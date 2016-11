Farben, Formen, Früchte – Herbst am Vinschger Radweg

Wolfgang Platter an Allerheiligen 2016

Der Radweg im Vinschgau ist nunmehr in seiner Trassenführung in der Haupttalsohle vollständig ausgebaut. Er misst in seiner Gesamtlänge vom Reschenpass auf 1.504 Metern Meereshöhe bis Staben auf 552 m MH 65 km Gesamtlänge.

Der Radweg gehört inzwischen zu den begehrten Attraktionen unseres Tales. Er hat unserem Tal auch neue Gästeschichten zugeführt. Aus den Erhebungen der Bezirksgemeinschaft Vinschgau wissen wir, dass an Spitzentagen im mittel-vinschgauer Abschnitt des Radweges bis zu 2.659 Radler (27.08.2016) unterwegs waren.

Über weite Strecken führt der Radweg abwechselnd über die Dämme links und rechts der Etsch. Diese gegenüber dem umliegenden Gelände höher gelegene Trasse ist gleichsam eine verbesserte Aussichtswarte. In den verschiedenen Jahreszeiten ist der Radweg auch ein Beobachtungsplatz zur Beobachtung von Landschaft und Natur, wenn man sich entschleunigen lässt und verweilt. Im Herbst gleicht eine Fahrt über den Radweg den Notenlinien einer Partitur von Farben, Formen und Früchten der Natur- und Kulturlandschaft unseres Vinschgaus. Als Einladung zur Langsamkeit, zur Rast, zum Schauen und Staunen zeige ich im heutigen Beitrag eine Bilderauswahl von Blattformen, Rinden und von wildwachsenden und angebauten Früchten der Erde am Radweg im Mittelvinschgau.

Im Winter wird der Radweg nicht gewartet. Das Befahren mit dem Fahrrad ist wegen der Frostglätte in vielen Bereichen des Kernschattens zu gefährlich. Wegen der Sturz- und Verletzungsgefahr wird deshalb davon angeraten.

Eingriffeliger Weißdorn, Crataegus monogyna.