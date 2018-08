Nationalpark Stilfserjoch - Der Graue Lärchenwickler - Ein Forstschmetterling mit zyklischem Massenauftreten

Wolfgang Platter am Tag des lg. Bernhard von Clairvaux, 20. August 2018

Im Vinschgau ist heuer in den oberen Höhenlagen wieder die verfrühte Braunfärbung der Lärchen zu beobachten. Diese Verfärbung hat nicht mit Trockenheit zu tun, sondern ist die Folge des massenhaften Auftretens des Lärchenwicklers. Der Graue Lärchenwickler (Zeiraphera griseana) ist ein kleiner Nachfalter.

Die regelmäßigen und großflächigen Befälle von Lärchenwäldern etwa im Engadin, im Vinschgau und in anderen inneralpinen Tälern haben schon früh das Interesse der Wissenschaftler an dem Kleinschmetterling geweckt. Und so gehört der Lärchenwickler zu einem der gut beforschten und bekanntesten Beispiele von zyklischen Populationsschwankungen. Beat Wermelinger, Beat Forster und Daniel Nievergelt von der Eidg. Forschungsanstalt WSL Birmensdorf haben im Mai 2018 das Merkblatt Nr. 61 „Zyklen und Bedeutung des Lärchenwicklers“ publiziert. Aus dieser Publikation zitiere ich heute und ihr entnehme ich die Fotos.

Biologie des Lärchenwicklers

Der Graue Lärchenwickler kommt in ganz Mittel- und Nordeuropa und im Osten bis nach Sibirien vor. Der kleine graubraun gefleckte Falter erreicht eine Flügelspannweite von 2 cm und gehört zur Familie der Wickler (Tortricidae). Seine Raupen haben unterschiedliche Färbung und werden bis zu 1,5 cm lang. Die Eier überwintern in Diapause unter Flechten oder Zapfen- und Rindenschuppen. Ab Mitte Mai schlüpfen die Räupchen und fressen zuerst an den Kurztrieben der Lärche im Inneren junger Nadelbüschel. Im dritten und vierten Larvenstadium frisst die Raupe in einem offenen Wickel, den sie aus einem Nadelbüschel zusammenspinnt. Beginnen die angefressenen Nadeln zu verdorren, wechselt die Raupe zu einem neuen Nadelbüschel. Anfangs Juli befindet sich die Raupe im fünften und letzten Stadium. Dieses Stadium ist am destruktivsten, da die Raupe die Nadeln häufig nur anbeißt und die vertrocknenden Nadelbüschel mehrmals wechselt. Für ihre Entwicklung benötigt eine Raupe zwischen 10 und 20 Nadelbüschel. Dabei wird nur die Hälfte der Nadelmasse verzehrt. Man spricht vom Luxusfraß. Bei einer Massenvermehrung verfärben sich die Lärchenbestände wegen der verdorrten Nadeln ab Mitte Juni rotbraun. Finden die Raupen an einem Zweig keine Nahrung mehr, seilen sie sich an Gespinstfäden auf tiefer gelegene Äste ab. Am Ende der rund vierwöchigen Entwicklung begibt sich eine Raupe an einem Faden oder freifallend zu Boden und verpuppt sich in der Streu. Die Puppenphase dauert etwa einen Monat. Von Ende Juli bis in den September hinein schlüpfen die Falter und schwärmen in der Abenddämmerung. Nach der Paarung legt ein Weibchen bis zu 300 Eier.

Die Populationszyklen

In den höher gelegenen Alpentälern mit eher kontinental geprägtem Klima ist den Forstleuten die regelmäßige Massenvermehrung des Lärchenwicklers schon früh aufgefallen. Ab 1949 wurde seine Populationsentwicklung speziell im Oberengadin intensiv untersucht. Dabei zeigte sich, dass sich das Massenauftreten in auffälligen Zyklen alle 8,5 Jahre wiederholt. Wie der Aufbau der Population der Wickler, erfolgt auch deren Zusammenbruch innerhalb weniger Faltergenerationen. Bei diesem Zusammenbruch erreicht die Mortalität der Raupen infolge von Fraßfeinden, Konkurrenz und Hunger 99,98%.

Natürliche Feinde des Lärchenwicklers

Wichtige natürliche Feinde sind unter den Singvögeln v.a. die Meisen. Viele Raupen werden auch von der Schwachbeborsteten Gebirgswaldameise Formica aquilonia gefressen. Diese Ameisen erbeuten vorwiegend ältere Raupen am Boden vor ihrer Verpuppung. Als natürlicher Feind bedeutender ist ein breites Spektrum von parasitischen Wespen und Fliegen.

Was steuert die Zyklen?

Der Lärchenwickler explodiert in regelmäßigen Zyklen. Diese Regelmäßigkeit wirft die Frage nach den Regulationsmechanismen auf. Die Entwicklung der Raupen steht in enger Beziehung mit der Qualität der Lärchennadeln. Auf dem Höhepunkt ihrer Populationsentwicklung leiden die Lärchenwickler-Raupen unter hoher Eigenkonkurrenz. Der größte Teil der Nadelmasse wird gefressen oder die Nadeln vertrocknen, weil sie angebissen sind. Dadurch erschöpft sich die Nahrungsgrundlage der Raupen. Ihre Sterblichkeit steigt. Die wenigen sich entwickelnden Falter produzieren im Herbst deutlich weniger Eier.

Durch den Verlust von grüner Nadelmasse sinkt die Photosynthese-Leistung der Lärche. Für das Wachstum und für die Anlage von Reserven stehen ihr weniger Assimilate zur Verfügung. Wenn mehr als die Hälfte der Nadelmasse ausfällt, treibt die Lärche ab Ende Juli nochmals aus und bringt ein zweites Nadelkleid hervor. Dies zehrt zusätzlich an ihren Reserven, die bis in den Herbst nicht mehr aufgefüllt werden können. Als Folge des Lärchenwickler-Fraßes durchläuft auch die Qualität der Lärchennadeln einen Zyklus: Im folgenden Frühling treiben die Lärchen wegen der geringen Reserven später aus, ihre Nadeln wachsen langsamer und bleiben um 30-70% kürzer. Ihr Gehalt an schwer verwertbaren Rohfasern ist höher, der Protein- und Stickstoffgehalt tiefer. Den schlüpfenden Räupchen des Falters fehlen die gut verdaulichen Lärchennadeln; der früh schlüpfende Teil der Lärchenwickler-Population verhungert großteils. Nach rund drei Jahren haben sich die Lärchen wieder erholt. Die Lärchenwickler profitieren dann wieder von der besseren Nahrungsqualität und nehmen wieder zu. Es besteht also eine enge Wechselwirkung zwischen dem Wirtsbaum und dem Schadfalter, die sich im oben beschriebenen regelmäßigen Zyklus manifestiert.

Migration und Dispersion der Falter

Die Populationen des Lärchenwicklers zeigen während ihres Zyklus´ sowohl lokale Migration als auch großflächige Dispersion. Tritt in den Optimierungsgebieten des Lärchenwicklers zwischen 1.700 und 2.000 m MH ein Kahlfraß auf, weichen die Falter der nächsten Generationen für die Eiablage in tiefere Gebiete aus. Haben sich die Bäume weiter oben wieder erholt, verschieben sich die Falter in den nächsten Jahren wieder in die höheren Lagen.

Auf einer größeren räumlichen Skala spielt die Windverfrachtung von Faltern zwischen den inneralpinen Tälern eine Rolle. Nach einer großflächigen Entnadelung der Lärchen verlassen Falter in Massen das Gebiet und werden vom häufig vorherrschenden Westwind in benachbarte Täler verweht. Von den französischen Seealpen (Brianconnais) wandern die Kulminationsjahre mit einer Geschwindigkeit von 200-300 Kilometern pro Jahr rund 600 km über den Alpenbogen nach Osten: Seealpen, Aostatal, Wallis, Engadin, Veltlin, Vinschgau, Dolomiten, Steiermark. Die zeitliche Verschiebung der Massenentwicklung in den verschiedenen Tälern beträgt 3-4 Jahre.

Der Lärchenwickler im Klimawandel

Die maximalen Produktionsdichten der letzten drei Zyklen (1989, 1999, 2009) erreichten im Engadin nicht einmal mehr die Hälfte der früheren Werte. Die Gründe für die tieferen Maxima sind unklar. Sie dürften jedoch mit den ansteigenden Temperaturen der letzten Jahrzehnte zusammenhängen. Die wärmeren Herbste und milderen Winter führen zu einer erhöhten Atmungsaktivität der überwinternden Eier. Deren Energiereserven könnten sich damit vorzeitig erschöpfen. Vor allem aber könnte sich die entscheidende Synchronisation von Nadelaustrieb und Schlüpfen der Räupchen im Frühjahr verschlechtert haben.

Bedeutung des Lärchenwicklers

Die langen Zeitreihen der Jahrringanalysen an Lärchenstämmen belegen, dass die Lärche und der Lärchenwickler schon seit Jahrtausenden existieren. Vielerorts sind die Lärchen in den Wäldern heute deshalb so dominant, weil sie als Pionierholzart in früheren Jahren von Störungen profitiert haben. Im Mittelalter wurden viele Fichten- und Zirbenwälder abgeholzt, es gab in den Kriegsjahren Feuersbrünste. Die Lärche konnte sich als schnellwachsende, lichtbedürftige Pionierbaumart gut etablieren. Ein alter, dichter Lärchenwald kann sich selber aber kaum mehr verjüngen. Es entsteht üblicherweise ein Wald mit schattentoleranten Arten wie Fichte und Zirbe. Aus heutiger Sicht hat der Lärchenwickler für die inneralpinen Lärchenwälder auch eine ökologische Bedeutung. Die negativen Auswirkungen des Lärchenwickler-Fraßes auf die Lärchenwälder bleiben mäßig: Der Jahreszuwachs an der Holzmasse der Bäume ist gering. Forstwirtschaftliche Eingriffe sind ob des Lärchenwicklers nicht notwendig.

INFO

Ergänzung zum Beitrag über die Schrummsee-Lärchen in Ulten

Mein Beitrag über die alten Schrummsee-Lärchen in Hinterulten hat interessierte Leser gefunden und mir wichtige Rückmeldungen erbracht. Martin Geier aus Algund ist mit Astrid Pardeller auf der Suche nach alten Hölzern vom Ultner Sagschneider Nikolaus Schwienbacher (Gonzegger Klas) auf die Stämme im Schrummsee aufmerksam gemacht worden. Die Bergung der 1. Lärche durch Martin Geier, Franz Kaserer und Nikolaus Schwienbacher ist am 16. August 2016 zu einer ersten Probeentnahme zwecks wissenschaftlicher Untersuchung erfolgt. Als ich meinen Artikel über die Schrummsee-Lärchen im „Der Vinschger Wind“ Nr. 16/2018 vom 26. Juli d.J. publiziert habe, verfügte ich noch nicht über diese Informationen. Ich liefere sie, ob der korrekten Information, der ich mich verpflichtet fühle, gerne nach. Ehre, wem Ehre gebührt.