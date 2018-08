Das Stilfserjoch gehört wieder den Radfahrern

Der Nationalpark Stilfserjoch organisiert die 18. Auflage des Radtags Stilferjoch am 1. September 2018

Der Radtag Stilfserjoch ist mittlerweile zur Tradition geworden. Bereits das 18. Mal haben die Radfahrer unter der Organisation des Nationalparks Stilfserjoch die Möglichkeit die Stilfserjochstraße ohne Verkehrslärm zu erradeln.

Sie ist die Königin der Hochalpenstraßen. In der Idylle des Nationalparks Stilfserjoch, vorbei am Ortlermassiv führt die Stilfserjochstraße die Radler über 48 Kehren auf den Pass.

Die Passstraße wird für den privaten und öffentlichen motorisierten Verkehr ab Trafoi, Abzweigung Drei Brunnen von 8.00-16.00 Uhr gesperrt. Weitere Sperren betreffen den Umbrailpass in der Schweiz und die Stilfserjochstraße von der lombardischen Seite. Es werden wiederum tausende Radfahrer erwartet. Wichtig für die Teilnehmer ist eine gute Kondition, ein Helm, wetterfeste Kleidung und genug Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Weiter ersucht der Veranstalter die Teilnehmer die Abfahrt nach den gängigen Verkehrsregeln durchzuführen und das Tempo auf einem moderaten Level zu halten.

Die Versorgungsstände befinden sich in den Kehren 31 und der Kehre 14, wobei sich in der Kehre 14 ein Versorgungsstand mit regionalen, lokalen Produkten aus dem Nationalpark Stilfserjoch befindet.

Die Ortspolizei legt Wert auf den Hinweis, dass die mit dem Auto Anreisenden ihr Auto außerhalb des Ortskerns von Prad am Stilfserjoch parken. Radfahrer, die bereits in den frühen Morgenstunden unterwegs sind, sollen darauf achten mit dem notwendigen Licht ausgerüstet zu sein, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Die Notrufzentrale ist mittlerweile landesweit unter der Nummer 112 erreichbar.

Auf diesem Weg bedankt sich der Landesrat Richard Theiner und das Organisationskomitee des Radtags Stilferjoch bei den vielen freiwilligen Helfern, ohne die eine Großveranstaltung dieser Dimension nicht durchführbar wäre: Der Freiwilligen Feuerwehr, dem Straßendienst Vinschgau, dem Weißen Kreuz, der Bergrettung, den Carabinieri, der Kantonspolizei Münstertal, der Finanzwache, der Gemeindepolizei, den Mitarbeitern des Nationalparks, der Berufsfeuerwehr Bozen, den Bürgermeistern und auch dem Sportverein Prad.