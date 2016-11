Eine Erfolgsstory - made in Südtirol – SVD GmbH - Südtiroler Versicherungsdienst

Unabhängige Versicherungsdienstleistung ist das Schlagwort, das heute mehr denn je gefragt ist. Aus diesem Gedanken heraus entstand 1992 die SVD –Südtiroler Versicherungsdienst GmbH, um dem aufwendigen Beratungsbedarf eines breiten Kundenstammes gerecht zu werden.

Unabhängige Versicherungsdienstleistung heißt für Michael Strobl und Kurt Brantsch, die beiden Gründer des Unternehmens, für möglichst jeden Kunden aus seinen individuellen Voraussetzungen das persönlich Beste zu machen.

Seit dem Jahre 1983 als sogenannte „Monomandat“ Agenten tätig (es können nur Versicherungsverträge einer einzigen Gesellschaft angeboten werden), war den Versicherungsexperten bald klar, dass Sie so diesem Anspruch nicht gerecht werden konnten. Die SVD-GmbH wurde von Beginn an als „Plurimandat“ Agentur gegründet, d.h. es werden Mandate mit mehreren namhaften Versicherungsgesellschaften geführt, mit dem großen Vorteil eines breitgefächerten Versicherungsangebotes und maßgeschneiderten Lösungen für jeden Kunden.

Vor kurzem wurden die Weichen für die Zukunft gestellt: Tobias Strobl, seit 9 Jahren im Unternehmen tätig, wurde als Partner in die Gesellschaft aufgenommen und zeichnet zusammen mit Kurt Brantsch auch als Geschäftsführer.

Sie finden uns:

SVD - Hauptsitz:

39012 MERAN, Gampenstraße 99f,

Tel: 0473-491100 fax: 0473 491101, email: info@svd.it

SVD - Zweitsitz:

39028 SCHLANDERS, Hauptstraße 14c,

Tel: 0473- 621333 fax: 0473-732928,

email: svd.schlanders@svd.it