Siegfried de Rachwitz erwähnt in seiner Einführung zur Kulturgeschichte der Kartoffel mehrere ältere Bezeichnungen dieser wichtigen Brotfrucht, bevor die Kartoffel Erdapfel genannt wurde. „Tartuffeln“ oder „Artuffeln“ sind Entlehnungen aus dem Italienischen, woraus sich unser Wort für „Kartoffel“ ableitet.



Im süddeutschen Sprachraum aber hat sich die Bezeichnung „Erdäpfel“ durchgesetzt. Beim Durchforsten des überaus reichen Inhalts des Buches stoßen wir auf ein überraschendes Kapitel von Rosanna Pruccoli: „Latkes und andere Kartoffelspezialitäten im Jüdischen Festtagskalender.“ Darin auf Seite 349 „Die Kartoffeln des Moses“, ein Beitrag zur Kulturgeschichte dieser südamerikanischen Gottesgabe, die Eingang ins jüdisch/biblische Leben gefunden hat.

Die Geschichte der Kartoffel kündet von der Ehrfurcht der Andenvölker für die lebenspendende Knolle. Immer ist es die Mutter Erde mit dem unerschöpflichen Wachstum. Geheimnisvoll, oft unheimlich, begleitet von furiosen Festen. Dabei denken wir an die Verehrung der Kornmutter, die in unseren Erntedankfesten feierlich begangen wird mit zwar zurückgedrängtem, aber immer noch als heidnisch erkennbarem Hintergrund.

Merkwürdige Gemeinsamkeiten ergeben sich beim genaueren „Durchackern“ aus der Geschichte der Kartoffel und in der Geschichte der in Europa erfundenen Psychologie. Lange musste das, was wir heute Tiefenpsychologie nennen, auf wissenschaftliche Anerkennung warten, bis sie, hierin ähnlich der Kartoffel, weltweite Beachtung fand. Ohne Tiefenpsychologie können wir zur Not noch überleben, ohne das Weltnahrungsmittel Kartoffel würden viele Menschen und Tiere Hunger leiden.

Ein Ausfall der Kartoffelernte zwang einst die Menschen zum Verlassen der Heimat. Ganze Landstriche wurden entvölkert. Im 19. Jahrhundert begann in Irland wegen der Schäden durch die Kartoffelfäule die massenweise Auswanderung nach Amerika. Etwa 100 Jahre später fand in Amerika die Tiefenpsychologie geradezu begeisterte Anhänger, was verschiedene Ursachen haben mag. Sie war die Botschaft der alles umfassenden Freiheit - auch und vor allem in sexueller Hinsicht.

Bei uns wurde die Psyche ausschließlich in den Bereich der unsterblichen Seele verlegt, wohin uns nur das Gebet und der Glaube führen können. Mit der Tiefenpsychologie wurden neue Welten, ganze Kontinente entdeckt. Plötzlich lag das Unbewusste vor uns, wie aus einem Schattenreich auftauchend. Obwohl äußerlich nicht wirklich Bahnbrechendes geschehen war.

Der Traum, die Nacht, die Komplexe, die Verdrängung, das Traumatische, die Sexualität, die Psychoanalyse als Therapie ... alles wurde plötzlich in fiebriger Eile erforscht und therapeutisch angewandt.

Man könnte sich fragen, warum all dies bislang vernachlässigt und missverstanden wurde. Auch hier eine Übereinstimmung der Tiefenpsychologie mit dem Schicksal der Kartoffel. Die Knolle wurde rundum als unheimlich abgelehnt. Die Menschen haben sich durch falschen Gebrauch vergiftet, die Frucht wurde als Nachtschattengewächs verteufelt und erst das Gebot des Hungers half, die Vorurteile zu überwinden. Dann aber, als wäre ein Damm gebrochen, überflutete diesbezügliches Wissen die bäuerliche Wirtschaft und vor allem die Küche. Es begann die wunderbare Vermehrung der Kartoffelkultur, die auch unsere Berghöfe erreichte und Generationen ernährte. Auf dem Bozner Obstmarkt gibt es eine Überfülle von angebotenen Sorten, was eine flämische Hausfrau, die aus dem Kartoffelland Belgien stammt, sehr zum Staunen brachte.

Die Kartoffel ist ein Geschenk der Inkas, stammt aus den Hochflächen der Anden und wurde bei uns weiter entwickelt und veredelt. Jetzt ist die Vielfalt der Kartoffelgerichte ein eigener Kosmos. Erzählt wird im Buch auch darüber, wie die Kartoffel über den Vinschgau ins Land gekommen ist.

Ältere Menschen erinnern sich noch an die Hungerjahre der Kriegszeit, die noch lange nachwirkten, als in größeren Haushalten oder auch in Schülerheimen der so genannte

„Toschg“ serviert wurde, bestehend aus „versottenen“ Kartoffeln verschiedenster Provenienz, also unterschiedlicher Sorten. Das war reine Ernährung ohne Genuss. Das Mensaessen auf der Universität ... damit versöhnt wurde ich erst durch ein Sonntagsessen bei einer Familie im Sauerland; damals lernte ich Kartoffelkultur aus Westfahlen kennen. Die jungen Kartoffeln schmeckten herrlich, waren liebevoll zubereitet und dufteten.

Beim Essen wurde auch über andere Zuspeisen geredet. Reis war für mich obligatorisch für den Sonntagsbraten! Nach dieser Bemerkung gab es verlegene Gesichter; die Hausfrau glaubte, etwas falsch gemacht zu haben. Die Lösung war eine geographische: Im Süden, also auch in Österreich und Südtirol gab es schon lange eine Reistradition, die von der Poebene bis Wien reichte. Für einen Norddeutschen aber ist ein Essen ohne Kartoffeln kein richtiges Essen. Teigwaren und Reis werden im Norden weniger geschätzt.

Auch der Mais, der ebenfalls aus Amerika stammt und dort geradezu kultisch verehrt wird, findet wenig Anerkennung. „Plentn bleib entn!“ sagte man auch in Tirol, um sich gegen diese „Armeleutespeise“ zu wehren.

Und die Tiefenpsychologie? Sigmund Freud, der Hohe Priester dieser Theorie, war lange Zeit in Amerika der alles beherrschende Psychologe: Das Bewusstsein des Menschen ist naturwissenschaftlich ein Produkt von Stoffwechselvorgängen in den Zellen und Organen des materiellen Körpers. Das klingt schicksalhaft. Was bewirkt der reichliche Kartoffelgenuss, zum Beispiel im Pustertal und wie geraten die Menschen aus anderen Gebieten, die Mais, Weizen und Roggen vorziehen?

Aber noch einmal zurück nach Amerika, dem Land, aus dem die Freiheit kam und die Aufklärung lebendige Zustimmung gefunden hatte. Von dort kommen nach fast 100 Jahren, wie eine Art Widerhall oder Rache, ganz böse Nachrichten, die an frühere Hexenverfolgung erinnern: Alles Nackte ist des Teufels, überall müssen Brüste und Penisse verschwinden und werden „vergraben“. Frauen und Männer geschlechtlos. Auch Kinderbilder verschwinden aus den Museen werden verboten wegen der unschuldigen, barocken Engelchen! Eine Welle puritanischen Wahnsinns ... nur die nackte Kartoffel, die ist noch erlaubt.

Hans Wielander



PS: Sportfreunde wird interessieren, dass es im Pustertal einen „Erdäpfellauf gibt, der heuer zum 20. Mal zwischen Bruneck und Sand in Täufers stattgefunden hat. Zum Startpaket gehört ein Sack Pustertaler Erdäpfel.