Rund um den Haidersee

Der Obervinschgau und der Ortler dienen als grandiose Kulisse, wenn man rund um den Haidersee wandert. Dieser zählt zu den schönsten Naturseen in Südtirol und liegt auf knapp 1.500 Höhenmeter. Die See-Rundwanderung ist eine sehr gemütliche, für die man rund 1,5 Stunden einplanen muss. Auch für Familien ist die 5,2 km lange Seerunde eine ideale und leichte Wanderung, die auch mit dem Kinderwagen zu empfehlen ist.

Vorab: Die Seerunde kann in beide Richtungen begangen werden, ist abwechslungsreich und gestaltet sich kurzweilig. Parkmöglichkeiten gibt es im Dorf, bei den Fischerhäusern oder bei der Umlaufbahn St. Valentin. Von dort geht man Richtung See und folgt immer dem Weg Nr. 1 oder „Uferweg“, der rund um den See führt. Einen asphaltierten Streckenabschnitt teilen sich Wanderer mit Radfahrern. Hier ist etwas Vorsicht geboten. Ansonsten verläuft der Rundweg am See im leichten Auf und Ab und bietet Abwechslung: Vorbei geht es an ausgedehnten Schilfgürteln, über Holzstege, und bietet auch zahlreiche Rastplätze und Sitzmöglichkeiten. Im Süden des Sees gibt es Informationstafeln, wo Wissenswertes über Fauna, Flora und die Landschaft zur Schau getragen wird. Besonders im Herbst ist die Seenwanderung rund um den Haidersee eine lohnende und idyllische. (ap)

Wanderinfos:

Dauer: rund 1 - 1,5 h

Strecke: 5,2 km

max. Höhe: 1.500 m

Wegverlauf: Die Seerunde kann in beide Richtungen begangen werden. Parkmöglichkeiten gibt es im Dorf, bei den Fischerhäusern oder der Talstation der Haider Alm Umlaufbahn.

Besonders für Familien geeignet. Es gibt zahlreiche Rast- und Sitzmöglichkeiten.