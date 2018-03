Josef Feichtinger - Der Krieg und die Frauen

Josef Feichtinger ist ein Kind des Krieges und ein Opfer politischer Propaganda. Er ist nicht nur während des Zweiten Weltkrieges im Jahre 1938 geboren. Der Krieg hat ihm auch seinen Vater genommen. Kurz vor Kriegsende im April 1945 wurde er von einer Mine getötet. Eigentlich hatte Feichtinger zwei Väter und zwei Mütter.

Doch seine leibliche Mutter ist bei der Geburt gestorben und sein leiblicher Vater tödlich verunglückt als er zwei Jahre alt war. Ein Monat alt, kam er zu seinen Adoptiveltern nach Laatsch bei Mals. In seinem Bewusstsein waren sie seine eigentlichen Eltern. Er wurde zum Adoptivkind, was er erst mit 13 Jahren erfahren hat. Seine Adoptivmutter wurde zu seiner Mutter, sie gab ihm den Halt und die Nestwärme, die er brauchte. Diese Nestwärme machte die Brutalität des Krieges ein winziges bisschen erträglicher. Allerdings führte diese enge Bindung dazu, dass er zu einem Muttersöhnchen wurde. Dies schreibt Josef (Pepi) Feichtinger in der autobiografischen Erzählung „Flucht zurück“, die zu seinem 80. Geburtstag in der Edition Raetia erschienen ist. Diese Erzählung über seine Auswandererkindheit ist vielleicht der Schlüssel zum tieferen Verständnis seiner Werke und seiner Denkweise. Seine Adoptiveltern waren Dienstboten, der Vater war Schmuggler und arbeitete als Holzhändler, bis er arbeitslos wurde. Er hatte nichts, außer einen schwarzen Schnurrbart. Zu früh musste er in den Krieg. „Das Bild vom Vater ist das Bild eines Fotografen bei seinem letzten Urlaub“, schreibt Feichtinger. Der arbeitslose Vater verfiel der Nazipropaganda, so wie viele der „kleinen Leute“, die Opfer der „Großen“ wurden. Er wurde Optant, hatte nichts zu verlieren. Für den Bauernsohn war Bauer-Sein das höchste. Die Umsiedlung im Jahre 1940 führte die Familie nach Oberösterreich. Sie bekamen aber keinen Hof, sondern landeten im „Hakenkreuzparadies“, im Barackenlager, wo das Leben auf Kommando abläuft und auf engstem Wohnraum die Tiernatur hervorbricht. Sie kamen auf einen Bauernhof bei einem Nazibauern mit Bocksgelüsten, dem absoluten Gewaltherrscher innerhalb seines Anwesens. Josef Feichtinger wurde zum Auswandererkind, zum Flüchtlingskind, zu einem Migrantenkind würde man heute sagen. Es begann die „Koffer-existenz“, die Zeit der Unsicherheiten, der Umzüge, der Neuanfänge in der Fremde. Sie wurden geduldet, aber nicht aufgenommen, kaum war er mit der neuen Situation vertraut, mussten sie schon wieder umziehen und neu anfangen. Der Aufbruch ins Ungewisse wurde zum Alltag über mehrere Jahre. Die Heimat, der Sehnsuchtsort war weit weg. Seine Mutter, der braungraue Plüschbär Anton und noch ein paar freundliche Frauen waren in seiner Schwarz-Weiß-Welt die weiße, helle und freundliche Seite. In dieser Situation erkannten seine Eltern den großen Betrug, dem sie aufgesessen waren. Diese Lebenserfahrung, die Kriegspropaganda, die leeren Versprechungen von Politikern und Wirtschaftsbossen werden zum zentralen Thema der verschiedenen Werke von Josef Feichtinger. Auch sein Misstrauen gegen Mächtige, gegen jede Form von Propaganda, gegen Bürokratie und Verwaltungsapparate hat in dieser Lebenserfahrung seine Wurzeln. Die Ironie, die Satire und der Spott sind seine Antwort auf politische und wirtschaftliche Macht, Machtarroganz und Größenwahn. „Der Überlebenskampf hat meine Kindheit verstümmelt“, schreibt Feichtinger. „In meiner Einsamkeit lernte ich lesen“. Die Bücherwelt und die Theaterwelt wurden zu seiner Rettungsinsel. Die Nazi-Pädagogik „Marschieren statt Buchstabieren“ stellte er auf den Kopf. In den Bildern seiner Kindheit, so schreibt Feichtinger, gab es stundenlanges Warten und die Wartezeit wurde mit Hoffnungsfantasien vertrieben. „Wer bist? Wo hast deine Leut? Wo bist daheim?“, fragten seine Schulkameraden. Auf die letzte Frage wusste er keine Antwort. Er lebte ein provisorisches Leben als Bürger eines Niemandslandes. Die Hoffnung wurde zu Hoffnungslosigkeit, die Sehnsuchtsworte „Heimat“ und Friede“ zu einer leeren Worthülse. Er kam von Linz nach Prutz, dann nach Hall und 1951 endlich nach Mals. In der Schule in Marienberg, später in Meran war er glücklich. Heimat, so sagt er, hat er erst später in Vetzan gefunden, durch seine Frau Edeltraud und zu einer Familie wurden sie zusammen mit den beiden Töchtern Magdalena und Margit. Der Krieg hat ihm den Vater und viele Illusionen genommen, die Frauen haben ihm Nestwärme, Heimat und Familie gegeben.

Heinrich Zoderer

Josef Feichtinger, geboren am 5. Jänner 1938 als Josef Weger, erhielt er wenige Monate später den Namen Feichtinger von seinen Laatscher Adoptiveltern. 1940 im Zuge der Option Übersiedlung nach Oberösterreich. 1951 Rückkehr nach Südtirol, Besuch des Gymnasiums im Kloster Marienberg und in Meran. Ab 1958 Studium der Theaterwissenschaft, Germanistik und Geschichte in Wien. 1965 Promotion mit der Dissertation „Italienische Dramatik auf dem Burgtheater“. Zuerst drei Jahre Unterricht an der Mittelschule in Mals, 1966 bis zu seiner Pensionierung 1999 als Lehrer für Deutsch und Latein am Realgymnasium in Schlanders. Lebt mit seiner Frau Edeltraud in Vetzan/Schlanders. Zwei Töchter: Magdalena und Margit. Josef Feichtinger ist der meistgespielte Südtiroler Theaterautor. Am 6. Jänner 2018 erhielt er bei der Geburtstagsfeier im Kulturhaus von Schlanders zu seinem 80. Geburtstag die Ehrenmedaille der Marktgemeinde Schlanders.

