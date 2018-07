Das Schutzhütten-Ringen

Langtaufers/Bozen - Zwei Vinschger Schutzhütten haben es in die Umbau-Prioritätenliste des Landes geschafft: die Zufall- und die Schaubachhütte. Das heißt beide Hütten haben Vorrang, die Arbeiten sind in Vorbereitung und dürften im kommenden Jahr durchgeführt werden.

Nicht auf der Liste ist die Weißkugelhütte. Frühestens 2021 – der Vinschgerwind berichtete – soll die neue Weißkugelhüte an einem neuen Standort gebaut werden. Die Diskussion um den Standort und die Architektur hat die Hütte im Dringlichkeits-Rennen zurückgeworfen. Vor dem Hintergrund, dass die Fraktion Langtaufers hinter dem neuen Standort steht, will auch das Land daran festhalten. In Insiderkreisen sorgt der neuen Standort für Kopfschütteln. Der Grund: Der neue Standort vis a vis vom jetzigen Standort ist nicht nur Lawinengefahr ausgesetzt, der Weg zur Hütte müsste über Moränengelände mit Erosionengefahr führen. Erst vergangenen Winter sei eine Lawine nahe der geplanten neuen Weißkugelhütte abgegangen, entsprechende Fotos seien den zuständigen Ämtern zugesandt worden. Ein Lokalaugenschein des Landes blieb bislang aus. (ap)

Die Landesschutzhütten im Vinschgau sind folgende: die Düsseldorferhütte, die Zufallhütte, die Payerhütte, die Schaubachhütte, die Berglhütte und die Weißkugelhütte