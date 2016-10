Wenn sie spielt, ist man fasziniert! Malser Bigband Sound begeistert seit 20 Jahren

von Ludwig Fabi

Die klassischen Blasmusikkapellen im Lande feiern Jubiläen, die sich bereits jenseits der Hundert-Jahrmarke bewegen. Da scheint ein Band-Jubiläum von zwanzig Jahren eher bescheiden. Betrachtet man aber die Rahmenbedingen und die Geschichte der Bigband Mals, kann in vielerlei Hinsicht Faszinierendes ausgemacht werden.

Seit ihrer Gründung bereichert die Bigband Mals mit feinsten Klängen aus Swing, Jazz, Blues, Rock, Funk und Pop der Zwanziger Jahre bis heute die Musikszene in Mals, dem Vinschgau und über die Landesgrenzen hinaus. Achtzehn MusikerInnen spielen und singen zu hundert Prozent live, bringen das Publikum in Stimmung und sorgen als gediegener Klangkörper für exklusive Unterhaltung. Die Bigband Mals ist derzeit die einzige Bigband-Formation Südtirols, welche ununterbrochen seit ihrer Gründung aktiv ist. Gewinnabsichten und Geld verdienen stand nie im Mittelpunkt, sondern die Begeisterung für die Musik.

1995 stellten einige Mitglieder der Musikkapelle Mals für die Faschingsrevue eine Showband zusammen. Das Experiment mit anderen Liedern und neuen Melodien gefiel dem Publikum und den MusikerInnen so gut, dass ein weiterer Auftritt dieser Showband anlässlich der Silvesterparty auf dem Malser Dorfplatz folgte. Am 14. Februar 1996 leitete Hubert Eberhöfer dann eine erste Probe, bei der die Showband in eine klassische Bigband Formation erweitert wurde. Diese Richtung war für alle stimmig, Hubert las sich in die Fachliteratur ein und baute drei Jahre die Bigband Mals auf. Carlo Moser löste ihn ab und leitet bis heute als Bandleader und Solist die Bigband Mals. Immer mehr Auftritte wurden angefragt und mit Melodien von Sinatra & Miller sorgte die Bigband Mals in der klassischen Besetzung (5 Saxophone, 3 Posaunen, 4 Trompeten, 1 Piano, 1 E-Gitarre, 1 Bass-Gitarre, 1 Schlagzeug und Gesang) mit ihren Konzerten für musikalische Abwechslung. Das Erfolgsgeheimnis der Band liegt auch darin, dass sich die MusikerInnen immer wieder neuen musikalischen Herausforderungen stellten und es verstanden, Musik und Showelemente miteinander zu verbinden. Mit ihren speziellen Programmen (Gesangseinlagen, besondere Aufführungsorte und Themenabende) bauten sie das Publikum aktiv ein und ließen die Band im Laufe eines Konzertes oftmals über sich hinaus wachsen. Wesentlich zur Kontinuität trug auch das Bemühen bei, mit der Bigband immer im Rahmen des Möglichen und Leistbaren zu bleiben. Viele Musiker waren in der Musikkapelle oder anderen Formationen gleichzeitig tätig. So beschränkte man sich auf sechs bis zehn Auftritte im Jahr, geprobt wird immer montags. Seit ihrem Bestehen gab es zwar personellen Wechsel in der Zusammensetzung der Band, aber der sogenannte „harte“ Kern aus den Anfängen ist heute noch aktiver Ideengeber und Motor. Mittlerweile bilden MusikerInnen aus dem gesamten Vinschgau und der Meraner Gegend das Ensemble, was für ihre Attraktivität in der Musikszene spricht. Mit vielen außergewöhnliche Musikveranstaltungen wie Chor-Arrangements, Sologesangseinlagen, Konzerten in Skigebieten, am Gardasee oder in der Therme Meran bzw. bei Auftritten bei Feierlichkeiten berühmter Persönlichkeiten wie Gustav Thöni und Reinhold Messner, hat sich die Bigband Mals einen Namen gemacht. Aber auch für Platzkonzerte war sie sich nie zu schade. Geprägt und den Zusammenhalt gefördert haben wohl am Meisten die selbst kreierten und inszenierten Veranstaltungen, zu welchen die Bigband an verschiedenen Orten regelmäßig einlud. Man kann sich in diesem Sinne wohl einiges vom Jubiläumskonzert erwarten. Die Bigband Mals hat es verstanden, durch eine gute Konzert- und Zeitplanung den ehrenamtlichen Charakter der Band zu bewahren und auf der Grundlage von „weniger ist mehr“ den Zusammenhalt der Gruppe zu stärken und gleichzeitig mit den künstlerischen und musikalischen Herausforderungen zu wachsen. Die Bigband ist eine musikalische Erfolgsgeschichte aus Mals, welche vom Engagement der Bandmitglieder lebt und sich dem Lebensgefühl der ersten großen Bigband Legenden, die von New Orleans aus ganz Amerika und später die ganze Welt in ihren Bann zogen, verschrieben haben. Diese Faszination übt und strahlt die Bigband Mals zwar in einem bescheidenen lokalen Umfeld aus, aber mit nicht geringerer Leidenschaft und Kreativität.

Der Jubiläumsabend der

Bigband Mals findet am Samstag, 29.10.2016 im Kulturhaus von Mals ab 20.30 Uhr statt.

Platzreservierung: Tel. 333 2767866