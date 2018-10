Erdbeereis mit Sahne: Es geht los!

Theaterverein Schlanders - Der Theaterverein Schlanders steckt derzeit mitten in den Proben für das Herbststück „Erdbeereis mit Sahne“.

In diesem Jahr versucht man sich an einer kabarettistischen Komödie, mit vielen Erzählmomenten, spritzigen Darstellungen, jungen Helfern und neuen Spielern. Inszeniert wird das Stück von Daniel Trafoier, der es auch geschrieben hat. In humorvoller und experimenteller Form werden Geschichten aus dem Leben präsentiert, die jedem von uns auch passieren könnten, ….oder doch nicht?! Lassen Sie sich überraschen, und schicken Sie Ihre Phantasie mit unseren Darstellern auf die Reise!