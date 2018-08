Doppelpass...

Schlanders - Gianni Bodini - der kunstsinnige Fotograf - ist besorgt und äußert sich zum Thema Doppelpass - mit seiner ungewöhnlichen Familiengeschichte. Eine Geschichte zum Nachdenken...

Im Oktober 1917 befand sich Lorenzo Andreatta, geboren im Jahr 1884 in Piné bei Trient und damals Feldjäger des 1. Kaiserschützenregimentes Trient, an den Ufern des Isonzo.

Ein getreuer Untertan des letzten österreichischen Kaiser Karl I. Zur selben Zeit patroullierte auch Pietro Bodini, 1886 in Cremona geboren und damals Mitglied des 2. Armeecorps, Brigade Cremona, am Isonzo. Und zwar auf der anderen Seite des Ufers. Auch er ein getreuer Untertan, und zwar des letzten italienischen Königs Viktor Emanuel III. In jenen Tagen fand die bekannte und horrende Schlachterei in dieser Gegend statt - die 12. Schlacht am Isonzo bzw. die „Schlacht von Karfreit“ bzw die Schlacht bei Caporetto. Beide Soldaten überlebten das Gemetzel und nach dem Krieg kamen sie heim: Lorenzo kehrte auf die Hochebene von Piné zurück, heiratete dort, hatte 10 Kinder und übersiedelte etwas später als Bahnvorsteher nach Gargazon. Südtirol war mittlerweile von Italien annektiert. Und Pietro kehrte in die Gegend um Cremona zurück. Auch er heiratete, hatte drei Kinder und übersiedelte 1935 mit der ganzen Familie nach Schlanders und übte dort den Beruf als Schuhmacher aus. Geschichten von anonymen Soldaten, wie es, so werdet ihr mir sagen, viele davon gibt. Aber 30 Jahre später, im Jahre 1947 lernte Cecilia, die Tochter des Feldjägers Lorenzo, Francesco kennen und heiratete diesen. Francesco war der Sohn des Fußsoldaten Pietro. Die ehemaligen Feinde, die sich im Ersten Weltkrieg möglicherweise im gegenseitigen Kugelhagel befunden hatten, sind so Verwandte geworden. Und aus dieser Vereinigung bin ich hervorgegangen. Ich erinnere mich noch lebhaft und mit Vergnügen an die Begegnungen und Erzählungen meiner beiden Großväter, des deutschen und des italienischen, die mittlerweile über die Verwandtschaft hinaus Freunde geworden sind. Nun wäre es zu langatmig und auch zu kompliziert, die gesamte Geschichte zu erzählen. Es bleibt festzuhalten, dass ich - wiederum nach 30 Jahren, also 1977, nachdem ich geheiratet habe, von Mailand in den Vinschgau gezogen bin. Dort lebe ich bis heute friedlich, ausgenommen vielleicht einiger Scharmützel mit bestimmten Apfelbauern und einiger heftiger, aber unblutiger, Schlachten mit Mitgliedern vom Tischtennis-Verein. Nun riskiert man, diesen schwer erreichten Frieden ankratzen zu wollen und zwar durch den Vorschlag einiger politischen Vertreter auf der Jagd nach leichten Stimmen: einigen Südtirolern zwei Pässe, eine Doppelstaatsbürgerschaft, gewähren zu wollen. Warum nicht drei? Die Vinschger, die Bewohner zwischen dem Reschenpass und dem Schnalsbach, werden oft als etwas andere Tiroler bezeichnet - oder sie bezeichnen sich selbst als anders. Warum sollte man nicht diese Besonderheit mit einem weiteren Spezial-Pass unterstreichen? Zudem könnten jene Ausgeschlossenen beleidigt sein und nach Rache sinnen. Ich persönlich empfinde keinen Bedarf an einem zweiten Pass. Aber sollte etwas Doppeltes kommen, würde ich zwei Führerscheine bevorzugen. Ich fände das praktisch, denn wenn mir einer aufgrund meiner ausgesprochenen Sympathie für den Fraueler entzogen würde...

Gianni Bodini, Schlanders