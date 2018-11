Erdbeereis mit Sahne...

Theaterverein Schlanders - Spätestens wenn Sylvia (Ulrike Verdross) ihre Wohnung mit WC-“wonderfull clean“-Reiniger putzt, weiß man: Denken ist nicht ihre Stärke.

Gleich mehreren Männern (in verschiedenen Rollen Christoph Alber)rückt sie hemmungslos zu Leibe, und Fettnäpfchen scheint sie magisch anzuziehen. An ihrer Seite weiß Sylvia aber gute Freunde: Marlene (Brigitte Maria Pircher) und Lotti (Dennis Lipsewers).

Und sie beide sind es auch, die jene 5 Jahre aus Sylvias Leben erzählen, die am Ende in ihre Hochzeit münden. Allerlei Peinliches wird da auf der Bühne im Kulturhaus Schlanders rund anderthalb Stunden geschildert, im wahrsten Sinne des Wortes, denn „Erdbeereis mit Sahne“ ist mehr Sprechtheater, denn Schauspiel. Eine Herausforderung für das Publikum - und die Spieler. Denn es sind gewaltige Textportionen, die Brigitte Pircher und Dennis Lipsewers zu stemmen haben.

„Erdbeereis mit Sahne“ ist ein weiteres Stück aus der Feder von Regisseur Daniel Trafoier. Und apropos Erdbeereis: Fürs Publikum bei der Premiere gab es Erdbeereis als Einstimmung - auch einer der Höhepunkte des Abends. (ap)



Weitere Aufführungen:

Heute, Donnerstag, 15.11.18 um 20 Uhr;

Samstag, 17.11.18 um 20 Uhr

und letzte Aufführung am Sonntag, 18.11.18 um 17 Uhr.

Reservierung unter 348 74 39 724 oder theaterverein.schlanders@gmail.com

