Ein Klischee sieht in den Pusterern und Wipptalern die Macher und in den Vinschgauern „nur“ die Lebenskünstler. ALBRECHT EBENSPERGER (*1953 in Mals) ist beides: Stückeschreiber, Theaterwissenschaftler, Baumeister, Baubiologe und neuerdings Sommelier und Whiskyhersteller, zusammen mit Sohn Jonas.



Seit 2012 steht in Glurns ein Backsteinkubus, in dem die Familie Ebensperger Italiens ersten Whisky brennt, präsentiert und verkauft, den Puni, benannt nach dem Bach, der aus dem nahen Planeiltal kommend bei Glurns in die Etsch (und natürlich nicht in den Whisky) mündet.

Geplant ist eine Produktionsmenge von über 200.000 Liter jährlich, hergestellt auf der Basis von Gersten-, Weizen- und Roggenmalz, z. T. aus dem Vinschgau stammend, in Kupferkesseln destilliert und 3 Jahre lang in 1000 möglichst gebrauchten, Aroma spendenden Holzfässern in den nahen, kühlen und feuchten Weltkriegsbunkern gelagert. Mit der 3-Getreide-Mischung wird ein eigener Whisky-Stil angestrebt.

In den Handel kam dieser erste, gereifte Italian Single Malt Whisky ab Ende 2015.

Also Prosit Neujahr und den Pionieren viel Erfolg!

Paul Preims

Quello che ha ispirato la famiglia Ebensperger a costruire la distilleria PUNI era la grande e comune passione per l'acquavite scozzese.

La distilleria moderna si trova a Glorenza in alta Val Venosta, in mezzo alle Alpi vicino al gruppo dell‘Ortles. E proprio lì, nelle "Highlands dell'Italia", si sono create le migliori condizioni per la produzione di un whisky di classe superiore.

Nel 2010, dopo anni di ricerca e di pianificazione, Albrecht Ebensperger, un costruttore edile, ha posto la prima pietra per la prima distilleria di whisky italiana.

