Wirtschaftsraum Naturns

Die Wirtschaft in Naturns ist gut aufgestellt. Die auf diesen Seiten vorgestellten Betriebe bieten einen Einblick ins Wirtschaftsleben von Naturns, vor allem auch darüber hinaus. Denn einige Betriebe sind weit über die Gemeindegrenzen hinaus aktiv, oder, wie es bei Ivoklar der Fall ist, ein internationales Unternehmen. Äußerst erfolgreich sind auch jene, die lokale Kreisläufe und Bedürfnisse im Auge haben.

von Erwin Bernhart, Angelika Ploner, Magdalena Dietl Sapelza

3 Fragen an Jürgen Zerz von Elektro Zerz

Sieben Mitarbeiter arbeiten im Familienbetrieb Elektro Zerz. Wie wichtig sind gute, verlässliche Mitarbeiter für einen Betrieb?

Jürgen Zerz: Ohne qualifizierte, gut ausgebildete und verlässliche Mitarbeiter ist ein Betrieb nicht konkurrenzfähig. Abseits davon muss ein Unternehmen natürlich flexibel sein und in die Zukunft blicken, um die Herausforderung dieses hektischen Alltags meistern zu können.

Der Familienbetrieb Zerz ist seit dem Gründungsjahr stetig gewachsen. Die Herausforderungen in der Vergangenheit waren andere als heute. Mit welchen Schwierigkeiten kämpft man als Betrieb heute?

Das Wirtschaftsumfeld ist nicht leicht. Ein Glücksfall ist in Naturns die starke Hotelerie, die investitionsfreudige Industrie und der florierende Handel. Sie sind für die Handwerksbetriebe in Naturns sehr, sehr wichtig. Zwei Dinge, die nicht oft genug betont werden können, bereiten den Betrieben aber die größten Schwierigkeiten: Zum einen die Bürokratie, die immer mehr zunimmt und zum anderen der hohe Steuerdruck.

Kommen wir zum Betrieb. Elektro Zerz steht für ...

.... die komplette Palette der Elektroinstallation und Wartung sowie die Reparaturen, die anfallen. Der Betrieb ist Qualifizierter E-Markenbetrieb und qualifizierter E-Checkbetieb. Das Elektrohandwerk ist einem ständigen Wandel unterworfen, neue Technologien, Entwicklungen fordern ständiges Aus- und Weiterbilden. Das Spektrum des Elektrotechnikers wird immer größer und umfangreicher, auf dem man sich immer neu einstellen muss. Das machen wir natürlich. Wir sind mit Herz bei der Arbeit.

Isolteam - Qualität und technisches Know-How

Seit nunmehr 38 Jahren besteht die Firma Isolteam aus Naturns, deren 10 Mitarbeiter unter der Leitung von Werner und Lukas Spechtenhauser großteils bereits über 15 Jahre Berufserfahrung im Unternehmen gesammelt haben.

Abdichtungen von Flachdächern, Garagendecken, Brücken, Teiche und Schwimmbäder gehören, so wie Sanierungen, extensive Dachbegrünungen und Spezialabdichtungen mit Flüssigkunststoff, zur Tätigkeit des Unternehmens.

Qualität und technisches Know-how wird seit Jahren von Kunden hoch geschätzt.

Idea - Eine Full-Service Werbeagentur

Was IDEA ausmacht ist die Tatsache, dass wir ein junges, dynamisches Team sind und nicht eher aufhören zu arbeiten bis Sie vollstens zufrieden sind. Das klingt für Sie nicht alltäglich? Genau das wollen wir auch nicht sein! Wir machen nicht einfach nur unseren Job und warten auf das Ende des Arbeitstages, sondern wir leben das aus, was wir lieben: Das Designen, Konzipieren, Gestalten und Ausführen, aber vor allem lieben wir den Kontakt zum Kunden.Wir sind „brauchbare“ Menschen, die „freundlich“ und „liebenswert“ sind.Das hebt uns von vielen Anderen ab. Wir sind ein Team voller kreativer Ideen, das gemeinsam mit Ihnen als Partner neue Ideen entwickelt und umsetzt.Wir haben den Anspruch hochwertige Designkonzepte zu entwickeln, die zielgruppenorientiert und individuell auf Sie abgestimmt sind.

Die Eckdaten:

Seit 2009 im Zentrum von Naturns

www.idea-werbung.com

Götsch- Metzgerei mit Tradition

Schmackhaftes Qualitätsfleisch, natürliche Gewürze, liebevolle Handarbeit, das sind die bestimmenden Produktions-Elemente in der Metzgerei Götsch in Naturns. Und das schmeckt man.

Absolut tabu sind künstliche Aromen, Konservierungsstoffe und Billigzutaten.

Neben Fleisch, Wurstwaren und Speck stehen täglich frische Fertigprodukte bereit.

Die Metzgerei Götsch schöpft aus einer langen Tradition. Den Betrieb eröffnete Matthias Götsch 1949. Sohn Toni stieg in den Betrieb ein. Unterstützt wird er von seiner Frau Christine – die Verantwortliche für Fertiggerichte - und jüngst von der Tochter Franziska, die sich um den kaufmännischen Teil und die Gesundheitsbestimmungen kümmert. Die Familie führt neben dem Geschäft an der Hauptstraße auch eine Filiale in der Bahnhofsstraße. Neben der Bedienung in den Verkaufsstellen wird auch Zeit- und temperaturgerechter Lieferservice angeboten.

Kaserer OHG - Kompatsch

Die Firma Kaserer wurde vor 50 Jahren gegründet. Heute, als Familienbetrieb, erledigen wir für Sie in Neu- und Altbauten den gesamten Einbau von Heizung-, Sanitär, Staubsaug- und Solaranlagen. Wir erledigen den Einbau von Gas-, Holz, Pelletts- und Ölanlagen sowie die Sanierung von Bädern und allfällige Reparaturarbeiten.

In unserem Geschäft in Kompatsch, bieten wir einen Detail-Verkauf von

hochwertigen Sanitär-Artikeln an.

Psenner: Mit Liebe und Begeisterung

Der Erfolg der Bäckerei Psenner ist schnell erklärt: Psenner ist nicht nur Bäckerei, sondern tritt auch als Konditorei und Cafeteria auf. In den Bäckerei-Filialen gibt es in den angeschlossenen Kaffees - die beliebte Treffpunkte sind - Kaffee und Kuchen. Täglich frisch und immer eine Sünde wert ist auch die große Auswahl an Croissants.

Vielseitig ist das Sortiment an Broten: Weißbrot, Vollkornbrot, Biobrot, Kleingebäck. Die Philosophie bei Psenner lautet: „Jedes Backwerk ist immer nur so gut, wie seine Zutaten.“ Hochwertige Rohstoffe, hausgemachte Feinstarbeit, Liebe und Begeisterung sind die Zutaten. Deshalb überzeugen diese auch mit vollmundigem Geschmack und mit kräftigem Aroma. Ein wahrer Genuss. Die Qualität stimmt, die Kunden wissen das zu schätzen. Die Bäckerei Psenner hat neben dem Stammhaus in Naturns gleich mehrere Filialen: eine davon in Meran in prominenter Lage direkt am Rennweg, eine weitere in Latsch und die jüngste ist in Schlanders eröffnet worden. Diese sind immer gut besucht, auch Sonntag vormittags. Bei Psenner sind Herbert Psenner mit seinen zwei Söhnen Tobias und Martin am Werk.

Wenn Arbeit ein Lächeln schenkt

Passion. Vision. Innovation. Diese Werte treiben Ivoclar Vivadent Manufacturing in Naturns an.

Die 99 Frauen und 130 Männer, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sehen dies genauso.

1923 begann Ivoclar Vivadent in Zürich mit der Produktion künstlicher Zähne. Heute gehört die Ivoclar Vivadent-Gruppe zu den führenden Dental-Unternehmen mit Gesellschaften in 24 Ländern. Ivoclar Vivadent Naturns wurde 1962 gegründet.

Hausinterne Entwicklung und Strategien

Kennzeichnend für die Naturnser Niederlassung ist neben der Fertigung von Produkten für den Dentalmarkt die hausinterne Entwicklung, Planung sowie Inbetriebnahme von Produktionslinien, inklusive der dazugehörenden Abläufe und Fertigungsstrategien. „Wir investieren sehr viel in Forschung, Entwicklung und Optimierung, um sowohl auf dem Markt als auch innerhalb der Gruppe wettbewerbsfähig zu bleiben“, unterstreicht Christian Frei, Managing Director des Standortes Naturns.

Digitalisierung in der Zahntechnik

Vielfältige Tätigkeiten eröffnen viele Berufsfelder. Von klassischen Arbeitsplätzen in der Verwaltung über Jobs in Support- und Produktionsfunktionen bis hin zu Positionen im neuen Bereich „Digitalisierung in der Zahntechnik“ reichen die Jobs bei Ivoclar Vivadent in Naturns. Der gemeinsame Nenner sind die internationale Ausrichtung und die Tatsache, dass von der Entwicklung der Prototypen bis zur Serienproduktion alles an Herausforderungen dabei ist. „Langweilig wird es nie“, beschreibt Personalchef Alois Pföstl seine mehr als 20-jährige Erfahrung im Naturnser Unternehmen. „Wir streben ständig nach Verbesserung, sowohl extern im Business als auch intern für unsere Mitarbeitenden.“

Mitarbeiterführung: gut, besser, am besten

Ivoclar Vivadent lebt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Unternehmen ausmachen. Die Wertschätzung für den Einzelnen ist allseits bestimmender Ansatz bei der Personalführung. Dabei orientiert man sich nicht an den Defiziten, sondern an den Stärken der Mitarbeitenden. „Die Stärken des Einzelnen zu fördern, damit jeder bestmöglich die eigenen Potentiale entfaltet und die Arbeitstätigkeit erfolgreich ausübt, ist erklärtes Ziel und wird konsequent verfolgt“, berichtet Andreas Brucculeri, Abteilungsleiter für Personal und Organisation.

„Funktionierende Kommunikation, Kooperation und kontinuierliche Aus- und Weiterbildung, aber auch Führungskräfteentwicklung sowie zahlreiche Zusatzleistungen für die Mitarbeitenden“, führen Finanzleiter Günther Rechenmacher und Heinrich Pircher, Leiter für Qualität, Sicherheit und Umwelt, als Erfolgsfaktoren von Ivoclar Vivadent Naturns an. Faktoren, die Kunden und Mitarbeitenden ein Lächeln schenken.

Ivoclar Vivadent Manufacturing GmbH

Gustav Florastr. 32 | 39025 Naturns

Tel. 0473 670 111 | www.ivoclarvivadent.it

Bewerbungen richten Sie gerne an: Jobs.it@ivoclarvivadent.com