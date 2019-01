Dr Pforrer muaß es richtn

Theaterbühne Matsch - Die Theaterbühne Matsch probt derzeit eifrig für das heurige Stück: Dr Pforrer muaß es richtn – ein Lustspiel von Peter Hinrichsen.

Lustig wird es vor allem für die Zuschauer, denn der Sepp (Hubert Salutt) hält beim Alois Brandner (Martin Stocker) um die Hand seiner Schwester Rosi (Petra Gunsch) an. Das ist an und für sich nichts Besonderes bis Alois und Resi Brandner (Elisa Telser) merken, dass das Brautpaar gar nicht weiß, was auf ihn zukommt. Auf keinen Fall wollen sie die beiden völlig unvorbereitet in den Stand der Ehe treten lassen. Doch wer ist dieser Aufgabe gewachsen? Alois und Resi Brandner sind sich einig: Da kann nur einer helfen, nämlich der Herr Pfarrer (Kurt Gunsch) .... dr Pforrer muass es richtn! Die fünf Darsteller der Theaterbühne Matsch sorgen unter der Regie von Gotthard Theiner und unter der Gesamtleitung von Martin Stocker für viele Lachtränen. Ein Dank geht an alle, die hinter den Kulissen mithelfen. Premiere wird am 12. Jänner um 20 Uhr gefeiert.

Die weiteren Aufführungstermine sind: Sonntag, 13. Jänner um 15 Uhr Samstag, 19. Jänner um 20 Uhr Sonntag, 20. Jänner um 15 Uhr Samstag, 26. Jänner um 20 Uhr Platzreservierung ab sofort unter 333 195 05 86.