jacke.

ONLY & SONS – die Kultmarke für Herren, ohne Kompromisse bei Style und Design, überzeugt durch modische Lockerheit.

Gesehen bei

MODEWERK in Glurns

und Schlanders.

Sportlich in den Herbst und Winter:

Ortovox, trendige Funktionsbekleidung in Merino Swiss Wool.

Gesehen bei HUTTER SPORT in Meran.

Key-Di

Kleid mit brauner Lederjacke kombiniert.

Das exotische Muster wirkt feminin und verspielt.

Gesehen bei

KONSUMGENOSSENSCHAFT LAAS.

HERREN_SCHUHE:

Mann trägt sportlichen Schnürschuh in diesem Herbst und Winter. Elegant, schick und sportlich zugleich.

Gesehen bei

SCHUHE REPORTER in SCHLUDERNS.

NEU: Unterwäsche von ESPRIT.

Optimale Passform, tolles Design, wohlfühlen jeden Tag.

Gesehen bei

KONSUMGENOSSENSCHAFT LAAS.

Warme Farben,

viel Strick

und winterliche

Applikationen

kündigen die kühle Jahreszeit an. Neue spielerische Poncho- und Capevarianten sind die neuen Must-Haves!

Gesehen bei

MODE RAFFEINER - MERAN

Perfekt zu Jeans und als Begleiter in kalten Tagen:

Modischer Überwurf – Cape genannt - in verschiedenen Grau-Nuancen. Ein kuscheliger Modeklassiker. Darunter: eleganter Blazer im Karomuster.

Gesehen bei

KONSUMGENOSSENSCHAFT LAAS.

Jack & King

der gentlemens store in der Göflanerstraße in Schlanders.

Concept store with clothing & shoes for men, coffee, craft beer, billard, music & events...

Cool: Jeans in toller Optik mit weißem Oberteil.

Lässige Skinny-Jeans mit Reißverschlussapplikationen und weißem Shirt ergeben die perfekte Basis für ein pelziges Darüber. Winterfest ist damit das Ganze.

Gesehen bei MODEWERK in Glurns und Schlanders.