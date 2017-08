120 Jahre Berglhütte in Trafoi

Die Berglhütte zählt zweifelsohne zu den urigsten Hütten im Vinschgau. Mit Eseln und einer „Krax“ wird der Proviant auf die Hütte transportiert, weil keine Straße oder Seilwinde diesen Dienst übernimmt. Genau vor 120 Jahren wurde die Berglhütte als Schutzhütte gebaut:

Am 17. August wird dieses Jubiläum gefeiert.

TOURENINFO: Die Berglhütte residiert an einem prominenten Ort: auf einem Felsvorsprung des Ortlers auf 2.188 Meter. Beim Kirchlein Heilige Drei Brunnen beginnt der Hüttenanstieg. In Kehren führt der Weg durch den Wald relativ steil bergan direkt zur Hütte. Mit jedem Höhenmeter eröffnen sich wunderbare Ausblicke ins Tal und auf die umliegende Gletscherwelt. Nach einer guten Stunde ist das Ziel – die Berglhütte – erreicht. Der Abstieg nach Trafoi erfolgt über den Anstiegsweg. Oder aber: Konditionsstarke Wanderer steigen in rund zwei – drei Stunden auf Weg Nr. 18 weiter auf die Payerhütte auf 3.019 Meter.

Geschichtlicher Abriss: Als der Pseyrer Josele 1804 erstmals den Ortler bestieg, kam er am Standort der heutigen Berglhütte vorbei. Eine einfache Selbstversorgerhütte entstand dort, wo im 1897 die Sektion Hamburg des Deutschen Alpenvereins eine Schutzhütte mit sechs Betten und zehn Schlafplätzen im Matratzenlager baute. Dem Verfall nach dem ersten und zweiten Weltkrieg ausgesetzt, wurde die Hütte 1956 von der Familie Borletti instand gesetzt. Deshalb trägt die Hütte auch den Namen Rifugio Borletti. Seit dem Jahr 2000 gehört die Berglhütte dem Land. Sie bietet 26 Übernachtungsmöglichkeiten und ist Ausgangspunkt für zahlreiche Wanderungen.

Wanderinfos:

Dauer: 1 - 1,5 h (Aufstieg)

Start: Hl. Drei Brunnen

Tipp: Das Auto kann beim Parkplatz Hl. Drei Brunnen geparkt werden.

INFO: Am 17. August wird „120 Jahre Berglhütte“ gefeiert. Der Proviant für die Grillfeier wird traditionell mit den Eseln hochtransportieren. Die Feier steht ganz im Zeichen eines gemütlichen Beisammenseins.