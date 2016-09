Heizen: Neuheiten & Trends

von Angelika Ploner

HAAS+SOHN – PELLETTO:

Der Pelletofen HSP 6 Pelletto-III 434.08 grande überzeugt mit ansprechendem Design und innovativer Technik.

Das hochmoderne Gerät mit bewährtem High-Tech-Innenleben wird zum kompakten Raumwunder. Es ist besonders leise, einfach zu reinigen und dank patentiertem externen Wärmetauscher allergikerfreundlich. Dieser Pelletofen heizt äußerst energieeffizient durch vollautomatische Temperaturregelung. Eine neu entwickelte Technologie ermöglicht jetzt auch ein dauerhaft romantisches Kaminofen-Flammenbild.



Mit dem als Zubehör erhältlichen W-LAN-Modul kann der Pelletto mit Smart Home System bequem per Smartphone gesteuert werden. So haben Sie immer ein warmes Zuhause, egal wo Sie sich aufhalten.

Gesehen bei Eisenwaren Rungg ALFONS

in Prad am Stilfserjoch.

Allergikerfreundlich durch Wärmetauscher - ohne Raumluftgebläse

Extrem leise - nahezu lautloser Betrieb ohne Raumluftgebläse

Kaminofen-Flammenbild - Flammenbild für ein angenehmes Wohlfühlgefühl

Außenluftanschluss - saubere Verbrennung, spart Heizkosten

Vollautomatische Raumtemperaturregelung - mit integriertem Raumfühler, energiesparend

Brennstoff-Qualitätserkennung - automatische Einstellung auf die Pelletqualität

Sicherheitsfunktionen - intelligentes Überwachungssystem für sicheren Betrieb

ECO-Mode – Dauerbetrieb auf kleiner Leistung - Flammenbild ständig sichtbar

Wochenprogramm - einfache Wochenprogrammierung

RIKA - KAPO

Ein Meister der Verkleidung.

Schlank, wandelbar und unkompliziert: So präsentiert sich das Modell KAPO. Mit den variablen Seitenverkleidungen lassen sich Material oder Farbe schnell und ohne großen Aufwand verändern. Alle Oberflächen sind zudem ausgesprochen pflegeleicht. Die führende Verbrennungstechnik des KAPO bürgt für einen maximalen Wirkungsgrad bei geringen Emissionswerten. Der Pelletkaminofen verteilt die Wärme wie ein Kaminofen mit einem gesunden Mix aus Strahlungswärme und natürliche Konvektionswärme.

Gesehen bei BAUMÄNNER in Kastelbell.

PuroWIN.

Der Heizkessel, der Hackgut saugt

DIE REVOLUTION

Der PuroWIN ist der ‚erste Hackgutvergaser, der den Brennstoff serienreif auch saugt. Sie können mit ihm Strecken von bis zu 25 Metern Länge und bis zu sieben Metern Höhe überwinden. Der Hackgut-Lagerraum muss nicht wie bei allen anderen Hackgutheizungen in unmittelbarer Nähe des Heizraumes sein. Das ist die Lösung für alle, die bisher aus baulichen Gründen auf eine Hackgutheizung verzichten mussten.

Gesehen bei Thermosol

Bio- und Sonnenenergie in Tscherms

Zero-Emission Technologie. Der Zero-Emission-Vergaser besticht durch intelligente Technologie und erreicht als einziger Staubemissionen unter 1 mg ohne Staubascheider.

Der erste Heizkessel mit ABS. Störungsfreier Transport auch von größeren Teilen dank ABS, außerdem geringer Verschleiß der Zellradschleuse, da nur Holzstücke zerkleinert werden, die zu große sind.

geringe Stellfläche: 2,2 Quadratmeter Fläche x 2 Meter Höhe

Steuern sparen. Mit dem neuen Puro WIN können 50 % oder 60 % Abschreibung oder die Landesförderung in Anspruch genommen werden.

HEIZEN MIT PELLETS

Holz-Pellets. Aus Sägespänen werden diese reinen, harten Holzpellets gewonnen. Bei einem Durchmesser von 6 mm und einer Länge zwischen 0,5 und 3 cm sind sie ideal für die Schickung von automatischen Feuerungen. Ihr Brenner zu Hause muss nur noch durch einen speziellen Einsatz umgerüstet werden, schon kann mit Pellets geheizt werden. Pellets lassen sich platzsparend und sauber lagern.

Für ein durchschnittliches Einfamilienhaus benötigen Sie nur: ca. 10 m3 Lagerraum/Jahr

Dieser Brennstoff aus ökologischem Rohstoff ist das Heizmaterial der Zukunft.

TIPP: Premium“ – Holzpellets. Umweltschonend heizen mit Holzpellets „PREMIUM“, bestehend aus reinen Hobelspänen ohne Bindemittel.

Der natürliche Brennstoff zeichnet sich durch lange Glutzeiten und gemütliche biologische Wärme aus. Produziert und geprüft gemäß ENplus.

GESEHEN bei LANDGUT, Unterinn - RITTEN

Traditioneller Speicherofen

mit zweiseitigem großen Sichtfenster, der als Raumteiler zwischen Wohn- und Essbereich fungiert und individuell - auf Wunsch - des Kunden geplant und verwirklicht wurde. Die Heizleistung wurde genau berechnet und auf die Anforderungen der Räumlichkeiten abgestimmt. Mehr noch: Der Ofen wurde genau dimensioniert und auf die Bedürfnisse seiner Bewohner maßgeschneidert. Wichtiges Detail: Der Ofen ist mit einer Abbrand- Regelung ausgestattet, die die benötigte Verbrennungsluft regelt und zum perfekten Zeitpunkt, der sogenannten Glutfase, absperrt. Der Vorteil, der sich daraus ergibt: Der Kunde genießt am Abend das Feuer und profitiert von der bis zu 24 Stunden anhaltenden Wärme.

Gesehen bei THERMO-TON des Rungg Eduard - Partschins/Töll

Die Wärmepumpe als ungenutzte Sparmöglichkeit

Erneut steigende Energiepreise werden bei den meisten Besitzern eines herkömmlichen Heizsystems diesen Winter für einen Heizkostenschock sorgen.

Viele Eigentümer eines Eigenheims werden spätestens dann über Maßnahmen nachdenken, die langfristig zu einer effektiven Energieeinsparung führen.



Wer beispielsweise beim Sanieren einer bestehenden Heizanlage eine Wärmepumpe einbaut, kann seine Heizkosten halbieren! Die bewährte und saubere Technik bezieht die Wärme aus Erdreich, Wasser oder Luft. Diese in der Umwelt gespeicherte und kostenlose Sonnenenergie wird völlig emissionsfrei nutzbar gemacht. Damit kann man unabhängig vom Ölpreis kostengünstig, umweltfreundlich und zukunftssicher heizen.



Für die Kompression des Kältemittels benötigen wir Strom. Mit 1 KW Strom wird mit heutiger Technik mind. 3 KW Umgebungsenergie gewonnen, was zusammen 4 KW Heizenergie bedeutet.

1 KW Strom = 0,20 € : 4 = 0,05 € kostet 1 KW Heizungsenergie

Kommt der Strom aus der Hauseigenen Photovoltaikanlage, so können wir mit diesem System eine eigenständige Energieversorgung realisieren und uns vor den steigenden Heizungs- und Stromkosten schützen.

Gesehen bei Ebensperger in Prad am Stj.

Effektfeuer:

Niemals „brannte“ Effektfeuer so realistisch, wie mit dem einzigartig-neuen „Feuer“. Nur Strom und Bio-Fluid (destilliertes Wasser) in Verbindung mit speziellen Leuchtmitteln, Ultraschallvernebler zaubern dieses unbeschreiblich authentische Flammenspiel.

Die Flammenintensität ist regelbar und eine Komfort-Fernbedienung sorgt für einfache Handhabung. Der freigesetzte ultrafeine Wassernebel trägt zusätzlich zur Verbesserung des Raumklimas bei.

Gesehen bei Internform GmbH in Prad am Stj.

Strebel Turbotec.

Seit 30 Jahren sind die Turbotec-Kessel Vorreiterin der Holzvergasertechnologie, die den klassischen und preisgünstigen Brennstoff Scheitholz nutzt. Die Modellreihe Turbotec ist als Halbmeterscheit-, Meterscheit- sowie als Palettenkessel verfügbar. Sie überzeugt mit hocheffizienter Verbrennung dank brennstoffoptimierter Verbrennungsregelung, ihrem robusten und langlebigen Design sowie umfangreichem Zubehör: Steckerfertige Verkabelung mit verpolungssicheren Steckern, elektrische Türverriegelung, Wärmetauscherreinigung, Puffermanagement, etc.

Jetzt auch als kostengünstige Basisversion Turbotec LC-EASY erhältlich.

Gesehen bei Recuterm in Naturns.