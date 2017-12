Erfolgreiche Gründungsausstellung des ZZV Texel

Naturns - Der Goasverein Texel organisierte am Samstag, 11. November, seine erste Gründungsausstellung in Naturns. Auf dem Areal gegenüber dem Waldfestplatz haben sich zweihundertsiebenundachtzig Tiere versammelt.

von Maria Gerstgrasser

Viele Schaulustige nutzten die Gelegenheit, die Tiere zu begutachten und sich am Festplatz zu unterhalten.



Der Verein wurde 2011 gegründet und zählt mittlerweile einundvierzig Mitglieder, deren Durchschnittsalter bei ca. dreißig Jahren liegt. Ursprünglich umfasste das Einzugsgebiet Schnals, Naturns und Kastelbell/Tschars, und wurde im Laufe der Jahre auf Partschins, Martell und Latsch ausgeweitet.

Neben Alois Gufler, als Präsident, zählen Markus Götsch, Kurt Tappeiner, Christian Pixner und Andreas Weithaler zu den Vorstandsmitgliedern.

Dekan Rudolf Hilpold nahm die Segnung der Tiere vor. Helmuth Müller, als Vizebürgermeister, lobte in seinen Grußworten die Berglandwirtschaft und die vielen Jungbauern. Er sah in ihnen Garanten für ein nachhaltiges, teils traditionelles, teils innovatives Fortbestehen der Berglandwirtschaft. So möchte der Goasverein Texel ihm für die anerkennenden Worte und für seine Unterstützung danken.

Bei der Gründungsausstellung wurden die Tiere altersgemäß in einundzwanzig Kategorien eingeteilt, wobei bei der Prämierung aus den Erst- und Zweitplatzierten der Tagessieg und der Reserve-Tagessieg ermittelt wurden. Berechtigter Stolz schwang mit, als die Besitzer das Ergebnis ihrer Mühen und Zuchterfolge belohnt sahen. Erich Müller aus Naturns konnte einen Tagessieg und einen Reserve-Tagessieg in der Kategorie „Böcke“ erringen. Das Tier der Frieda Nischler und des Stefan Gufler errang den Tagessieg in der Kategorie „Ziege“. Die Reserve-Tagessiegerin kommt aus der Herde des Andreas Mitterhofer aus Naturns.

Der Goasverein Texel organisiert demnächst eine Kitzkörung auf dem Parkplatz von Juval und jedes Jahr im Februar ein Preiswatten in Katharinaberg. Weitere Infos sind auf Facebook unter „Goasverein Texel“ zu finden.

Die Gründungsausstellung rief in Erinnerung, was heute wieder neue Gültigkeit hat, nämlich die Bodenständigkeit der Menschen, der Fürsorglichkeit und Tierliebe und vor allem auch den Gemeinschaftssinn und die Geselligkeit. So wurde noch bis in die späten Abendstunden gefachsimpelt und gefeiert.