Spezial – Auto und Service

Gebrauchtautos und Servicetipps und stellt der Vinschgerwind in diesem Sonderthema

- Auto & Service - in den Mittelpunkt.



von Angelika Ploner

Spezielle Reinigungstechnik

Die Injektoren werden bei heutigen Fahrzeugen sehr beansprucht. Inzwischen liegen je nach Fahrzeug bis zu 2.500 bar Druck an. Die Aufgabe eines Injektors ist es den Kraftstoff fein zu zerstäuben. Mit der Zeit kann der Injektor durch Ablagerungen verkrusten.

Für dieses Problem bieten wir eine spezielle Reinigungstechnik bei der kein aufwändiger Ausbau der Injektoren nötig ist. Der Motor wird dabei über einen separaten Kreislauf versorgt welcher ein spezielles Gemisch aus Reinigungsmittel und Kraftsoff enthält. So werden hartnäckige Verunreinigungen gelöst, damit der Injektor wieder optimal arbeiten kann.

Der Motor läuft ruhiger, verbraucht weniger Kraftstoff und läuft spürbar besser.

Für eine unverbindliche Beratung zu diesem Thema kommen sie zu

Autocenter Polin in Mals.

24 Stunden im Einsatz.

Unfall, Panne oder ein Auto, das einfach nicht mehr anspringen will: Der schelle, flexible und effiziente Abschleppdienst von Karosseriebau Toni ist rund um die Uhr erreichbar und schleppt das unfallbeschädigte oder liegengebliebene Auto sicher ab. Auf schnelle Hilfe ist in jedem Fall Verlass, die Firma Karosseriebau Toni ist für Notsituationen gerüstet. Zudem beseitigt das Team – auf Wunsch – Unfallschäden an der Karosserie fachgerecht und erledigt sämtliche

Karosserie- und Lackierarbeiten zügig. Gesehen bei

Karosserie Toni in Latsch

Tipp: Bei Reparatur ist das Abschleppen mit Toni’s Abschleppwagen GRATIS. Karosseriebau Toni, Latsch.

Gebrauchtautos zu verkaufen

Es muss nicht immer ein neues Auto sein, auf dem Gebrauchtwagenmarkt lassen sich wunderbare Entdeckungen machen. Und das zu einem vergleichsweise kleinem Bugdet. Gründe, einen Gebrauchtwagen beim Händler zu kaufen, gibt es gar einige: Das gebrauchte Auto ist werkstattgeprüft, sprich frisch inspiziert worden und bietet eine vernünftige Gebrauchtwagen-Garantie. Damit weiß der Kunde, dass der Gebrauchte gut in Schuss ist. Besonders gut gepflegte Autos sind jene, die lediglich ein Alter von einem oder zwei Jahren haben. Das „fast“ neue Auto ist immer ein Gewinn, denn das Preisniveau ist im Vergleich zu einem Neuwagen erheblich niedriger. Sind Sie auf der Suche nach einem Gebrauchtwagen, finden Sie obenstehend einige Angebote aus dem Gebrauchtwagen-Sortiment von Auto Sagmeister, Glurns – gepflegte und zuverlässig gebrauchte Autos.

Aus dem aktuellen Gebrauchtwagensortiment

von Auto Sagmeister, Glurns

Ford Courier grau metallic bj 2016

Ford Fiesta blau bj 2015

Ford Galaxy Automatik schwarz bj 2014

Ford C-Max Titanium silber bj 2014

VW Passat Variant Comfortline grau metallic bj 2012

Ford Kuga weiß bj 2008

Smart Fourtwo Coupe blau metallic bj 2009

Opel Zafira silber bj 2008

Ford Focus C-Max grau metallic bj 2006