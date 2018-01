Sierige Heimatpfleger

Partschins - Mit dem Ensembleschutz werde in Partschins Schindluder getrieben, das sagen die Vorstände des Heimatpflegevereines Partschins und sie sind enttäuscht und sierig.

von Erwin Bernhart

In Partschins herrscht so etwas wie Bauboom. Vor allem in Tourismuskreisen.

Mehrere Touristiker wollen nach dem genehmigten Tourismusentwicklungskonzept aus- oder neu bauen. Der Heimatpflegeverein von Partschins hat deshalb ein besonderes Auge auf diese Entwicklung. Ein genehmigter Ensembleschutzplan sollte verhindern, dass sich das Bild von Partschins radikal ändert. Es kam und kommt allerdings anders. „Begonnen hat dies beim Neubau neben dem Sonnenwirt“, sagt Vorstandsmitglied Herbert Schönweger. Dort seien Ensembleschutzvorgaben, die Höhe betreffend, nicht eingehalten worden. Die bauliche Beratung durch den Ensembleschutzbeauftragten der Gemeinde Architekt Bernhard Lösch sei nur teilweise berücksichtigt worden.

Mit großem Engagement haben die Heimatpfleger bei der Erstellung des Ensembleschutzplanes mitgearbeitet. Vor Jahren hat der Verein ein viel beachtetes Buch „Partschins - noch ein besonders Dorf?“ herausgebracht, auch mit dem Ziel, die Bevölkerung auf die Schönheit, auf die Stimmigkeit der Bauten im Dorf aufmerksam zu machen und zu sensibilisieren. Mit dem Ensembleschutzplan hat man bei der neuen Gemeindeverwaltung unter BM Albert Gögele offene Ohren gefunden. Große Meinungsdifferenzen waren mit den Bauern vorprogrammiert. Dies gipfelte im Rauswurf von Christian Oberperfler aus dem Vorstand des Heimatpflegevereines, weil er in der betreffenden Gemeinderatssitzung gegen den Ensembleschutzplan gestimmt hatte.

„Der Ensembleschutzplan wird in Partschins, je nach Interesse, beliebig angewandt“, zürnt Schönweger. Als Beispiel nennt er das Projekt beim ehemaligen Hotel Mitterhofer, an dessen Stelle derzeit ein Wellnessbereich und später darüber ein Hotel von Clemens Kaserer (Klein Fein Hotel Anderlahn) gebaut wird. Das ehemalige Peter-Mitterhofer-Hotel wurde auch auf Wunsch der Gemeinde in den Ensembleschutzplan aufgenommen, um bei einem künftigen Neubau aktiv mitgestalten zu können. Aus diesem Mitgestalten wurde aber nichts. Denn Kaserers Architekt Jury Pobitzer hat alle Ensembleschutzbestimmungen, trotz schriftlicher Hinweise von Bernhard Lösch, missachtet, das Projekt wurde in der Baukommission mit knapper Mehrheit genehmigt und ist derzeit im Bau. Es sei nun das zweite Mal in Folge, dass der Ensembleschutzplan missachtet worden sei. „Wir sind nicht gegen Neubauten“, sagt die Vorsitzende des Heimatpflegevereines Partschins Johanna Laimer, „aber diese sollten sich innerhalb der gesetzlichen Ensembleschutzvorschriften bewegen.“ Ein Lichtblick hingegen sei die geglückte Renovierung des Moarhofes. Dies müsse als Breicherung für das gesamte Dorf gewertet und die Sensibilität des Bauherren lobend hervorgehoben werden. Der Denkmalschutz funktioniere, warum das nicht auch beim Ensembleschutz so sein könne?