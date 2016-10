Spezial Einrichten

Die neuen Einrichtungstrends - Exklusives und Bewährtes - haben hier in diesem Sonderthema ihren Auftritt. Dazu gesellt sich das Thema Gesundes Bauen.

von Angelika Ploner

Mobiliar präsentiert das neue Sitzprogramm „Freeman“ von Minotti, dem „Meister des Sofas“.

(links) Höchste Qualität in bester

Verarbeitung - genießen Sie Ihre

Zeit zum Entspannen.

Gesehen bei

MOBILIAR Interiorarchitecture Mals.

Blickfang

(Mitte) Stripe von Rimadesio als

Schiebetürensystem und

gleichzeitig ein eleganter,

schöner Raumteiler.

Gesehen bei

MOBILIAR Interiorarchitecture.

(rechts) Varenna-Küchen in höchster Qualität, praktisch durchdacht und ein

ästhetischer Hochgenuss in

unverwechselbarem Design.

Gesehen bei

MOBILIAR Interiorarchitecture Mals.

Landhausküche neu interpretiert im Alpine-Lifestyle.

Ausdrucksstarke Bergeiche im spannenden Kontrast zum Metall-optik-Lack mit Schwarzblechanmutung. Die horizontale Betonung der elegant anmutenden Eichenfront – mit durchgehenden Querfriesen und querfurnierter Füllung – wird durch das Grifflos-Konzept mit Griffmulden in Eisenmetallic besonders hervorgehoben.

Gesehen bei De Stefani Mals.

BoxSpring-Inside System:

Der Trend zum Boxspringbett ist ungebrochen - in bestehende Schlafzimmerkonzepte lässt sich ein solches Bett aber oft nur schwer integrieren. Mit dem Boxspring-Inside-System können wir Boxspring-Komfort in jeder gewünschten Bettenumrandung ermöglichen. Damit wird das traditionelle Konzept der Taschenfederkernmatratze neu interpretiert - unter Einsatz innovativer Technik, kombiniert mit sorgfältiger Handarbeit und unter Berücksichtigung der neuesten ergonomischen Erkenntnisse. Das Ergebnis sorgt für ein wahrhaft luxuriöses Schlaferlebnis in höchster Qualität.

Gesehen bei De Stefani Mals.

Nicht vom Luxus träumen – im Luxus träumen

Jetzt probeliegen im Boxspringbett

Luxus wie im Grandhotel, schlafen wie im 7. Himmel. Während früher nur Gäste in noblen Hotels in den Genuss eines Boxspring-Bettes gekommen sind, ziehen diese äußerst bequemen und ergonomischen Betten in immer mehr private Schlafgemächer ein.

Was ist Boxspring?

Das Unterteil auch „Box“ genannt bildet die stabile Basis und leitet den Körperdruck sanft ab. Die Obermatratze stützt den Körper anatomisch korrekt und garantiert eine orthopädisch richtige Lage. Wirbelsäule, Gelenke und Rumpfmuskulatur werden wirksam entlastet. Der Topper ist eine komfortable Auflage, welche das Boxspring-System komplettiert. Das bedeutet für Sie gesunden Schlaf und mehr Entspannung.

Gesehen bei Alber Möbel, Schlanders

VOLL IM TREND - Akustikbilder.

Akustikbilder sind dekorativ und wirksam zugleich. Sie lösen Akustikprobleme in Wohn- und Büroräumen und harmonisieren die vorhandene Raumakustik, indem sie Lärm und Schall schlucken. Ein Raum sieht somit nicht nur schön aus, sondern klingt auch gut. Das Prinzip ist einfach: Ein Akustikbild ist mit einem lärmabsorbierendem Schaumstoff ausgestattet und kann mit jedem beliebigen Bildmotiv überspannt werden. Den Möglichkeiten sind damit keine Grenzen gesetzt. Akustikbilder gibt es als Bilder in Standardmaßen, lieferbar ist aber auch jedes individuell gewünschte Format und Motiv. Bei Eurokustik sind noch viele weitere Produkte erhältlich, welche gleichsam dekorativ wie wirkungsvoll sind: Noppen- und Pyramidenschaumstoffe in verschiedenen Formen und Farben, Schaumstoff-Puzzle, Buchstaben, Zahlen und Tiermotive...

Gesehen bei Eurokustik in Mals.

Den Unterschied sehen, fühlen und zu schätzen wissen.

Haller-Ragespi steht für technologisch anspruchsvolle und qualitativ außergewöhnliche Produkte rund um die Boden-, Wand- und Deckengestaltung. Wir fragen uns jeden Tag wieder neu: wie lassen sich ideale Raumsituationen mit erstklassiger Qualiät realisieren? Privatwohnungen, Ladengeschäfte, Büros, Hotels, Sporthallen, Musiksäle in ganz Südtirol sind mit unseren Lösungen ausgestattet und sind das Ergebnis von Engagement und Fachkompetenz, die wir uns in über 30 Jahren und nun in der dritten Generation im Holzsektor angeeignet haben. Besuchen Sie unsere große Ausstellung in Meran, umfangreiche Musterprogramme und ein persönliche Fachberatung stehen Ihnen zur Verfügung. Thomas und Andreas Haller mit Mitarbeiter Martin Gruber geben gerne Tipps und Anregungen, wie sich individuelle Vorstellungen verwirklichen lassen.

Gesehen bei Haller-Ragespi, Meran.

Design aus Zirbenholz.

Zirbenholz hat eine besondere gesundheitsfördernde Wirkung. In Verbindung mit Licht in allen farblichen Nuancen ist die sogenannte Königin der Alpen, wie die Zirbe auch genannt wird, ein Blickfang aber auch eine Einladung zur Entspannung für Körper, Seele und Geist. Vom Zirbenholzbett über Möbel bis hin zu dekorativen Accessoires reicht das Angebot aus Zirbenholz bei der Tischlerei Johann Kaserer in Plaus.

Modell Dura – Trendsetter

(links) Wenn Design mit Funktionalität flirtet, entstehen Küchen wie die ewe Dura. Hier harmonieren Farben und Materialien – Quarz-und Weiß-Acrylhochglanz mit Trüffeleiche – ohne Einschränkung. Und für hohe Funktionalität steht der zentrale Inselblock. Innovativ präsentiert sich Ihnen unser neues Kaffeemodul, das den Geschmack von Kaffeegenießern voll und ganz trifft – aber nicht nur, denn es ist auch universell für andere Küchenhelfer einsetzbar.

NEU bei Möbel Gerstl, Latsch.

Magic Move.

(mitte) So schön einfach: Die smarte Rückwand Ihrer Küche, die per Knopfdruck nach unten fährt und Ihr Küchenzubehör fast magisch zum Vorschein holt. Die Regale auf der hinteren Seite Ihrer Wandschränke können dank eines Motors schnell und einfach ausgefahren werden.

Die Alternative: Komfort SHELF

(rechts)Komfort SHELF ist die ideale Regaleinheit, um den Platz auf Ihrer Arbeitsfläche übersichtlicher zu gestalten. Spezifische Module sind für häufige Bedürfnisse in der Küche verfügbar - z.B. Kräutertöpfe, ein Messerblock und ein Küchenrollen-Halter. Freuen Sie sich auf noch mehr Ordnung durch perfektes Design.

Gesehen bei Möbel Gerstl, Latsch.

Die Lust am Öffnen

Balkon- und Terrassenverglasungen

Drehen, falten oder schieben, um so den Raum nach außen zu öffnen oder bei Bedarf zu schließen. Mit Mair & Staffler Balkon- oder Terrassenverglasungen gewinnen Sie einen weiteren zusätzlichen, komfortablen Lebensraum der bei jedem Wetter genutzt werden kann. Außerdem schützt die Verglasung vor Verkehrslärm, Luftverschmutzung, Kälte, Wind und Wetter und spart Energie. So entsteht ein optimales Klima, um sich auf dem Balkon/Terrasse wohl fühlen zu können. Die beweglichen Balkon- und Terrassen- Verglasungssysteme bekommen Sie in vielen Variationen, Wärmedämmeigenschaften sowie verschiedenen Glasarten und – stärken - abgestimmt auf Verwendung und Bedürfnis. Freier Zugang für Licht, Luft und Leute durch großzügige Öffnungsmöglichkeiten.

Gesehen bei Mair & Staffler, Meran