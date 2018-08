Sture Göflaner und säumige Gemeinde Schlanders

Schlanders - Die Göflaner bzw. die Fraktion Göflan schimpfen wie die Rohrspatzen über die Landesregierung. Die getraue sich nicht und stelle keine Genehmigung für den Marmortransport vom Göflaner Wantl über die Forstraße nach Schlanders aus. Dabei habe man beim Staatsrat Recht bekommen und man habe als Fraktion Göflan beim Land um eine solche Genehmigung seit längerem angesucht.



LR Arnold Schuler sagt, dass die Sachlage so einfach nicht sei. Bereits 2016 sei ausjudiziert worden, dass das Land keine Sondergenehmigung mehr ausstellen dürfe. 2017 habe man den Abtransport so gelöst, dass das Land bzw. der Landesrat für Forstwesen auf Antrag der Gemeinde Schlanders das 10-er Gesetz bei besagtem Forstweg aufgehoben habe und der Schlanderser BM dann den Transport genehmigt habe. Dieser Weg hätte auch für das laufende Jahr 2018 gepasst. Aber für 2018 hat das Ansuchen für die Sondergenehmigung die Fraktion Göflan gestellt. Die sturen Göflaner wollen mit diesem Ansuchen bewirken, dass sie ihre „Nutzungsrechte“ beim Marmor wahrnehmen können und damit eine endgültige Lösung in den Händen halten. Allerdings kann das Land, so Schuler, aufgrund der Gerichtsurteile, keine Sondergenehmigung ausstellen. Zudem fehle zum Gesuch ein Gutachten des Nationalparkes. Ein solches zu beantragen, weigern sich die Göflaner.

Die Gemeinde Schlanders hat heuer eben nicht um die Aufhebung des 10er Gesetzes angesucht, so dass der BM die Fahrgenehmigung erteilen könnte.

Zudem sei sowohl LH Arno Kompatscher als auch LR Schuler in vermittelnde Verhandlungen getreten und man sei, so Schuler „einen Zentimeter vor einer Lösung“ gewesen. In Schlanders ist man diesen Verhandlungen dann in den Rücken gefallen, indem man einfach drauflosgefahren sei, vorerst über Hinterberg und dann wieder über Göflan.

So wird der Marmor derzeit transportiert, illegal, ohne Genehmigung. Die Göflaner gehen mit dem Kopf durch die Wand und die Landesregierung muss offensichtlich tatenlos zusehen. Nicht ganz: Ab und zu gibt es Strafen von Seiten der Forstbeamten, die allerdings nichts bewirken.

Alle haben auf stur geschalten. Die Kommunikation zwischen Göflan/Schlanders und der Landesregierung sind derzeit auf dem Gefrierpunkt. Es bleibt gefrorenes Schimpfen. (eb)